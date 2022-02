Anleger in Feierlaune: Dow startet fester -- SMI und DAX legen kräftig zu -- Asiens Börsen schlussendlich freundlich

SCHWEIZ

Am Schweizer Markt stehen die Ampeln auch am Mittwoch auf Grün.

Der SMI eröffnete mit einem Gewinn von 0,86 Prozent bei 12'260,35 Punkten und baut diesen anschliessend deutlich aus.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI zeigen sich aktuell sehr stark. Der SLI war bei 1'959,65 Zählern um 0,95 Prozent höher in den Tag gegangen, der SPI eröffnete mit einem Plus von 0,93 Prozent bei 15'487,23 Einheiten.

Händler verweisen auf die derzeit auf Hochtouren laufende Berichtssaison, die derzeit mit soliden Unternehmensergebnissen der Marktstimmung trotz anhaltender geldpolitischer Sorgen und Druck von den Anleihemärkten einen kräftigen Schub verleihe.

"Diese starke Gewinnsaison wirkt sich positiv auf risikoreichere Anlagen aus, da sie den Anlegern signalisiert, dass der Wirtschaftsaufschwung weiterhin robust ist, was die anhaltende Marktunsicherheit der letzten Wochen verringern dürfte", fasst ein Börsianer zusammen. Die Anleger dürften gleichzeitig aber auch weiterhin vorsichtig bleiben. Ein wichtiges Signal für die Märkte dürfte von den US-Konsumentenpreisen ausgehen, die am morgigen Donnerstag veröffentlicht werden. "Die Investoren warten sehnlichst auf Anzeichen, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte", kommentiert ein Stratege.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt sind am Mittwoch kräftige Gewinne zu sehen.

Der DAX ging mit einem Plus von 0,75 Prozent bei 15'356,95 Einheiten in den Handelstag und legt anschliessend weiter kräftig zu, wobei er am Nachmittag sogar kurz über die viel beachtete Marke von 15'500 Punkten stieg.

Laut Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets nehmen die wieder fallenden Ölpreise Druck vom Markt. Dies sei der Strohhalm, an den sich die Anleger nun klammern, um ihre Inflations- und Zinsängste etwas zu beruhigen.

"Die Stimmung wird besser", konstatierte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Intensität der Kursschwankungen lasse nach, das sei ein Zeichen für mehr Zuversicht unter den Investoren. Das Ausbleiben schlechter Nachrichten reiche aus, um Anleger an den Aktienmarkt zurückzulocken.

WALL STREET

Die Wall Street setzt zur Wochenmitte ihre positive Entwicklung des Vortages fort.

So eröffnete der Dow Jones 0,43 Prozent höher bei 35'614,90 Punkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite legt anfänglich zu und gewinnt 1,22 Prozent auf 14'368,16 Zähler.

Die Börsenstimmung ist derzeit wieder etwas besser. Auch wenn die Zinswende weiter ein Hauptthema ist, stehen am Anleihemarkt die Kurse aktuell nicht mehr ganz so stark unter Druck, die Rendite auf zehnjährige Staatspapiere kam wieder etwas zurück. Das sorgt im Aktienhandel nun erst einmal für weitere Entspannung.

Ausserdem steht vor allem die weiter auf Hochtouren laufende Berichtssaison im Fokus, die bislang mehrheitlich überzeugende Quartalszahlen geliefert hat. Zudem gibt es leichte Entspannungssignale in der Ukraine-Krise.

ASIEN

An den grössten Börsen in Asien dominierten im Mittwochshandel die Bullen.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Aufschlag von 1,08 Prozent auf 27'579,87 Indexpunkte.

Der Shanghai Composite konnte bis zum Handelsende Gewinne von 0,79 Prozent auf 3'479,95 Zähler einfahren. Auch in Hongkong wern die Käufer in der Überzahl: Der Hang Seng ging mit einem kräftigen Plus von 2,06 Prozent bei 24'829,99 Zählern aus dem Handel.

An den asiatischen Finanzmärkten machte sich zur Wochenmitte Entspannung breit. Anleger wurden wieder mutiger und kauften Aktien, weil die Sorgen um steigende Zinsen zunächst etwas in den Hintergrund gerückt sind, nachdem die Marktzinsen in jüngster Zeit deutlich gestiegen sind. Daneben verwiesen Beobachter auf die in vielen Ländern inzwischen offenbar überschrittenen Höhepunkte der Omikron-Welle der Corona-Pandemie. Ausserdem verbreitete die gut laufende Quartalsberichtssaison Zuversicht. Zudem profitierten die Märkte in Fernost auch von den guten US-Vorgaben, wo die Börsen am Dienstag ebenfalls Gewinne eingefahren hatten.

Schanghai hinkte etwas hinterher, aber auch dort stiegen die Kurse. Am Dienstag war es in Schanghai zu einer auffälligen Schlussrally gekommen, für die laut Marktbeobachtern Käufe staatlich kontrollierter Fonds gesorgt hatten - offenbar mit dem Ziel, den Markt zu stabilisieren.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires