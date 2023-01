SMI und DAX vorbörslich höher -- Asiens Märkte steigen - Nikkei im Feiertag

SCHWEIZ

Der Zürcher Handel dürfte am Montag von Gewinnen geprägt sein.

Der SMI wird fester erwartet.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften sich der positiven Tendenz anschliessen.

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte den Schwung aus der ersten Handelswoche in die neue Börsenwoche mitnehmen. Er würde damit den Vorgaben der Übersee-Börsen folgen. In den USA hatten die Indizes am vergangenen Freitag nach dem hiesigen Börsenschluss noch weiter zugelegt. In Asien haben die Märkte den Staffelstab übernommen und ziehen ebenfalls an.

Der Markt werde nach den US-Konjunkturdaten vom vergangenen Freitag durch die Hoffnung auf weniger aggressive Zinserhöhungen in den USA ebenso gestützt wie durch die Öffnung der chinesischen Grenzen. Dies kurble die Aussichten für die Weltwirtschaft an, heisst es im Handel. Der weitere Wochenverlauf ist durch erneut wichtige US-Konjunkturzahlen sowie den Beginn der Berichtssaison in den USA mit den grossen US-Banken geprägt. Allerdings fürchte die Börse, dass die Gesamterträge im Vergleich zum Vorjahr überhaupt nicht steigen werden, so ein Marktkommentar.

DEUTSCHLAND

Anleger in Frankfurt dürften optimistisch in die neue Woche starten.

Der DAX legt vorbörslich zu.

Der DAX knüpft in der neuen Woche wohl zunächst an seinen starken Jahresauftakt an. Der DAX dürfte das Zwischenhoch vom Juni vergangenen Jahres testen, nachdem er in der ersten Woche 2023 um fast 5 Prozent zugelegt hat. Bereits die Wall Street hatte am Freitag mit kräftigen Kursgewinnen auf gute Jobdaten reagiert. Der geringere Lohnanstieg als erwartet lässt der Credit Suisse zufolge der US-Notenbank Spielraum für eine Pause im Zinserhöhungszyklus.

WALL STREET

Die US-Börsen zündeten am Freitag dank abnehmender Zinssorgen ein Kursfeuerwerk ab.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas fester und baute seine Aufschläge kontinuerlich aus. Letztlich betrugen diese 2,13 Prozent, was einen Schlussstand von 33'630,61 Zählern für den US-Traditionsindex bedeutete. Für den NASDAQ Composite ging es zum Start ebenfalls hoch. Nach einem kurzen Ausflug an die Nulllinie zündete er in den weiteren Handelsstunden noch den Turbo und schloss satte 2,56 Prozent höher (Schlussstand: 10'569,29 Zähler).

Nachlassende Zinsängste haben am Freitag die Wall Street befeuert. Zugleich hofften Anleger auf eine weiche Landung der US-Konjunktur. Die entscheidenden Kaufargumente lieferten schwache Daten zu den Auftragseingängen der US-Industrie und ein ebenso mauer ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor.

Die Daten entfachten die Hoffnung, die US-Notenbank werde in ihrem Zinserhöhungseifer zur Bekämpfung der Inflation nachlassen. Im Anschluss an die schwachen Daten trieb eine massive Kaufwelle die Indizes auf die Tageshochs. Zuvor hatte der Arbeitsmarktbericht für Dezember bereits für eine verhalten positive Stimmung gesorgt. Dieser fiel besser als erwartet aus, entfachte aber dennoch keine Zinserhöhungsfantasie. Zwar wurden bei gesunkener Arbeitslosenquote mehr Stellen geschaffen als prognostiziert, der Stellenaufbau war aber der geringste seit zwei Jahren.

Entscheidenden Anteil an der Kauflaune der Anleger hatten zudem geringer als befürchtet gestiegene Stundenlöhne. Da steigende Löhne inflationär wirken, könnten die aktuellen Daten den Druck auf die US-Notenbank bei ihrem Zinserhöhungszyklus etwas dämpfen, hoffte man am Markt. Zugleich hielt die insgesamt rosige Entwicklung am Arbeitsmarkt die Hoffnung am Leben, die US-Wirtschaft könnte eine Rezession vielleicht doch abwenden.

"Anleger feiern die Tatsache, dass die durchschnittlichen Stundenlöhne geringer als erwartet ausgefallen sind. Es wurde eine heftige Lohninflation befürchtet", erläuterte Marktstratege Michael Arone von State Street Global Advisors gegenüber Dow Jones Newswires die Euphorie am Markt. Selbst mahnende Worte aus dem Kreise der Fed über weitere Zinserhöhungen taten der guten Stimmung keinen Abbruch.

ASIEN

An den Märkten Asiens geht es am Montag aufwärts.

Der Handel in Japan ruht am Montag aufgrund eines Feiertags. Am vergangenen Freitag gewann der japanische Leitindex Nikkei bis zum Handelsende 0,59 Prozent auf 25'973,85 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 0,44 Prozent auf 3'171,49 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong verbucht unterdessen ein Plus von 1,41 Prozent auf 21'287,64 Einheiten.

Dank sehr starker US-Vorgaben und weiterer Öffnungen in China nach den harten Corona-Lockdowns geht es am Montag an den asiatischen Börsen nach oben. In den USA hatten gesunkene Zinsängste der Wall Street den höchsten Tagesgewinn sein über einem Monat beschert. Und in China geht die 180-Gradwende von harten Corona-Abriegelungen hin zur völligen Öffnung von Wirtschaft und Privatleben in eine weitere Runde: Trotz explodierender Corona-Infektionen wurden Grenzschliessungen aufgehoben und Verkehrsverbindungen nach Hongkong und ins Ausland wieder freigegeben. Die Analysten von Goldman Sachs glauben, dass die volle Mobilität in China bis Ende Januar bzw. Anfang Februar wieder hergestellt sein werde. Lediglich in einigen Provinzen dürfte es bis März bzw. April dauern.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires