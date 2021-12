Asiens Börsen legen mehrheitlich zu

SCHWEIZ

In Zürich waren die Anleger am Dienstag in Kauflaune.

So eröffnete der SMI schon höher und lag auch anschliessend klar in der Gewinnzone. Er schloss 1,12 Prozent fester bei 12'513,62 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI legten deutlich zu. So ging es für den SLI letztlich 1,67 Prozent nach oben auf 2'025,40 Zähler, während der SPI ein Plus von 1,36 Prozent auf 15'996,61 Stellen verbuchte.

Mit einem ruhigeren Handel rechnen Händler am Mittwoch. Die kräftigen Gewinne vom Vortag dürften erst einmal konsolidiert werden. "Es gibt keine schlechten Nachrichten, die dem entgegenstehen", sagt ein Händler. Es herrsche die Meinung vor, dass Omikron kein Problem sei, das zu erneuten Lockdowns führen werde.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Dienstag mit kräftigen Zuwächsen.

So startete der DAX bereits mit einem Gewinn und baute diesen im weiteren Handelsverlauf noch aus. Zum Läuten der Schlussglocke wies er einen Gewinn von 2,82 Prozent bei 15'813,94 Punkten aus.

Nach zwei starken Tagen lassen es die Anleger am Mittwoch im DAX wohl zunächst ruhiger angehen. Mit einem Plus von mehr als 4 Prozent hatte der DAX zuletzt rund 62 Prozent des jüngsten coronabedingten Kursrutsches vom Rekordhoch wieder aufgeholt. Er landete damit auf einem bei Charttechnikern stark beobachteten Reaktionsniveau. Auch die Kurslücke, die das Auftauchen der Omikron-Variante von COVID am 26.November im Chart aufgerissen hatte, konnte er fast wieder schliessen. Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK rechnet nach dem starken Wochenbeginn nun mit einer Verschnaufpause, nachdem die Marktentwicklung zuletzt "wie Feuer und Eis" gewesen sei.

Wichtige Konjunkturdaten stehen zur Wochenmitte indes nicht an.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen griffen am Dienstag zu.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung im Plus und weitete seine Gewinne anschliessend aus. Er verliess den Tag mit einem Zuschlag von 1,4 Prozent bei 35'720,55 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite kletterte zum Start bereits und konnte im Verlauf noch deutlichere Aufschläge als der US-Leitindex verbuchen. Zum Börsenschluss zeigte er sich 3,03 Prozent stärker bei 15'686,92 Zählern.

Die Sorgen vor den Folgen der Ausbreitung der neuen Corona-Variante Omikron liessen auch am zweiten Handelstag der Woche weiter nach. Schon zu Wochenbeginn gab es Signale, dass die neue Variante weniger bedrohlich sein könnte als zunächst befürchtet.

Derweil behalten Anleger den hochverschuldeten chinesischen Immobilienkonzern Evergrande im Auge. Mehrere Geldgeber mussten nach Ablauf einer Nachfrist anscheinend weiter auf eine fällige Zinszahlung warten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Konjunkturseitig richten sich die Blicke auf die US-Inflationsdaten am Freitag. Die US-Notenbank dürfte bei einem weiteren Anstieg der Inflation wohl darin bestätigt sehen, die Wertpapierkäufe schneller zurückzuführen als bisher geplant - das hatte zumindest Fed-Chef Jerome Powell kürzlich angedeutet.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkte geht es zur Wochenmitte überwiegend weiter bergauf.

In Japan steht der Nikkei gegen 6:50 Uhr unserer Zeit mit einem Plus von 1,24 Prozent bei 28'809 Punkten.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland verteuert sich zur gleichen Zeit um 0,90 Prozent auf 3'627 Stellen, während der Hang Seng in Hongkong bei 23'985 Zählern auf der Stelle tritt.

Rückenwind kommt von sehr starken Vorgaben der Wall Street. Die Akteure sind weiter zuversichtlich, dass die Gefahren der Omikron-Variante des Coronavirus beherrschbar bleiben und keine gravierenden Folgen für die globale Konjunktur haben werden. Der von Pfizer und BioNTech entwickelte Impfstoff erweist sich laut einer südafrikanischen Studie zumindest als teilweise wirksam gegen Omikron. Gestützt wird die Stimmung auch durch die chinesischen Bemühungen, die Krise im Immobiliensektor einzudämmen.

Für Zuversicht in Hongkong sorgt, dass Peking jüngst die Mindestreserveanforderungen für Banken gesenkt hatte, was die Finanzierung der mit Liquiditätsproblemen kämpfenden Immobilienunternehmen erleichtert. Zudem sorgen Aussagen der chinesischen Regierung in Richtung einer gesunden Entwicklung des Immobiliensektors für etwas Entspannung.

In Japan ging das BIP im dritten Quartal in der Zweitlesung stärker zurück als zunächst ermittelt. Dies belastet die Kurse jedoch nicht.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires