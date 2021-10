SMI und DAX etwas leichter -- Asiens Börsen mehrheitlich auf Erholungskurs

SCHWEIZ

Der Freitagshandel verläuft in der Schweiz in ruhigen Bahnen.

Der SMIbegann den Handel mit einem kleinen Abschlag von 0,1 Prozent bei 11'751,17 Punkten und gibt auch weiterhin leicht nach.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI bewegen sich ebenfalls mit minimal negativer Tendenz.

Händler sprechen von der Konsolidierung der Vortagesgewinne. Die Arbeitsmarktdaten sind wichtig für die Entscheidung der US-Notenbank Fed, wann sie mit der Straffung ihrer ultralockeren Geldpolitik beginnt. Daher dürften sich für einmal sehr gute Zahlen eher schlecht für die Märkte auswirken. Denn dies liesse darauf schliessen, dass das Fed eher früher als später damit beginnt, die Anleihekäufe zu reduzieren, sagt ein Börsianer. Am Vortag hatten die Märkte nach der wochenlangen Schwächephase wieder einmal kräftig zugelegt, nachdem sich die Energiepreise leicht entspannt hatten und es zu einer vorübergehenden Einigung im Streit zwischen Demokraten und Republikanern über die US-Schuldenobergrenze gekommen war. Damit kann ein drohender Zahlungsausfall der US-Regierung vorerst abgewendet werden. Die Marktteilnehmer sollten aber trotz allem die anderen Probleme wie steigende Inflation, Lieferkettenschwierigkeiten oder die bevorstehende Normalisierung der Geldpolitik nicht aus den Augen verlieren, heisst es am Markt.

DEUTSCHLAND

Am Freitag stabilisiert sich der deutsche Aktienmarkt.

Der DAX eröffnete den Handel mit einem minimalen Abschlag von 0,05 Prozent bei 15'242,76 Punkten. Anschliessend fällt er etwas weiter zurück.

Der DAX erlebte zwar in dieser Woche turbulente Tage mit einem zwischenzeitlichem Rutsch bis fast auf das Mai-Tief von 14'816 Punkten. Das erste Abgleiten unter die 200-Tage-Linie seit rund einem Jahr aber wurde schnell abgefangen. Diese Kurve gilt als Massstab für den langfristigen Trend. Auf Wochensicht deutet sich ein moderates Plus an. An diesem Freitag sei nun wieder "Payroll-Tag", schrieb der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Nach dem durchwachsenen letzten Arbeitsmarktbericht rechneten die Börsianer diesmal mit einer stärkeren Erholung. "Mit einem starken Arbeitsmarktbericht springt die Tapering-Ampel auf Grün" - die US-Notenbank könnte also erwartungsgemäss ihre Pandemie-Notkäufe von Staatsanleihen zur Konjunkturstützung reduzieren. Derweil sei zwar das "Gespenst der US-Zahlungsunfähigkeit vertrieben", fuhr Altmann fort - allerdings nur bis zur Vorweihnachtszeit. "Damit hat die US-Schuldengrenze das Potenzial, eine Jahresendrally an den Börsen frühzeitig zu ersticken oder gar komplett zu verhindern."

WALL STREET

Die US-Börsen setzten ihren Erholungskurs am Donnerstag mit Schwung fort.

Der US-Leitindex Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,98 Prozent bei 34'754,15 Punkten. Für den NASDAQ Composite ging es 1,05 Prozent aufwärts auf 14'654,02 Zähler.

Die weiter sinkenden Ölpreise und Gaspreise stützten die positive Stimmung. Ausserdem sind die Anleger seit Mittwoch zuversichtlicher, was den Streit zwischen Demokraten und Republikanern über die Schuldenobergrenze angeht.

Am Mittwoch war es den wichtigsten US-Indizes gelungen, ihre zunächst recht steile Talfahrt zu stoppen und die frühen Verluste schliesslich in Gewinne zu verwandeln. Auslöser waren Äusserungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin und des führenden Republikaners im US-Senat, Mitch McConnell.

Putin hatte die Gaspreisspekulationen kritisiert und will helfen, die Energiemärkte durch Gaslieferungen zu stabilisieren, was indirekt auch den Bedarf an Rohöl senken würde. McConnell schlug den Demokraten unter anderem vor, eine Notfall-Anhebung der Schuldengrenze in den USA auf einen bestimmten Betrag bis Dezember nicht zu blockieren. Dies würde die Gefahr eines Zahlungsausfalls der weltgrössten Volkswirtschaft zumindest aufschieben.

Datenseitig überzeugten die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die überraschend deutlich fielen. An diesem Freitag wird der Arbeitsmarktbericht der Regierung für den Monat September veröffentlicht. Er gilt als wichtiger Indikator für die weitere Geldpolitik der Notenbank, von der befürchtet wird, sie könnte die Zinsen schneller als den Börsianern lieb wäre anheben.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es am Freitag nochmal überwiegend aufwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei kann aktuell (7.04 Uhr MESZ) 1,78 Prozent hinzugewinnen auf 28'170,75 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite derweil nach seiner langen Feiertagspause einen Zuschlag von 0,33 Prozent auf 3'579,96 Zähler. Der Hang Seng gibt dagegen 0,26 Prozent auf 24'636,46 Stellen ab.

Die grösseren asiatischen Börsen haben am Freitag überwiegend zugelegt. Auf Wochensicht stellt sich die Lage unterdessen kaum verändert dar. Zwischenzeitliche Verluste holten die Märkte durch die Erholung seit Donnerstag wieder auf. Die asiatischen Börsen folgten den Vorgaben der Wall Street. Die US-Märkte hatten unter anderem von der vorläufigen Einigung über die Schuldenobergrenze der grössten Volkswirtschaft profitiert. Im Zentrum des Interesses stehen nun die US-Arbeitsmarktdaten für September am Nachmittag. "Nach dem durchwachsenen letzten Arbeitsmarktbericht rechnen die Börsianer diesmal mit einer stärkeren Erholung des Arbeitsmarktes", stellte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners fest. Dies gelte um so mehr, als die Daten ein Signal für verringerte Anleihekäufe durch die US-Notbank, das sogenannte Tapering, seien.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires