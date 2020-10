SMI im Plus -- DAX höher -- Asiens Börsen ohne gemeinsame Richtung

Am heimischen Markt werden am Donnerstag Gewinne verbucht. Auch der deutsche Leitindex zeigt sich fester. An den asiatischen Märkten können sich Anleger am Donnerstag nicht auf eine klare Richtung einigen.

SCHWEIZ

Am heimischen Markt werden am Donnerstag Zuschläge beobachtet.

Der Leitindex SMI wies zum Handelsstart am Donnerstag Gewinne von 0,41 Prozent bei 10'229,92 Stellen aus und notiert auch anschliessend fester.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI notierten zum Start 0,43 Prozent fester bei 1'570,93 Punkten bzw. 0,43 Prozent höher bei 12'776,26 Zählern. Im Weiteren Verlauf präsentieren sie sich ebenfalls mit positivem Vorzeichen.

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag wieder auf Kursgewinne umgeschaltet. Nach einem freundlichen Wochenauftakt war er an den vergangenen zwei Handlestagen etwas zurückgekommen, da US-Präsident Donald Trump die Hoffnungen auf ein weiteres grossen US-Konjunkturpaket zerschlagen hatte. Nachdem er am Vortag nun aber gezielte Hilfspakete für vereinzelte Branchen noch vor den Wahlen in Aussicht gestellt hat, regiert wieder das Prinzip Hoffnung die Märkte.

Dieser Zickzackkurs dürfte sich laut Marktteilnehmern in den nächsten knapp vier Wochen weiter fortsetzen - mindestens so lange, bis klar ist, wer der nächste Präsident der USA wird. "Negative News werden nur kurzfristig abverkauft", fasst ein Börsianer zusammen. Hoffnungen auf kleinere Fiskal-Hilfen, der Vorsprung Bidens bei den Umfragen und die Alternativlosigkeit bei der Jagd nach Rendite seien derzeit die treibenden Kräfte für Aktien. Steigende Fallzahlen würden dagegen ausgeblendet. Doch trotz der steigenden Notierungen bleibe die Unsicherheit hoch, ergänzen die etwas zurückhaltenderen Stimmen.

Der deutsche Leitindex bewegt sich am Donnerstag im Plus.

Der DAX ging 0,64 Prozent fester bei 13'011,23 Punkten in den Donnerstagshandel. Im weiteren Verlauf klettert er weiter nach oben.

"Die Finanzmärkte haben die Absage der Gesprächen zwischen Demokraten und Republikanern hinsichtlich eines weiteren US-Hilfspakets sehr gelassen aufgenommen", schrieb Analyst Christian Henke vom Handelshaus IG. Allgemein sei kurz vor der US-Wahl eh nicht mit einer Einigung gerechnet worden. Unabhängig davon, wer am 3. November den Kampf um das Weisse Haus gewinnen werde, würden beide Kontrahenten wohl anschliessend weitere fiskalpolitische Unterstützungen in Angriff nehmen.

Bereits am Mittwoch hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, mit mehreren kleineren Massnahmen Soforthilfe zu leisten, etwa für die angeschlagenen Airlines. Vor diesem Hintergrund strömten Käufer in Erwartung neuer Geldgeschenke weiter in den Markt und sorgten auch dafür, dass der Dax allen Widrigkeiten wie dem steigenden Infektionsgeschehen trotze, schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Marktes. In Deutschland ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages sprunghaft auf mehr als 4000 gestiegen.

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich am Mittwoch freundlich.

Der Dow Jones eröffnete mit einem Gewinn von 0,72 Prozent bei 27.971,36 Punkten und baut diesen anschliessend noch deutlich aus. In den Feierabend ging das Börsenbarometer schlussendlich 1,91 Prozent höher bei 28'303,39 Punkten. Auch der NASDAQ Composite verliess den Handel 1,88 Prozent stärker bei 11'364,60 Einheiten.

Nach der Ernüchterung vom Vortag schwenkten die US-Aktienmärkte am Mittwoch wieder auf Erholungskurs. Am Dienstag waren die US-Börsen auf Tauchstation gegangen, nachdem Präsident Donald Trump entschieden hatte, bis zur Präsidentschaftswahl am 3. November nicht mehr mit den Demokraten über ein weiteres Corona-Konjunkturpaket zu verhandeln. Dies machte die Hoffnungen der Anleger auf eine weitere, vorzeitige Wirtschaftsbelebung zunichte. Dafür versprach Trump, dass es sofort nach seinem Wahlsieg ein grosses Konjunkturpaket geben werde.

Zudem kündigte der Präsident nach der Ankündigung zum Stopp der Gespräche auf Twitter an, mit mehreren kleineren Massnahmen Soforthilfe zu leisten, etwa für die angeschlagenen Airlines oder für kleinere Unternehmen.

Marktteilnehmer sahen in Trumps Gesprächsstopp mit den Demokraten auch Verhandlungstaktik. Der Präsident wolle wie üblich die Gegenseite verschrecken, um so bessere Bedingungen für sich zu erreichen, sagte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. In den Umfragen zur Wahl liegt Trump derzeit hinter seinem Herausforderer Joe Biden.

ASIEN

Anleger in Asien sind sich am Donnerstag uneinig.

Der japanische Leitindex Nikkei kann zeitweise 0,94 Prozent auf 23'642,37 Punkte hinzugewinnen. (6.58 Uhr MESZ)

An den Börsen auf dem chinesischen Festland findet aufgrund der "Goldenen Woche" kein Handel statt. Der Shanghai Composite gab am vergangenen Mittwoch zuletzt um 0,2 Prozent auf 3'218,05 Zähler nach.

In Hongkong verliert der Hang Seng 0,78 auf 24'053,74 Einheiten. (6.58 Uhr MESZ)

Die Aktienmärkte in Asien folgen am Donnerstag der Vorlage der Wall Street. Dort hatte die Bereitschaft von US-Präsident Donald Trump, zumindest für schnelle gezielten finanziellen Hilfsmassnahmen beispielsweise für die stark unter der Pandemie leidenden Fluggesellschaften und die privaten Haushalte, für Kauflaune gesorgt. Im Handel ist von der Erwartung besserer Quartalsergebnisse grosser Unternehmen zu hören. Die weitere Richtung in Hongkong dürfte auch stark davon abhängen, wie der Markt in Schanghai am Freitag nach seiner achttägigen Feiertagspause starte, heisst es.

