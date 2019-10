SMI schwächelt -- DAX wenig bewegt -- Börsen in Fernost mit Zuwächsen

Am heimischen Aktienmarkt halten sich Anleger zunächst zurück. Der deutsche Leitindex präsentiert sich quasi unverändert. An den asiatischen Aktienmärkten herrscht am Dienstag gute Stimmung.

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt lassen im frühen Dienstagshandel zunächst Vorsicht walten.

Der Leitindex SMI verlor zur Handelseröffnung minimale 0,10 auf 9'904,13 Punkte und bewegt sich auch anschliessend in einer engen Range um den Vortagesschlusskurs.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI präsentieren sich zurückhaltend, nachdem sie den Tag 0,10 Prozent leichter bei 1'507,31 Zählern bzw. mit minus 0,14 Prozent bei 12'058,03 Einheiten begonnen hatten.

Gemischte Vorgaben aus Übersee geben auch dem Schweizer Aktienmarkt keine klare Richtung vor. Die Wall Street war am Montag mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen. Dagegen überwiegen in Asien die Kursgewinne. Hier sind die Börsen in China erstmals seit der goldenen Woche wieder geöffnet.

Händler sprechen von einer insgesamt eher nachrichtenarmen Woche. Daher würden die Investoren umso gespannter auf die ab Donnerstag anstehenden US-chinesischen Handelsgespräche warten. Berichte, wonach China nicht länger an einer breiten Einigung interessiert ist, hatten zum Wochenstart an der Wall Street für Zurückhaltung gesorgt. Hierzulande hat zudem der Backwarenhersteller ARYZTA seine Zahlen vorgelegt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentiert sich zunächst zurückhaltend.

Der DAX notierte zum Erklingen der Startglocke quasi unbewegt bei 12'097,89 Punkten und hält sich auch weiterhin in einer engen Spanne um die Nulllinie.

Die Investoren an den Aktienmärkten bleiben vor den wichtigen Handelsgesprächen zwischen den USA und China verhalten optimistisch. So zeichnet sich für den DAX am Dienstag zunächst eine Fortsetzung der Erholung ab. Zumindest eine Verschiebung weiterer Zollerhöhungen schienen die Investoren zu erwarten, sagte Analyst Stephen Innes vom Broker Axi Trader. Konjunktursorgen hatten das Börsenbarometer Anfang Oktober noch deutlich unter die Marke von 12'000 Punkten gedrückt.

WALL STREET

Zum Start in die neue Woche halten sich die Anleger an den US-Börsen zurück.

Der Dow Jones eröffnete im Minus, machte im Verlauf aber etwas Boden gut, was er aber nicht halten konnte. Bis zum Börsenschluss ging es dann wieder 0,36 Prozent auf 26'477,61 Punkte hinunter. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verzeichnete zum Handelsstart einen Verlust. Ebenfalls konnte er zwischenzeitlich knapp ins Plus drehen, beendete den Handel dann aber 0,33 Prozent schwächer bei 7'956,29 Zählern.

Es sei vor allem die Sorge umgegangen, dass China einem breiten Handelsabkommen mit den USA zunehmend zögerlich und widerwillig gegenüber stehe, hiess es unter Börsianern. Dass zudem die Atomgespräche zwischen den USA und Nordkorea wieder in einer Sackgasse stecken geblieben sind, belastete ebenfalls.

"Die Handelsgespräche zwischen den USA und China werden in dieser Woche wieder aufgenommen und Händler werden dies sehr aufmerksam verfolgen", sagte Analyst David Madden von CMC Markets UK. Immerhin sei der Handelskonflikt zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften eine Hauptquelle für Börsenschwankungen im vergangenen Jahr gewesen. Madden verwies zudem auf Berichte, dass China die Themen, die es Willens sei zu diskutieren, verringert habe. "Geglaubt wird etwa, dass China nicht zu Kompromissen bereit ist, wenn es um staatliche Subventionen oder Industriepolitik geht", sagte er. Dies seien zugleich aber Bereiche, die die USA unbedingt reformieren wollen.

ASIEN

Am Dienstag geht es an den asiatischen Börsen bergauf.

In Japan gewinnt der Nikkei derzeit (gegen 07.55 Uhr MESZ) 1,07 Prozent auf 21'603,44 Punkte.

Der Shanghai Composite klettert daneben auf dem chinesischen Festland um 0,56 Prozent auf 2'921,56 Einheiten, während es in Hongkong für den Hang Seng um 0,52 Prozent aufwärts geht auf 25'954,41 Zähler.

Quer durch die Handelsplätze zeigen sich die Leitindizes in Asien am Dienstag im Plus. Teilnehmer sprechen von gestiegenen Hoffnungen bezüglich der in dieser Woche startenden Handelsgespräche zwischen den USA und China. Dass China offenbar einige Punkte aus den Verhandlungen ausklammern will, scheint die Anleger gegenwärtig noch nicht zu stören; zumal US-Präsident Donald Trump von einer guten Chance auf eine Vereinbarung sprach, auch wenn er warnte, dass er mit einem partiellen Deal nicht einverstanden sein werde.

Positiv wird auch gesehen, dass in der Pekinger Delegation neben dem Vizepremier auch der Notenbankchef vertreten sein wird. Damit schickt China ein hochrangiges Team nach Washington. Eher belastend für die Gespräche könnte dagegen sein, dass die USA acht Technologieunternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt haben, die an Menschenrechtsverstössen Chinas in der muslimisch geprägten Provinz Xinjiang beteiligt sein sollen.

Angeführt werden die Märkte von Japan. Hier stützt zusätzlich eine begrenzte Handelsvereinbarung mit den USA, die Produkte im Volumen von 55 Milliarden Dollar aus der Landwirtschaft und dem Digitalbereich umspannt. Autos werden darin nicht erwähnt. Hier drohen weiter angekündigte US-Zölle, doch Japans Ministerpräsident Shinzo Abe teilte aber mit, ihm sei zugesichert worden, dass sein Land ausgenommen werde.

Die chinesischen Festlandsbörsen haben erstmals seit einer Woche wieder geöffnet und verbuchen solide Gewinne. Dass sich bei den chinesischen Dienstleistern die Geschäftsaktivität im September verlangsamt hat, belastet kaum, zumal es zuletzt bereits vermehrt schwache Daten aus China gab. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor verringerte sich auf den tiefsten Stand seit sieben Monaten, liegt aber weiter im Expansion anzeigenden Bereich. Auch Hongkong liegt nach einer eintägigen Feiertagspause im Plus, kaum belastet von den anhaltenden Protesten gegen die offizielle lokale Politik und die Politik Pekings.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires