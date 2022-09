Vor Leitzinsentscheid der EZB: Asiatische Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer.

Der SMI ging etwas leichter in den Handel und verblieb im Verlauf auf rotem Terrain. Bis zum Handelsende konnte er seine zwischenzeitlich deutlicheren Verluste jedoch etwas eingrenzen und gab letztlich um 0,27 Prozent auf 10'805,16 Punkte nach.

Auch die Nebenwertindizes SLI und SPI folgten der Tendenz des Leitindex und beendeten die Sitzung mit minus 0,22 Prozent bei 1'647,52 Zählern beziehungsweise 0,31 Prozent tiefer bei 13'870,48 Einheiten.

Die Stabilisierung sei nur von kurzer Dauer gewesen, hiess es am Markt. Nun dominierten wieder die Konjunktur- und Zinssorgen, hiess es am Markt. Am Vortag hatte die überraschend gute Stimmung im US-Dienstleistungssektor die Befürchtungen verstärkt, dass die US-Notenbank Fed mit ihrem rigiden Straffungskurs der Geldpolitik fortfahren werde. "Auch wenn es dadurch zu einer Rezession kommen sollte", sagte ein Händler.

Nicht zuletzt wegen der Geldpolitik äusserten sich die Experten der Credit Suisse daher auch skeptisch für die weltweiten Aktienmärkte. Die immense Diskrepanz zwischen US-Inflation und dem Fed-Ziel für die Teuerung lasse ein moderateres Tempo in der Zinswende zunächst unwahrscheinlich erscheinen, schrieb die Bank. Daher blickten die Anleger auch mit Spannung der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag entgegen. Auch die EZB dürfte mit einem grossen Zinsschritt von möglicherweise 75 Basispunkten gegen die hohe Inflation vorgehen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt machte seine Verluste am Mittwoch wett.

Der DAX ging deutlich tiefer in den Handel und verharrte anschliessend auf rotem Terrain. Im Laufe des Nachmittags machte er seine Verluste jedoch wett und kletterte in die Gewinnzone. Zum Sitzungsende notierte er mit plus 0,35 Prozent bei 12'915,97 Zählern.

Vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am frühen Donnerstagnachmittag zeichnet sich beim deutschen Leitindex eine weitere Stabilisierung ab. Von der EZB erwartet eine Mehrheit der Ökonomen am Donnerstag eine historische Zinserhöhung um 0,75 Prozent. Dies wäre die stärkste Leitzinsanhebung seit der Einführung des Euro als Buchgeld im Jahr 1999. Experten verweisen auf die extrem hohe Inflation.

WALL STREET

Die US-Börsen haben sich am Mittwoch von ihren jüngsten Abgaben erholt.

Der Dow Jones startete quasi unverändert und schob sich dann immer weiter nach oben. Zur Schlussglocke gewann der US-amerikanische Leitindex 1,4 Prozent auf 31'581,28 Punkte. Auch der NASDAQ Composite zeigte zu Beginn nur moderat im Plus und baute die Gewinne weiter aus. Sein Schlussstand: Plus 2,14 Prozent bei 11'791,90 Zählern.

Für Entspannung sorgte der leichte Rückgang der Renditen am Anleihenmarkt. Sie waren seit Anfang August in Erwartung kräftiger Leitzinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation deutlich gestiegen. Die Aktienmärkte waren im Gegenzug stark unter Druck geraten, denn der straffe Kurs der Notenbank Fed erhöht die Gefahr einer ausgeprägten Rezession in den USA.

Im Tagesverlauf stand der Konjunkturbericht der Notenbank auf dem Programm. Das sogenannte "Beige Book" zeichnet ein Bild der konjunkturellen Entwicklung der vergangenen Monate. Aus dem Konjunkturbericht ging hervor, dass die wirtschaftliche Aktivität innerhalb der USA im Juli unverändert war. Die Verbraucherausgaben seien in den meisten Distrikten auf stabilem Niveau geblieben.

Unternehmensseitig waren die Blicke vor allem auf Apple gerichtet: Der Technologiekonzern hat zu einer Neuheiten-Präsentation geladen.

ASIEN

Am Donnerstag können sich die wichtigsten asiatischen Börsen nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen.

Der Nikkei klettert in Tokio gegen 6:55 Uhr unserer Zeit um 2,07 Prozent auf 27'997 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen um leichte 0,14 Prozent auf 3'242 Einheiten nach. An der Börse in Hongkong fällt der Hang Seng derweil um 0,39 Prozent auf 18'970 Stellen..

Während vielerorts die guten Vorgaben der Wall Street den Kursen Auftrieb geben, bleiben die chinesischen Börsen zurück. Hier hätten Konjunktursorgen die Oberhand gewonnen, heisst es aus dem Handel unter Verweis auf rückläufige Ölimporte, die auf eine geringere chinesische Nachfrage hindeuteten. In Tokio treibt hingegen ein deutlich nach oben revidiertes Wirtschaftswachstum die Kurse an.

Ansonsten warteten die Anleger gespannt auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank nach Börsenschluss in Asien. Ebenfalls im späteren Tagesverlauf steht ein Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell auf der Agenda.

