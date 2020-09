SMI sinkt -- DAX dreht ins Minus -- Asiens Börsen schliessen fester

An der heimischen Börse dominieren negative Vorzeichen. Währenddessen geht es auch am deutschen Aktienmarkt gen Süden. An den Börsen in Fernost bewegten sich die Indizes auf grünem Terrain.

SCHWEIZ

An den heimischen Börsen sind am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.

Der Leitindex SMI startete 0,22 Prozent stärker bei 10'320,84 Indexpunkten und notierte im frühen Handel zunächst weiterhin marginal höher. Im Verlauf gibt er seine Gewinne jedoch ab und fällt unter die Nulllinie.

Bei den Nebenwerte-Indizes SLI und SPI können vergleichbare Kursbewegungen beobachtet werden: die Vorzeichen sind nun rot.

Die Gewinne schmelzen laut Händlern ab, weil die Anschlusskäufe im Verlauf nachgelassen hätten. Die Anleger wollen wohl abwarten, ob auch die US-Börsen, die am Vortag feiertagsbedingt geschlossen waren, zu einer Erholung ansetzen.

Am Montag hatten gute Konjunkturzahlen und Spekulationen, dass die Europäischen Zentralbank (EZB) die ultralockere Geldpolitik fortsetzt, den Aktien nach dem Kursrückgang am Freitag zu einer Erholung verholfen. Zudem hatten Schnäppchenjäger die tieferen Kurse als Einladung zum Einstieg genützt, heisst es weiter. Am Freitag waren in den USA vor allem die heissgelaufenen Technologiewerte unter die Räder geraten, weil Anleger Gewinne eingestrichen hatten.

DEUTSCHLAND

Am Dienstag herrscht Zurückhaltung am deutschen Börsenparkett.

Der DAX eröffnete mit plus 0,19 Prozent bei 13'126,23 Punkten, fällt jedoch im weiteren Verlauf auf rotes Terrain.

Der DAX kämpft wieder um die Marke von 13'000 Punkten. Die frühen Gewinne bröckelten am Dienstag recht rasch ab und wandelten sich dann in Verluste.

"Der Verkaufsdruck ist zu gross und die fehlenden Kaufimpulse lassen auch die Konjunkturoptimisten zur Seite treten", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect bank.

Die Anleger warten nach dem verlängerten Wochenende an der Wall Street nicht nur auf die Rückkehr der US-Investoren an den Markt, wie die Experten der Helaba schrieben. Mit Spannung werde auch bereits der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) entgegengefiebert, und damit der Frage, ob sich die EZB "zu irgendwelchen Erleichterungen durchringen kann".

Derweil belasten die Brexit-Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Grossbritannien die Stimmung. An diesem Dienstag ging es in die nächste Runde, um Handelsbarrieren wie Zölle und wirtschaftliches Chaos nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase zu vermeiden. Grossbritanniens Premierminister Boris Johnson gab sich vorab betont gelassen und sieht eigenen Worten zufolge einen Brexit ohne Vertrag ebenfalls als "ein gutes Ergebnis für das Vereinigte Königreich" an.

WALL STREET

An der Wall Street fand am Montag wegen des Feiertags "Labor Day" kein Handel statt.

Der Dow Jones wies am Freitag ein Minus von 0,56 Prozent auf 28'133,58 Punkte aus. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verbuchte zuletzt einen Abschlag von 1,27 Prozent auf 11'313,13 Indexpunkte.

Trotz überraschend guter Arbeitsmarktdaten blieb am Freitag die ersehnte Erholung von den heftigen Vortagesverlusten aus. Ausserhalb der Landwirtschaft wurden in den USA im August 1,37 Stellen geschaffen. Volkswirte hatten mit einem Beschäftigungsaufbau von 1,32 Millionen gerechnet. Der für Juli gemeldete Wert wurde auf plus 1,73 Millionen nach unten revidiert. Die Arbeitslosenquote sank auf 8,4 Prozent von 10,2 im Juli. Hier war ein Wert von 9,8 Prozent erwartet worden.

Anleger kämen mehr und mehr zu dem Schluss, dass die aktuellen Bewertungen durch die mässige Konjunkturerholung nicht zu rechtfertigen sei, hiess es. In den vergangenen Wochen sei der Handel bestimmt gewesen von neueren Technologiewerten, dieser habe aber nicht auf viel Handfestem gefusst, sagte Chefökonom Samy Chaar von Lombard Odier. "Wir haben das Schlimmste des (wirtschaftlichen) Schocks gesehen. Aber was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass wir auch das Beste der Erholung bereits gesehen haben."

ASIEN

Der Dienstag brachte den asiatischen Börsen Gewinne.

In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei bis zum Handelsende um 0,80 Prozent auf 23'274,13 Zähler hoch.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite nach zwischenzeitlichen Verlusten ins Plus: Er beendete die Sitzung 0,72 Prozent fester bei 3'316,42 Punkten. In Hongkong ein ähnliches Bild: Hier schaffte es der Hang Seng auch aus der Verlustezone raus und schloss letztendlich 0,14 Prozent stärker bei 24'624,34 Einheiten.

Weil Vorgaben aus den USA wegen eines Feiertags fehlten, orientierten sich die Märkte etwas an den festen europäischen Börsen am Montag.

In Tokio sprachen Händler von andauernden Hoffnungen auf eine Erholung der Wirtschaft nach der Pandemie-Krise. Dabei setzten sie auch auf den Yen und dessen jüngste Schwäche gegenüber dem Dollar, nachdem der Yen sich zuvor deutlich befestigt hatte. Ein fester Yen verteuert die japanischen Exporte in den Dollarraum. Daneben stützten die Hoffnungen auf baldige Entwicklung und Einsetzbarkeit eines Corona-Impfstoffs. In China lasteten vorübergehend die weiter angespannten US-chinesischen Beziehungen auf der Stimmung.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires