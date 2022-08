SMI und DAX stehen vor freundlichem Handelsstart -- Börsen in Fernost laufen zum Wochenstart in verschiedene Richtungen

SCHWEIZ

Der Schweizer Markt tendiert im vorbörslichen Handel höher.

Der SMI dürfte damit einen Teil der Abschläge vom Freitag wieder wettmachen.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften zur Handelseröffnung der freundlichen Tendenz des Leitindex folgen.

Am Freitag haben aus den USA nach Europa übergeschwappte Zinsängste den schweizerischen Aktienmarkt belastet. Denn extrem gut ausgefallene Arbeitsmarktdaten verstärkten die Sorge vor einem forschen Vorgehen der US-Notenbank bei künftigen Zinsanhebungen. Der Stellenaufbau in den USA fiel um Längen höher als erwartet aus. Zudem kletterten die Löhne deutlicher als vorhergesagt. So wägen auch die Schweizer Anleger zwischen dem starken Konjunktursignal und der Furcht vor einem unvermindert hohen Leitzinsantieg ab. Der Montag wird - anders als der Freitag - vermutlich von geringeren Schwankungen geprägt sein, steht doch keine wichtige Veröffentlichung von Konjunkturdaten bevor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag höher eröffnen.

Der Leitindex DAX wird vorbörslich höher taxiert.

Nach dem Rückschlag vom Freitag zeichnen sich im DAX zu Wochenbeginn wieder Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund eineinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels ein halbes Prozent höher auf 13'642 Punkte. In der vor allem von vielen Quartalsberichten geprägten Vorwoche war der DAX mit 13'792 Punkten zwischenzeitlich auf einen weiteren Höchststand seit Mitte Juni geklettert. Letztlich war es ihm aber nicht gelungen, seine 100-Tage-Durchschnittslinie zu überspringen. Sie gilt als ein Barometer für den mittelfristigen Trend.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen den volatilen Freitagshandel uneinheitlich ab.

Der Dow Jones ging tiefer in die Sitzung, konnte die Verluste aber im weiteren Handelsverlauf vollständig aufholen und ins Plus drehen. Am Handelsende betrugen die Gewinne 0,23 Prozent auf 32'803,47 Zähler. Der technologielastige NASDAQ Composite verlor zum Start deutlich. Anschliessend behielt er sein negatives Vorzeichen, konnte die Einbussen aber ebenfalls eindämmen. Mit Abschlägen in Höhe von 0,50 Prozent auf 12'657,55 Einheiten verabschiedete sich der Tech-Index ins Wochenende.

Grund für den volatilen Handelstag waren Arbeitsmarktdaten, die extrem gut ausgefallen sind und die Sorge vor einem straffen Zinspfad verstärkten. Statt der erwarteten 258'000 wurden im Juli 528'000 Stellen neu geschaffen. Zudem sank die Arbeitslosenquote, während die Löhne stärker als erwartet zulegten.

Am Aktienmarkt gab es die Hoffnung, dass der Jobbericht eher schwach ausfällt, damit die US-Notenbank Abstand nimmt von zu massiven Zinserhöhungen.

Am Anleihemarkt liefen die Renditen mit den Arbeitsmarktdaten nach oben, vor allem am kurzen Ende, was die Zinsinversion weiter verschärft.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Montag mit unterschiedlicher Tendenz.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,32 Prozent höher bei 28'266,60 Punkten (Stand: 8:00 Uhr MEZ).

Der Shanghai Composite verbucht zwischenzeitlich ein Minus von marginalen 0,02 Prozent auf 3'226,26 Zähler. Der Hang Seng muss dagegen stellenweise Verluste hinnehmen, die sich zuletzt auf 1,20 Prozent bei 19'959,89 Punkten beliefen.

Ähnlich wie schon zuvor an der Wall Street bewegen sich die asiatischen Aktienmärkte am Montag zwischen Zinsängsten und Konjunkturoptimismus. Keine der beiden Sichtweisen setzt sich in Asien durch, daher zeigen sich die Börsen insgesamt wenig bewegt. Hintergrund sind extrem gut ausgefallene Arbeitsmarktdaten in den USA. Sie vertreiben zwar das Schreckgespenst der Rezession etwas, andererseits öffnen sie aber auch die Tür für aggressive Zinserhöhungen in den USA. Diese werden zusätzlich befeuert von Fed-Gouverneurin Michelle Bowman, die für einen weiteren "grossen" Zinsschritt von 75 Basispunkten auf der nächsten Sitzung der Federal Reserve plädiert.

Profiteur der stark gestiegenen Marktzinsen war zunächst der US-Dollar, der zum Wochenschluss auf breiter Front deutlich anzog. Am Montag zeigen sich die asiatischen Währungen uneinheitlich, der Dollarindex kommt ganz leicht zurück. Devisenhändler sehen den Dollar gegenüber den lokalen Währungen in Asien aber weiter auf der Überholspur wegen der zu erwartenden Zinserhöhungen in den USA.

