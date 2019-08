SMI fester erwartet -- DAX dürfte höher starten -- Asiens Börsen freundlich

Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag mit positiven Vorzeichen erwartet. Der DAX dürfte höher starten. In Asien zeigen sich die Märkte am Donnerstag mit positiven Vorzeichen.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag weiter erholen.

Der Leitindex SMI wird am Donnerstag mit Gewinnen erwartet.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI hielten sich am Mittwoch nach einer Achterbahnfahrt letztendlich in einer engen Range um die Vortagesschlusskurse. Während sich der SLI 0,06 Prozent schwächer bei 1'455,26 Einheiten aus dem Handel verabschiedete, verlor der SPI 0,08 Prozent auf 11'633,24 Punkte.

Weiter mit leichten Erholungsversuchen werden am Donnerstag die Börsen in Europa erwartet. Für eine verbesserte Laune sorgen starke Exportdaten aus China, die ihren Schrumpfungskurs angesichts des Handelkrieges mit den USA gestoppt haben. Dort ging es um 3,3 Prozent nach oben zum Vorjahr. Erwartet wurde ein Minus von 2 Prozent. In Asien drehen die Börsen danach deutlicher nach oben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag stärker erwartet.

Der DAX tendiert vorbörslich rund ein halbes Prozent im Plus.

Die Stabilisierung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Nach dem Ausverkauf an den Börsen vom Monatsanfang stehen die Signale wie schon am Vortag auf Erholung. Grund für die erwarteten Kursgewinne sind überraschend gute Zahlen vom Aussenhandel Chinas. Chinas Aussenhandel hat sich im Juli trotz der Eskalation des Handelskriegs mit den Vereinigten Staaten überraschend stark erholt.

WALL STREET

Nach der Erholung vom Dienstag scheuten Anleger an den US-Börsen zur Wochenmitte das Risiko.

Der US-Leitindex Dow Jones bewegte sich zu Handelsbeginn im Minus, reduzierte dieses im Verlauf aber. So ging er 0,09 Prozent leichter bei 26'007,07 Punkten in den Feierabend. Daneben konnte sich der NASDAQ Composite ins Plus vorarbeiten, nachdem er zum Start noch deutlich eingebüsst hatte. Er schloss schlussendlich 0,38 Prozent höher bei 7'862,83 Zählern.

Nach starken Kursverlusten gleich zu Beginn des Handels haben sich die US-Indizes am Mittwoch im Verlauf unter Schwankungen immer weiter nach oben gearbeitet. Selbst der Dow-Jones-Index, der zunächst um über 2 Prozent abgerutscht war, schaffte so am Ende fast noch in positives Terrain. Für Entspannung sorgten zunehmende Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank, um befürchtete negative Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China auf die Konjunktur entgegenzuwirken.

Am US-Zinsterminmarkt wird mittlerweile die Wahrscheinlichkeit für eine weitere, diesmal grosse Zinssenkung in den USA im September um einen halben Prozentpunkt bei 35 Prozent gesehen, verglichen mit 2 Prozent vor Wochenfrist. Erst in der Vorwoche waren die Zinsen um einen viertel Punkt gesenkt worden.

Anfangs hatten Konjunktursorgen den Markt wieder voll im Griff und drückten auf die Kurse. Befeuert wurden die Ängste vor einer globalen Wirtschaftsflaute und möglicherweise auch einem Abwertungswettlauf von der Betriebsamkeit der Notenbanken. Allein am Dienstag wurden in Neuseeland, Thailand und Indien die Leitzinsen gesenkt und das teils überraschend und stärker als erwartet.

Dass die Erwartung einer drastischen Zinssenkung steige, spiegele wider, welchen konjunkturellen Schaden viele Anleger von den ab 1. September angekündigten zusätzlichen 10-prozentigen Strafzöllen auf chinesische Importe im Wert von 300 Milliarden Dollar befürchteten, hiess es im Handel. Vom eigentlichen Auslöser der Konjunktursorgen, dem Handelsstreit zwischen den USA und China, gab es derweil nichts Neues.

Von den Unternehmen kamen am Mittwoch keine positiven Impulse. Dass Walt Disney die Erwartungen für das vergangene Geschäftsquartal trotz des Erfolgsfilms "Avengers: Endgame" klar verfehlte, liess die Aktien des Unterhaltungsriesen absacken.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Donnerstag mit grünen Vorzeichen.

In Japan steht der Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,49 Prozent höher bei 20'617,51 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite ebenfalls fester: Er notiert 0,91 Prozent im Plus bei 2'793,93 Zählern. In Hongkong gewinnt der Hang Seng derweil 0,67 Prozent auf 26'170,41 Indexeinheiten.

Die Sorgen um einen von China losgetretenen Abwertungswettlauf der asiatischen Währungen gehen um Donnerstag etwas zurück. In der Folge legen die Aktienkurse an den Börsen der Region überwiegend zu. Die chinesische Notenbank hatte den Renminbi etwas höher gestellt als vom Markt erwartet. Gleichwohl wurde der Referenzkurs des US-Dollar mit 7,0039 Yuan wieder über der psychologisch wichtigen Marke von 7 festgestellt. Der Referenzkurs des Renminbi ist damit der niedrigste seit 2008. Da Devisenhändler mit einem noch tieferen Referenzkurs gerechnet hatten, interpretieren Aktienhändler, dass es China nicht auf einen Währungskrieg anlege. Am Montag hatte eine massive Abwertung des Renminbi die globalen Aktienmärkte auf Talfahrt geschickt.

Dass der Renminbi-Wechselkurs überhaupt gesunken ist, mag angesichts guter Handelsdaten in China verwundern. Gleichwohl kommen diese an den Börsen gut an. Denn sie zeigen, dass der Handel trotz des Disputs mit den USA floriert und die Nachfrage nicht nennenswert zurückgeht. Denn China hat im Juli unerwartet mehr Waren ins Ausland exportiert. Die Exporte erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,3 Prozent, nachdem sie im Juni noch um 1,3 Prozent gefallen waren. Analysten hatten dagegen für Juli mit einem erneuten Rückgang um 2 Prozent gerechnet. Die Importe schrumpften allerdings weiter um 5,6 Prozent, nachdem sie im Juni um 7,3 Prozent zurückgegangen waren. Der Handelsbilanzüberschuss fiel damit deutlich höher als gedacht aus. "Die Angst um den Handel ist nach wie vor hoch und wirkt sich auf die Aktienkurse aus", will Marktstratege Alfonso Esparza von Oanda aber keine Entwarnung geben.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires