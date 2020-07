SMI vorbörslich im Minus -- DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag leichter präsentieren. Der DAX bewegt sich vor Handelseröffnung auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost weisen am Mittwoch keine gemeinsame Tendenz aus.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wird zur Wochenmitte mi Verlusten erwartet.

Der Leitindex SMI tendiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,75 Prozent tiefer bei zeitweise 10'125,30 Einheiten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI schlossen am Vortag mit Abschlägen von 0,41 Prozent bei 1'539,20 Zählern bzw. 0,45 Prozent bei 12'618,97 Punkten.

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte ein schwächerer Auftakt ab. Die Vorgaben aus Übersee geben dabei keine klare Richtung vor. So hat die Wall Street am Dienstag erstmals seit einigen Tagen im Minus geschlossen. In Asien entwickeln sich die einzelnen Märkte unterdessen uneinheitlich.

Händler sprechen von einer Konsolidierung, bevor die Berichtssaison in den nächsten Tagen an Fahrt gewinnt. Im Vorfeld würden da einige Investoren ihre jüngsten Gewinne erst einmal mitnehmen. Zudem sorgen die weiter steigenden Infektionszahlen in den USA für Zurückhaltung. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat angesichts der weltweit wieder zunehmenden Corona-Fälle vor einer ebenfalls steigenden Todesrate gewarnt.

Die Berichtssaison wird hierzulande in den kommenden Tagen mit einzelnen Unternehmen langsam starten. Am morgigen Donnerstag steht zunächst der Schokoladenkonzern Barry Callebaut auf der Agenda, bevor am Freitag dann EMS folgen. Erst in der kommenden Woche beginnt der Kalender sich dann auch mit ersten Blue Chips zu füllen.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit roten Vorzeichen starten.

Der DAX bewegt sich vorbörslich zeitweise 0,9 Prozent im Minus bei 12'507,80 Zählern.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben am Mittwoch zunächst vorsichtig. Bereits am Vortag hatten sie die jüngste Erholungsrally genutzt, um erst einmal Kasse zu machen.

Aktuell richtet sich die Aufmerksamkeit wieder etwas mehr auf die weltweit steigenden Corona-Zahlen, nachdem viele Anleger die damit verbundenen Risiken für die Wirtschaft zuletzt teils ausgeblendet hatten. Börsianer verwiesen auch auf besorgniserregende Aussagen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung über stark steigende Arbeitslosigkeit infolge der Corona-Krise. Vielmehr als eine kleinere Korrektur nach dem zuvor steilen Anstieg der Aktienkurse sei aber bislang nicht zu erkennen, schrieb Analyst Jeffrey Halley vom Handelshaus Oanda.

Auf Unternehmensseite blickt die Deutsche Post nach einem Gewinnanstieg im zweiten Quartal wieder mit mehr Gewissheit auf das laufende Jahr.

WALL STREET

Anleger in den USA agierten im Dienstagshandel vorsichtig.

Der US-Leitindex Dow Jones rutschte im Verlauf aber ins Minus und ging mit einem Abschlag von 1,51 Prozent bei 25'890,53 Punkten in den Feierabend. Auch der NASDAQ Composite schloss daneben 0,86 Prozent schwächer bei 10'343,89 Punkten. NASDAQ 100 erreichte unterdessen bei 10'704,93 einen neuen Höchststand, bevor es auch hier abwärts ging - um 0,75 Prozent auf 10'524,01 Indexpunkte.

Nach dem starken Wochenauftakt mangelte es an Impulsen. Die Saison der Quartalsberichte in den USA kommt erst in der kommenden Woche langsam in Fahrt. Mit Blick auf die Konjunktur stehen erst am Donnerstag mit Zahlen vom Arbeitsmarkt wieder potenziell kursbewegende Daten auf der Agenda. Auch Unternehmensnachrichten, die die Kurse stärker bewegen könnten, waren am Dienstag Mangelware.

Die Berichte der US-Unternehmen zum zweiten Quartal werden wegen der Corona-Krise "natürlich ein Desaster werden", wie Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda in einem Marktkommentar schrieb. Investoren schauten aber vielmehr darauf, wie positiv die Unternehmen die Corona-Lockerungen einschätzen. In puncto Lockerungen habe es jedoch zuletzt in wichtigen Bundesstaaten wieder Rückschläge gegeben. Erlam sprach von einer "zweiten Welle der Angst", die den wirtschaftlichen Optimismus zu dämpfen drohe.

ASIEN

Am Mittwoch präsentieren sich die wichtigsten asiatischen Indizes mit unterschiedlichen Vorzeichen.

In Tokio gibt der Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,72 Prozent nach auf 22'451,66 Punkte.

Der Shanghai Composite steigt derweil um 0,74 Prozent auf 3'370,23 Zähler. In Hongkong notiert der Hang Seng 0,34 Prozent höher bei 26'063,51 Einheiten.

Die asiatischen Aktienmärkte können sich am Mittwoch den schwachen Vorgaben der Wall Street weitgehend entziehen. Die Anleger agieren weiter im Umfeld von Hoffnungen auf eine rasche konjunkturelle Erholung aus der Corona-Krise und Sorgen vor neuen Pandemiewellen.

In Schanghai, wo die Woche mit einem fast 6-prozentigen Kursfeuerwerk begonnen hatte, stiegen die Kurse sogar weiter.

Der Ausblick für den Hongkonger Aktienmarkt dürfte positiv bleiben, kommentieren derweil die Analysten von KGI Securities das Geschehen und sehen eine Unterstützung bei der Marke von 25'500 Punkten und einen Widerstand bei 26'500.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires