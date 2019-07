SMI und DAX gehen leichter ins Wochenende -- Asiens Börsen zum Wochenstart tiefrot

Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag letztlich nach. Auch der DAX verzeichnete Verluste. In den USA dominierten am Freitag nach dem Feiertag die Bären. In Asien geht es am Montag abwärts.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt schwächelte am Freitag.

Der Leitindex SMI war zunächst kaum verändert gestartet und gab zum Handelsschluss 0,86 Prozent auf 9'980,22 Punkte nach.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI tendierten mit negativen Vorzeichen. Während der SPI mit minus 0,9 Prozent bei 12'069,25 Zählern schloss, verabschiedete sich der SLI mit einem Abschlag von 0,93 Prozent bei 1'531,85 Indexpunkten ins Wochenende.

Anleger hatten zu verdauen, dass die US-Arbeitsmarktdaten besser ausgefallen waren als zunächst erwartet. Damit könnten die jüngsten Zinsphantasien der Anleger wieder geschwächt werden, die die Aktienmärkte zuletzt auf neue Rekordhöhen getrieben hatte.

In den USA waren im Juni deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen worden als erwartet, die Stundenlöhne stiegen allerdings nicht so stark wie gedacht. "Der US-Arbeitsmarkt bleibt robust", erklärte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Zwar reiche das Stellenwachstum im laufenden Jahr nicht mehr an die Vorgaben des Vorjahres heran, "doch den Unternehmen ist die Einstellungslaune noch nicht vergangen."

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verbuchte vor dem Wochenende Verluste.

Der DAX präsentierte sich am Freitag schwächer und gab zum Handelsende 0,49 Prozent auf 12'568,53 Punkte nach.

Die mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten aus den USA haben den DAX am Freitagnachmittag auf den tiefsten Stand des Tages gedrückt. Während die Zahl der neu geschaffenen Stellen im Juni die Erwartungen deutlich übertraf, blieb der durchschnittliche Anstieg der Stundenlöhne hinter den Prognosen zurück. Während der Euro daraufhin zum US-Dollar unter Druck geriet, hielten sich die Kursbewegungen an den Aktienmärkten in überschaubaren Grenzen.

"Der US-Arbeitsmarkt bleibt robust", sagte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Zwar reiche das Stellenwachstum im laufenden Jahr nicht mehr an die Vorgaben des Vorjahres heran, doch den Unternehmen sei die Einstellungslaune noch nicht vergangen. "Die US-Wirtschaft bleibt bislang auf einem soliden Pfad".

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich im Freitagshandel etwas leichter.

Nach der feiertagsbedingten Pause verbuchte der US-Leitindex Dow Jones leichte Verluste und rutschte um 0,16 Prozent auf 26'922,12 Zähler ab. Auch der NASDAQ Composite gab etwas nach und verlor 0,1 Prozent auf 8'161,79 Punkte.

Ein starker Arbeitsmarktbericht hat am Freitag an der Wall Street zu schwachen Aktienkursen geführt. Mit dem unerwartet hohen Jobaufbau wurden die hochgesteckten Erwartungen an eine Zinssenkungspolitik etwas vermindert. Dass zugleich die Arbeitslosenquote leicht anstieg, wurde nicht als Signal einer Verlangsamung gesehen. "Ein grosser Zinsschritt von 50 Basispunkten auf der nächsten Fed-Sitzung ist wohl vom Tisch", urteilte ein Börsianer.

Allerdings holten die Aktien einen grossen Teil der Verluste im Verlauf auf. Ein Händler meinte bereits kurz nach den Daten: "Die Märkte dürften schnell zur Tagesordnung zurückkehren". Zwar seien die Beschäftigtenzahlen auf den ersten Blick stark. "Der Mai ist aber runter revidiert worden, die Quote ist sogar gestiegen, und die Stundenlöhne legen langsamer zu als erwartet."

Am Rentenmarkt stürzten die Notierungen indes ab. Um die kurstreibende Zinssenkungsfantasie am Köcheln zu halten, dürfe der Stellenaufbau in den USA nicht zu positiv ausfallen, warnten Händler. Grundsätzlich liefert der Arbeitsmarktbericht wichtige Hinweise auf die Nachhaltigkeit der längsten wirtschaftlichen Expansion in der Geschichte der USA. In den vergangenen Monaten hatte sich der Stellenaufbau bereits verlangsamt und die ohnehin bestehenden Wachstumssorgen befeuert. Diese Befürchtungen liessen im Gegenzug die Zinssenkungsspekulationen ins Kraut schiessen. Nun aber wurden im Juni mit 224'000 Stellen mehr geschaffen als mit 165'000 vorhergesagt.

ASIEN

An den Aktienmärkten in Fernost dominieren zum Start in die neue Woche die Bären.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert derzeit (07:00 Uhr MESZ) 0,99 Prozent tiefer bei 21'531,26 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 2,46 Prozent auf 2'936,97 Einheiten. Zeitgleich gibt der Hang Seng 1,64 Prozent auf 28'301,77 Zähler.

Die Aktienmärkte in Asien schliessen sich den negativen Vorgaben der Wall Street vom Freitag an. Dabei fallen die Verluste aber teils deutlich stärker aus. Marktbeobachter führen als Hauptbelastungsfaktor an, dass die Zinssenkungsfantasie nach den besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag einen Dämpfer erhalten habe. Gerade auf dem zuletzt erhöhten Niveau an vielen Börsen ist die Neigung, sicherheitshalber erst einmal Gewinne mitzunehmen, hoch.

Zwar liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung Ende Juli am Zinsterminmarkt weiter bei 100 Prozent, allerdings ist die Zahl derer, die sogar einen grossen Zinsschritt um einen halben Prozentpunkt erwartet hatten, deutlich gesunken. Zudem sind die Akteure nach den robusten Daten nun skeptischer im Hinblick darauf, wie viele weitere Zinssenkungen und in welchem Tempo noch kommen könnten. Mit besonders grosser Spannung warten die Märkte nun auf den halbjährlichen Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem US-Senat im Lauf der Woche.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires