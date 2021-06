SMI vorbörslich in Grün -- DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen schwächer

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit grünen Vorzeichen starten.

Der SMI tendiert vorbörslich in der Gewinnzone.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI zeigten sich am Montag mit positivem Vorzeichen. Nachdem sowohl der SLI als auch der SPI im Minus gestartet waren, konnten sie den Handel 0,40 Prozent höher bei 1'896,67 Zählern respektive mit einem Plus von 0,46 Prozent bei 14'987,16 Punkten beenden.

Die Schweizer Börse dürfte am Dienstag den Rekordkurs zunächst fortsetzen. Dafür sprechen die vorbörslich erneut höher gestellten Kurse beim Marktschwergewicht Roche und beim Pharmazulieferer Lonza, die dem Markt schon am Vortag Auftrieb verliehen hatten. Da andere Impulse wie Firmenergebnisse oder wichtige Konjunkturzahlen aber fehlen, könnten die Gewinne im Verlauf auch wieder abschmelzen, heisst es am Markt. Erst am Donnerstag wird sich die Europäische Zentralbank (EZB) zu ihrer Geldpolitik äussern und es werden die US-Inflationszahlen veröffentlicht.

"Wir befinden uns auf Rekordhoch. Der Markt ist technisch gesehen überkauft", sagte ein Händler. Daher seien Gewinnmitnahmen immer möglich. Wie weit diese gehen könnten, sei aber ungewiss. "Es scheint, als ob die Marktteilnehmer auf einen Auslöser warten."

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Dienstag stabil erwartet.

Der DAX bewegt sich vor Handelsstart um die Nulllinie.

Im DAX zeichnet sich am Dienstag ein praktisch unveränderter Start ab. Der DAX hatte die Woche mit einem weiteren Rekord von 15'732 Punkten begonnen, war jedoch zum Handelsende wie am Freitag wieder unter 15'700 Punkte zurück gerutscht. "Entscheidend ist jetzt einmal mehr, wie viele Anleger noch bereit sind zu kaufen und wie viele die hohen Kurse für Gewinnmitnahmen nutzen", kommentierte Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners am Morgen.

An der Wall Street konnten Dow und S&P 500 ihren Schwung vom Wochenausklang nicht in die neue Woche mitnehmen. Die Experten der Credit Suisse erleben die Anleger fokussiert auf die Verbraucherpreisdaten am Donnerstag und ihre möglichen Signale für die weitere Geldpolitik der US-Notenbank. Sie rechnen mit einer anhaltend lockeren Hand der Fed und sind weiter optimistisch für Aktien - gerade in Deutschland, Grossbritannien und Spanien.

Derweil fielen Konjunkturdaten aus Deutschland schwächer als erwartet aus. Im April sank die Gesamtproduktion, während Volkswirte mit einem leichten Zuwachs gerechnet hatten. Im Blick stehen am Vormittag noch die ZEW-Konjunkturerwartungen.

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich im Montagshandel mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones begann den Handel 0,03 Prozent fester bei 34'766,20 Punkten. Im fortlaufenden Handel rutschte das Börsenbarometer in die Verlustzone ab und ging mit einem Abschlag von 0,37 Prozent bei 34'629,38 Zählern aus dem Handel. Der NASDAQ Composite legte unterdessen im späten Handel zu und verabschiedete sich 0,49 Prozent höher bei 13'881,72 Zählern.

Für Gesprächsstoff sorgten zu Wochenbeginn Aussagen von Janet Yellen vom Sonntag. Die US-Finanzministerin hatte gesagt, Präsident Joe Biden sollte seine Ausgabenpläne zur Stützung der Konjunktur in der Corona-Krise vorantreiben, selbst wenn diese eine Inflation auslösen könnten, die bis ins nächste Jahr anhält. Zudem fügte Yellen hinzu, dass ein "etwas höheres" Zinsumfeld ein "Plus" für die USA wäre. Höhere Zinsen aber lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren in einem schlechteren Licht erscheinen.

Mit einem leichten Zinsanstieg könnten die Börsen ganz gut leben, schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Und die Angst vor einem starken Zinsanstieg sei erst einmal verflogen. Diese werde erst mit stärkeren Wirtschaftsdaten zurückkehren. Solange die Konjunkturdaten aber - so wie der Arbeitsmarktbericht vom Freitag - maximal mittelmässig ausfielen, habe an den Börsen keiner Angst vor einem massiven Zinsanstieg.

Derweil sollen grosse Digitalkonzerne wie Apple oder Google nach dem Willen der führenden Industrienationen künftig weltweit mindestens 15 Prozent Steuern zahlen. Nach jahrelangen Verhandlungen einigten sich die Finanzminister der G7-Staaten auf eine globale Steuerreform. Yellen geht von einer positiven Wirkung der Reform auf die Weltwirtschaft aus, weil Unternehmen unter gleichen Bedingungen konkurrieren und investieren könnten.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag negative Vorzeichen aus.

In Tokio geht es für den Nikkei gegen 07:00 MESZ um marginale 0,06 Prozent runter auf 29'001,21 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite um 0,51 Prozent auf 3'581,25 Einheiten nach. Der Hang Seng in Hong Kong verbucht derweil ein Minus in Höhe von 0,35 Prozent auf 28'685,50 Punkte.

Die Aktienmärkte in Fernost präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche mit negativer Tendenz. Die Vorgaben aus den USA vom Vortag waren uneinheitliche und konnten nicht stützen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires