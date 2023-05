SMI höher - neues Jahreshoch -- DAX freundlich -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich fester

SCHWEIZ

Zum Wochenstart zeigt sich der Schweizer Aktienmarkt höher.

Der SMI notiert im Plus, nachdem er die Sitzung marginale 0,07 Prozent schwächer bei 11'546,25 Punkten eröffnet hat.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI starteten 0,11 Prozent leichter bei 15'229,64 Punkten respektive 0,06 Prozent tiefer bei 1'796,91 Einheiten. Auch sie verbuchen inzwischen kleine Gewinne.

Nur kein zu grosses Risiko eingehen - unter diesem Motto scheint der bisherige Wochenauftakt am Schweizer Aktienmarkt zu verlaufen. Trotz der geringen Ausschläge schaffte der SMI ein Jahreshoch. Und das sei angesichts einer weiterhin hohen Inflation, einer schwelenden Bankenkrise in den USA, dem andauernden Krieg in Europa und latenten Rezessionsängsten durchaus beachtlich, werde aber von vielen Anlegern entsprechend skeptisch beäugt, meinen Börsianer.

"Genau dies könnte dazu führen, dass sich mal wieder ein Rally fortsetzt, das nur wenige Anhänger hat, aber gleichzeitig auch viele Verlierer irgendwann dann doch umstimmen kann", kommentiert ein Händler. Zur Wochenmitte werden in den USA aktuelle Inflationszahlen veröffentlicht. Sie dürften einen weiteren Hinweis darauf geben, ob weitere Zinserhöhungen des Fed nötig sind. Vor dem Wochenende ging bereits der Arbeitsmarktbericht zum April in diese Richtung. Darüber hinaus tobt in Washington ein politischer Machtkampf um die Erhöhung der US-Schuldenobergrenze, der Investoren ebenfalls beschäftigt. "Es bleiben nur noch wenige Tage, um eine Einigung zu erzielen. Sollte sich keine Lösung andeuten, könnte dies auf dem Anleihemarkt Nervosität auslösen."

DEUTSCHLAND

Nach der Rally am Freitag zeigt sich der DAX zum Wochenstart ohne grosse Ausschläge.

Der DAX ging marginale 0,04 Prozent höher bei 15'967,57 Punkten in den Handel und notiert aktuell etwas höher.

Schwache Daten zur Industrieproduktion im März hatten kaum Einfluss, da ein Produktionsrückgang - wenn auch nicht ganz so kräftig wie gemeldet - erwartet worden war.

Am Freitag war er um knapp anderthalb Prozent gestiegen und hatte damit in der abgelaufenen Handelswoche letztlich moderat zugelegt. "Die zentrale Frage dieser Handelswoche dürfte sein, ob des dem Deutschen Aktienindex gelingt, in einem zweiten Anlauf die 16'000er Marke nachhaltig zu überwinden", konstatierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Damit nämlich könnte der Weg in Richtung Rekordhoch frei gemacht werden.

Allerdings spricht die "Bewegungsarmut" im Leitindex dagegen. So schwankte das deutsche Börsenbarometer während der vergangenen vier Wochen gerade einmal in einer Spanne von rund 400 Punkten oder etwas mehr als zwei Prozent. Dabei nimmt die Skepsis der Anleger laut Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners zu, je höher die Kurse stiegen. "Es bräuchte jetzt eine ganze Schar an positiven Nachrichten, um auf dem aktuellen Level mehr Käufer anzulocken."

WALL STREET

Die US-Börsen haben sich am Freitag freundlich ins Wochenende verabschiedet.

Der Dow Jones Index erzielte zum Sitzungsende einen Tagesgewinn von 1,65 Prozent und schloss auf 33'674,38 Punkten. Besonders stark ging es mit dem NASDAQ Composite bergauf, der sich um 2,25 Prozent auf 12'235,41 Zähler verbessert hat.

Die Beschäftigung in den USA hat sich im April deutlicher als erwartet ausgeweitet. Während die Arbeitslosenquote stärker als prognostiziert zurückging, stiegen die Stundenlöhne mehr als erwartet. Trotz dessen zeigt sich Thomas Gitzel von der VP Bank gegenüber der Deutschen Presse-Agentur überrascht angesichts der Kursgewinne an den Börsen: "Unglaublich, welch guten Lauf der Arbeitsmarkt hat. An den Börsen liebäugelt man bereits mit einem schon bald wieder niedrigeren Zinsniveau".

Stark aufwärts ging es für die Aktien von Apple. Der iKonzern glänzte im ersten Quartal insbesondere mit dem iPhone und behauptete sich auf dem Markt für Smartphones. Damit sorgte das Unternehmen für Rückenwind an den US-Börsen.

ASIEN

In Asien präsentierten sich die Börsen zum Wochenstart mehrheitlich fester.

Der japanische Leitindex Nikkei notierte zum Handelsende 0,71 Prozent im Minus bei 28'949,88 Punkten.

Der Shanghai Composite legte dagegen 1,81 Prozent auf 3'395,00 Zähler zu. Der Hang Seng gewann derweil 1,24 Prozent auf 20'297,03 Einheiten.

Die Börsen in Ostasien schlossen sich zum Wochenstart den festen Kursen vom Freitag an der Wall Street an und tendierten freundlich. In den USA hatten ein starker Arbeitsmarktbericht, starke Quartalszahlen von Apple und vor allem Entspannung der Sorgen um die Lage der Regionalbanken für Kaufstimmung gesorgt.

Eine Ausnahme machte Tokio, nachdem an den vergangenen drei Tagen in Japan wegen Feiertagen nicht gehandelt worden war. Die Anleger dort hatten somit noch die Zinserhöhungen der US-Notenbank und der EZB aufzuarbeiten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires