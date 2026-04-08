Waffenruhe im Nahost-Konflikt: SMI mit Plus erwartet -- DAX vor Kurssprung -- Asiens Börsen mit 'Relief-Rally' - Nikkei legt kräftig zu

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch deutlich fester erwartet.

So zeigt sich der SMI gemäss vorbörslicher Tendenzen im Plus.

Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI tendieren ebenso höher.

Erleichterung an den Aktienmärkten weltweit: Der Iran und die USA haben sich in letzter Minute auf eine zweiwöchige Feuerpause geeinigt. Entsprechend euphorisch sind die Reaktionen an den Börsen und auch der SMI wird im Zuge dessen mit einem ordentlichen Kurssprung erwartet. Neben der Waffenruhe öffnet der Iran zudem für diese Zeit die wichtige Strasse von Hormus. In Asien waren die Indizes bereits um teils mehr als 5 Prozent nach oben gesprungen. Einige Händler sprachen von einem "Geschenk Pakistans", da das Land als Vermittler fungierte.

Der Iran legte einen 10-Punkte-Plan vor, den Trump als "praktikable Grundlage für Verhandlungen" einordnet. Laut Händlern gibt es dabei sicher einige schwierige Knackpunkte, der Grundstein für Diplomatie sei aber gelegt - auch wenn die Waffenruhe sicher zunächst fragil sein dürfte. "Insgesamt dürfen wir aber am heutigen Tag eine Reaktion wie aus dem Lehrbuch erwarten - auch, weil bei einem nachhaltigen Waffenstillstand wohl die Zentralbankerwartungen korrigiert werden dürften", sagte ein Experte. Damit dürften auch die in den nächsten Tagen anstehenden Konjunkturdaten wieder wichtiger werden - besonders die US-Inflationszahlen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt wird zur Wochenmitte ein Kurssprung erwartet.

Entsprechend zeigt sich der DAX rund eine Stunde vor Handelsstart deutlich fester.

Die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf eine Waffenruhe sorgt bei den Anlegern am Mittwoch weltweit für enorme Erleichterung - vor allem dank des massiven Einbruchs der Ölpreise. Mehrere Börsianer sprachen von einem "Geschenk von Pakistan". Der Nachbar des Iran vermittelte eine weitreichende, sofortige Waffenruhe.

Wichtig für die globalen Märkte ist vor allem, dass der Iran die Strasse von Hormus nun wieder für den Schiffsverkehr öffnen will. Die Meerenge ist einer der global wichtigsten Transportwege - nicht nur für Öl und Gas. Ihre Öffnung war die Bedingung der USA für eine Feuerpause.

"An den Finanzmärkten ist Aufatmen angesagt", schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Mit dem Waffenstillstand bleibe vorerst eine weitere Eskalation aus. Vor allem die deutlich gefallenen Ölpreise lassen dem Experten zufolge Hoffnungen keimen, dass der Anstieg der Inflationsraten eine kurze Episode bleiben wird. Die Notenbanken könnten im Falle einer nachhaltigen Entspannung der Ölpreise auch von bereits befürchteten Zinsenanhebungen absehen.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Dienstag uneinheitlich.

Der Dow Jones startete etwas fester in den Handel, fiel schon gleich im Anschluss jedoch ins Minus und beendete die Sitzung 0,18 Prozent tiefer bei 46'584,46 Punkten.

Der NASDAQ Composite zeigte sich anfänglich unterdessen etwas schwächer und verharrte anschliessend Verlustzone. Kurz vor Handelsende drehte er jedoch noch ins Plus und ging schliesslich 0,10 Prozent höher bei 22'017,85 Zählern in den Feierabend.

Im Fokus stand die Forderung der USA an den Iran, die Strasse von Hormus wieder zu öffnen. Diese Meeresenge ist ein wichtiger Transportweg, nicht zuletzt für Öl und Flüssiggas. Ob es zu einer raschen Einigung oder gar einer Eskalation mit weiter steigenden Ölpreisen kommt, ist unklar. Das Ultimatum von US-Präsident Donald Trump läuft am Mittwochmorgen um 2.00 Uhr (MESZ) ab.

Stunden vor Ende seines Ultimatums richtete Trump noch einmal eine harsche Drohung an den Iran. "Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen, um nie wieder zurückzukehren", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Er wolle nicht, dass das passiere, aber es werde wahrscheinlich dazu kommen.

Bislang reagierte die iranische Militärführung mit Spott auf Trumps bekräftigte Warnung einer "völligen Zerstörung" aller iranischen Kraftwerke und Brücken. Der Iran meldete unterdessen Explosionen auf der Insel Charg im Persischen Golf, die vom US-Militär bereits Mitte März aus der Luft angegriffen worden war.

ASIEN

Anleger an den Börsen in Asien greifen am Mittwoch kräftig zu.

In Tokio springt der Nikkei 225 zeitweise um 5,49 Prozent auf 56'362,73 Punkte nach oben.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite stellenweise spürbare 2,42 Prozent auf 3'984,29 Zähler zu.

Ein dickes Plus ist auch in Hongkong zu sehen: Der Hang Seng gewinnt zwischenzeitlich 2,98 Prozent auf 25'866,19 Einheiten.

Mit einer Rally reagieren die Aktienmärkte in Ostasien am Mittwoch darauf, dass US-Präsident Trump zugestimmt hat, die Angriffe auf den Iran für zwei Wochen unter der Bedingung der "sofortigen" Wiedereröffnung der Strasse von Hormus auszusetzen. Zugleich fallen die Ölpreise kräftig.

Trump begründet seinen Beschluss mit Fortschritten bei einem 10-Punkte-Vorschlag aus Teheran. "Basierend auf Gesprächen mit Premierminister Shehbaz Sharif und Feldmarschall Asim Munir aus Pakistan, in denen sie mich baten, die zerstörerische Kraft zurückzuhalten, die heute Nacht in den Iran geschickt werden sollte, und unter der Bedingung, dass die Islamische Republik Iran der VOLLSTÄNDIGEN, SOFORTIGEN und SICHEREN ÖFFNUNG der Strasse von Hormus zustimmt, erkläre ich mich bereit, die Bombardierung und den Angriff auf den Iran für einen Zeitraum von zwei Wochen auszusetzen", schrieb Trump auf seiner Social-Media-Plattform.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires