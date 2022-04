Chancen auf Verhandlungslösung in Ukraine-Krieg reduziert: Anleger in Asien vor dem Wochenende zurückhaltend

SCHWEIZ

Der Zürcher Handel gestaltete sich am Donnerstag positiv.

Der SMI behielt während des gesamten Handelstages seine positive Tendenz bei und schloss am Abend 0,42 Prozent höher bei 12'372,46 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI zeigten sich von ihrer freundlichen Seite und beendete den Tag mit Zuwächsen von 0,19 Prozent bei 1'917,41 Zählern bzw. 0,45 Prozent bei 15'744,07 Einheiten.

Die Schweizer Aktienbörse setzte zu einem Erholungsversuch an. Händler begründeten die positive Tendenz damit, dass sich die Märkte nach der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung allmählich ein Bild über das weitere Vorgehen des Fed machen könnten. Laut Protokoll will das Fed wegen der hohen Inflation die Geldpolitik straffen und die Bilanzsumme rasch abbauen. Eine Entscheidung soll an der kommenden Sitzung Anfang Mai getroffen werden. Im Kampf gegen die Teuerung könnten mehrere grosse Zinsschritte notwendig werden. Daher werde es im Laufe des Jahres mehrere Erhöhungen um jeweils 50 Basispunkte sowie eine schnellere und stärkere Senkung der Bilanzsumme als erwartet geben, kommentierte ein Händler.

Doch bleibe die Lage zwischen dem Ukraine-Krieg und der US-Notenbank schwierig, denn beide Faktoren dürften die wirtschaftliche Entwicklung negativ beeinflussen. "Der Kursanstieg steht daher auf eher tönernen Füssen." Die Anleger setzten daher wohl auch eher auf defensive Sektoren wie Pharma und Lebensmittel, sagte ein Händler. Daher präsentiere sich der Markt auch recht uneinheitlich.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt waren die Anleger am Donnerstag unentschlossen.

Der DAX wechselte nach einem freundlichen Auftakt mehrfach das Vorzeichen und schloss auf rotem Terrain. Schlussendlich ging der deutsche Leitindex 0,52 Prozent tiefer bei 14'078,15 Punkten in den Feierabend.

Der DAX versuche sich auf einem Niveau um 14'150 bis etwa 14'200 Punkte zu stabilisieren, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von comdirect. "Doch es ist noch viel zu früh, um Entwarnung für den deutschen Gesamtmarkt geben zu können." Börsen belastende Themen wie Zinsanhebung, Pandemie, Konjunkturabkühlung und Inflation sind ihm zufolge noch nicht ausreichend eingepreist.

"Die Notenbanken scheinen jetzt den Inflationsdruck wesentlich stärker wahrzunehmen und reagieren mit der entsprechenden Wortwahl", sagte er unter Verweis auf das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der US-Notenbank, in dem eine zügige Rückführung der Bilanzsumme signalisiert wurde. Am Dienstag hatte zudem bereits Fed-Vorstandsmitglied Lael Brainard eine entschlossene Straffung der Geldpolitik angedeutet.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich im Donnerstagshandel mit leichten Gewinnen.

Der Dow Jones suchte lange Zeit nach seiner Richtung, entschied sich spät aber für die Gewinnzone und schloss 0,25 Prozent im Plus bei 34'584,03 Punkten. Der NASDAQ Composite kämpfte sich aus der Verlustzone und ging schlussendlich kaum verändert mit eine marginalen Plus von 0,06 Prozent bei 13'8973,0 Punkten in den Feierabend.

Auch einen Tag nach Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank drückte die Aussicht auf kräftig steigende Zinsen in den USA zeitweise auf die Stimmung. Auf der letzten Sitzung sprachen sich viele Mitglieder sogar für eine Zinserhöhung um 0,50 Prozentpunkte aus, wie aus dem Protokoll hervorgeht. Man entschied sich angesichts des Ukraine-Kriegs aber für einen kleinen Zinsschritt. Allerdings gehen viele Mitglieder davon aus, dass auf den künftigen Sitzungen bei einem anhaltend hohen Inflationsdruck auch ein oder mehrere grosse Zinsschritte notwendig werden könnten. Zudem signalisierte die Fed eine zügige Rückführung ihrer während der Corona-Pandemie massiv ausgeweiteten Bilanzsumme.

ASIEN

Die Börsen in Fernost geben im Freitagshandel etwas nach.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert zwischenzeitlich mit -0,05 Prozent marginal tiefer bei 26'875,99 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland entwickelt sich der Shanghai Composite ähnlich und liegt zeitweise 0,06 Prozent im Minus bei 3'234,82 Zählern. In Hongkong sind die Abschl#ge unterdessen deutlicher: Derr Hang Seng verliert zeitweise 0,57 Prozent auf 21'684,44 Zähler.

Überwiegend mit leichten Abgaben zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien zum Wochenausklang. Die Märkte bewegen sich im Spannungsfeld zwischen der Aussicht auf rasch steigende Zinsen in den USA und den Sorgen um negative konjunkturelle Auswirkungen der anhaltenden Corona-Massnahmen in China, heisst es von Phillip Securities Research. Dazu kommt der weiter eskalierende Ukraine-Krieg. Mit der Verhängung neuer Sanktionen der USA und der EU haben sich die Chancen auf eine Verhandlungslösung weiter reduziert.

Teilnehmer sprechen auch von einer erhöhten Zurückhaltung vor dem Wochenende. Sechs Wochen nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ist der weitere Verlauf des Krieges ungewiss. Zwar hat sich die russische Armee teilweise zurückgezogen, doch erwartet Kiew nun verstärkte Angriffe im Süden und Osten des Landes.

Zudem scheinen die Weichen auf deutliche Zinserhöhungen in den USA gestellt, um die weiterhin hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Am Anleihemarkt verteidigen die Renditen ihre jüngsten Gewinne. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere liegt mit 2,65 Prozent auf dem Niveau vom Vorabend. Zuvor war der höchste Stand seit drei Jahren markiert worden. Die Anleiheexperten der Bank of America halten ein Niveau von 3,00 Prozent für möglich, auch wenn der faire Wert in der Spanne 2,05 bis 2,70 Prozent gesehen werde.

Die Analysten der Commerzbank gehen davon aus, dass der Konsum in China in nächster Zeit unter Druck geraten wird, da die Corona-Neuinfektionen weiter zunehmen. "Es wird noch einige Zeit dauern, bis sich die Situation stabilisiert und unter Kontrolle ist", heisst es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires