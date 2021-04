SMI freundlich -- DAX fällt an Nulllinie -- Asiens Börsen letztendlich uneinig

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich mit etwas höherer Tendenz.

Der SMI begann den neuen Handelstag nahezu unverändert bei 11'129,14 Punkten und kommt auch im weiteren Verlauf nur langsam vom Fleck.

Daneben legen auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI nur leicht zu. Zuvor waren sie 0,10 Prozent höher bei 1'811,74 Einheiten bzw. 0,13 Prozent fester bei 14'171,41 Zählern gestartet.

Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Donnerstag wieder nach oben, wenn auch nur leicht. Das Geschäft läuft laut Händlern bei moderaten Umsätzen in ruhigen Bahnen. Die Stimmung sei Dank des Bekenntnisses der US-Notenbank zu einer weiterhin ultralockeren Geldpolitik, auch wenn sich die Wirtschaft rasch erholt, recht gut, heisst es.

Damit seien auch die Aussichten für die Wirtschaft positiv. Dank der Geldpolitik zusammen mit dem von US-Präsident Joe Biden angestossenen immensen Konjunkturpaket und den Plänen für eine grünere Wirtschaft könnte es zu einem Boom kommen. Die Zuversicht werde allerdings nach wie vor von den steigenden Coronafallzahlen etwas gedämmt, denn vor allem in Europa hielten sich die Impffortschritte in Grenzen, so ein Händler. Zudem dürfte auch ein Teil der Konjunkturhoffnungen in den aktuellen Kursen bereits enthalten sein.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Donnerstag verunsichert.

Der DAX verbuchte zum Start einen Aufschlag von 0,4 Prozent auf 15'236,44 Punkte. Auch anschliessend zeigte er sich zunächst stärker, bevor er schliesslich an die Nulllinie zurückfiel.

Die Aussicht auf eine noch lange andauernde ultralockere US-Geldpolitik hat dem DAX am Donnerstag nur kurzzeitig Rückenwind verliehen. Hinzu kamen erfreuliche Industriedaten aus Deutschland und starke Autoabsatzzahlen aus China.

Zum einen bestätigte das Protokoll der Zinssitzung der US-Notenbank von Mitte März den zuletzt optimistischeren Blick auf die Wirtschaft der USA. Zugleich halten die Fed-Mitglieder an der sehr lockeren Geldpolitik fest, da die wirtschaftliche Entwicklung von den langfristigen Zielen der Notenbank noch weit entfernt sei. Zum anderen lässt der Auftragseingang für die deutsche Industrie nach den aktuellen Daten für Februar weiter einen kräftigen Aufschwung erwarten. Der chinesische Fahrzeugherstellerverband CAAM veröffentlichte an diesem Morgen ausserdem sehr starke Absatzzahlen für den Monat März, ein positives Signal für die deutschen Autobauer.

WALL STREET

Am Mittwoch war an den US-Börsen kaum Bewegung erkennbar.

Der Dow Jones ging kaum fester in den Handel und konnte sich im weiteren Verlauf zeitweise nur leicht nach oben kämpfen. Schlussendlich wies er ein Plus von 0,05 Prozent auf 33'446,26 Punkte aus. Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete etwas leichter. Auch anschliessend tendierte er um die Nulllinie und gab zum Handelsschluss noch 0,07 Prozent auf 13'688,84 Punkte nach.

Die schnell fortschreitende Impfkampagne in den USA stabilisierte die Märkte, so ein Marktteilnehmer laut Dow Jones Newswires. Geldpolitische und fiskalische Hilfsmassnahmen unterstützten die Erholung des Arbeitsmarktes und der Industrie. Dennoch belastete die Sorge, dass die Lockerungen der Beschränkungen in Kombination mit der aufgestauten Verbrauchernachfrage die Inflation in die Höhe treiben und die Notenbank dazu veranlassen könnte, die Zinsen früher als erwartet wieder zu steigern. "Wenn man all das Geld sieht, das in das System und in die Taschen der Menschen gepumpt wurde, das aber bislang noch nicht ausgegeben wurde, dann weiss man, dass eine steigende Inflation irgendwann kommen wird", so Brian Walsh von Walsh & Nicholson Financial Group.

Am Abend wurde dann das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank veröffentlicht. Die Entwicklung der Wirtschaft sei noch nicht am gewünschten Ziel angekommen, weswegen sich am Kurs der Fed zunächst nichts ändere, so das Institut.

ASIEN

Im Donnerstagshandel konnten sich die asiatischen Märkte nicht für eine einheitliche Richtung entscheiden.

Während der japanische Leitindex Nikkei letztendlich noch um 0,07 Prozent auf 29'708,98 Punkte zurückfiel, sah das Bild an den anderen Handelsplätzen in Fernost etwas freundlicher aus.

Auf dem chinesischen Festland legte der Shanghai Composite um marginale 0,08 Prozent auf 3'482,55 Zähler zu. In Hongkong gewann der Hang Seng derweil 1,16 Prozent auf 29'008,07 Einheiten.

Überwiegend aufwärts ging es am Donnerstag an den ostasiatischen Aktienmärkten - am meisten tat sich in Hongkong. An den anderen Plätzen tat sich nach in engen Grenzen uneinheitlichen Vorgaben der Wall Street wenig; Japan bildete dabei das Schlusslicht.

Zur insgesamt positiven Stimmung trug laut Beobachtern das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung am Vorabend bei, demzufolge die Notenbanker weiter zuwarten wollen, bis ihre Ziele erreicht sind, ehe sie an eine restriktivere Geldpolitik denken. Ähnlich gestaltet sich die Lage in Australien, folgt man den Analysten der HSBC. Dort habe die Notenbank Bereitschaft signalisiert, die Wirtschaft des Landes auch eine Zeit lang heiss laufen zu lassen. Hinzu kommt eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften, wie eine neue Untersuchung der monatlichen Jobangebote zeigt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires