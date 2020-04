SMI mit Abgaben -- DAX gibt ab -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich

Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt sind Verluste zu verzeichnen. In Fernost kamen die Indizes auf keinen gemeinsamen Nenner.

SCHWEIZ

Gewinnmitnahmen nach erster Erholung: Schweizer Aktienmarkt gibt am Mittwoch ab.

Der Leitindex SMI zeigt sich zum Handelsstart 0,92 Prozent tiefer bei 9'427.41 Punkten und verliert anschliessend weiter.

Bei den Nebenwerteindizes SLI und SPI geht es ebenfalls auf rotes Terrain.

Die seit etwa zwei Wochen anhaltende Erholung am Schweizer Aktienmarkt erfährt zur Wochenmitte eine Pause. Laut Händlern haben vor allem die jüngsten Statistiken über die Opfer der Coronakrise die Anleger verschreckt. Denn auch wenn derzeit die Hoffnung umgehe, dass die Pandemie en kommenden Tagen ihren Höhepunkt erreichee, seien die Zahlen einfach erschreckend, heisst es bei Börsianern.

Daher nähmen Investoren erst einmal die Gewinne der jüngsten Erholung mit. Denn der Glaube an eine nachhaltige Erholung sei bei vielen Anlegern noch nicht vorhanden. Vielmehr blieben sie hin- und hergerissen zwischen den positiven Entwicklungen in Europa und der Unsicherheit, ob die Pandemie demnächst wirklich weltweit unter Kontrolle gebracht werden könne.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ziehen sich Anleger zurück.

Der DAX startete mit einem Minus von 0,53 Prozent bei 10.301,56 Einheiten in den Mittwochshandel und liegt auch danach in der Verlustzone.

Nach zwei starken Börsentagen ist die Erholung am deutschen Aktienmarkt vorerst beendet. Die Finanzminister der Europäischen Union konnten sich am Mittwoch nicht auf ein milliardenschweres Corona-Hilfspaket einigen. Stattdessen vertagten sie sich auf Donnerstag. Das belastete die Kurse, nachdem sich der deutsche Leitindex in den vergangenen beiden Tagen um fast neun Prozent erholt hatte.

Nach wie vor schauen die Investoren gebannt auf die Ausbreitung des Coronavirus und die wirtschaftlichen Folgen. "In New York gibt es Licht am Ende des Tunnels, aber andere Teile der USA sind bedroht", sagte Aktienstratege Simon Powell von der US-Bank Jefferies. In einigen Bundesstaaten gebe es noch keine Aufforderung an die Bürger, zu Hause zu bleiben. Andere Bundesstaaten hätten die öffentlichen Aktivitäten bislang nur teilweise zurückgefahren.

Wegen des Coronavirus nahmen mit Henkel und der Deutschen Post zwei weitere DAX-Konzerne die Prognosen für das laufende Jahr zurück.

WALL STREET

Die Wall Street konnte ihre Gewinne am Dienstag nicht halten.

Der Dow Jones begann Sitzung mit einem Plus von über drei Prozent und behielt diese Tendenz zunächst bei. Im späten Handel fiel er jedoch zurück und musste sämtliche Aufschläge wieder abgeben. Er verabschiedete sich mit einem Verlust von 0,12 Prozent bei 22'653,86 Punkten in den Feierabend. Auch der Nasdaq Composite wechselte letztlich das Vorzeichen und schloss 0,33 Prozent tiefer bei 7'887,26 Zählern.

Inzwischen kommen auch aus den USA ermutigende Signale, dass das Herunterfahren des öffentlichen Lebens sich langsam auszahlt, indem die Dynamik der Corona-Ausbreitung nachlässt. So wurde aus dem Staat New York den zweiten Tag in Folge keine Zunahme der Totenzahlen berichtet. In Europa mehrten sich schon länger die Anzeichen, dass die Kraft des Virus schwindet, so gerade auch in den Corona-Hochburgen Spanien und Italien. Derweil planen Dänemark und Österreich bereits umfangreiche Lockerungen der Sperrmassnahmen.

Im späten Handel überwogen dann aber wieder die Unsicherheiten um den Ölpreiskrieg. So mehrten sich die Stimmen, dass die OPEC+ am Donnerstag bei ihrem Treffen zwar eine Förderkürzung beschliessen, diese jedoch nicht ausreichen würde um die Kurse zu stabilisieren. Daraufhin drehten auch die Ölpreise wieder ins Minus.

ASIEN

An den Aktienmärkten in Asien waren unterschiedliche Tendenzen auszumachen.

In Japan kletterte der Nikkei 2,13 Prozent hoch auf 19'353,24 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland dagegen schloss der Shanghai Composite 0,24 Prozent schwächer bei 2'813,91 Zählern. In Hongkong verlor der Hang Seng bis zum Handelsende 1,27 Prozent auf 23'945,63 Einheiten.

Nach der starken Erholung der beiden Vortage kam es zur Wochenmitte an den Börsen in Ostasien zu kleineren Gewinnmitnahmen.

Seit Dienstag gilt in Tokio und anderen japanischen Grossstädten der Notstand, mit dem der Kontakt zwischen Menschen verringert und die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden soll. Allerdings legte die Regierung gleichzeitig ein Wirtschaftsprogramm auf, von dem Unternehmen ebenso wie Privatpersonen profitieren sollen.

In Japan wurden überdies Daten zu den Auftragseingängen im Maschinenbau veröffentlicht. Hier wurde im Februar in der Kernrate ein Anstieg um 2,3 Prozent verzeichnet, während Volkswirte einen Rückgang um 2,7 Prozent erwartet hatten. Allerdings gelten die Daten als notorisch volatil.

