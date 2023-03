Nach Powell-Rede: SMI tiefer -- DAX dreht ins Plus -- Wall Street startet wenig verändert -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Abschlägen.

Der SMI notierte zu Handelsstart mit Einbussen von 0,43 Prozent bei 11'016,85 Einheiten. Im Anschluss bewegt er sich weiter in der Verlustzone.

Die Nebenwerte folgen der Tendenz des Leitindex, nachdem der SPI 0,46 Prozent tiefer bei 14'192,82 Punkten in den Handel gestartet war und der SLI 0,64 Prozent auf 1'753,50 Zähler verloren hatte.

Der Schweizer Aktienmarkt knüpft damit an die Verluste der beiden vorangegangenen Tage an. Belastend wirken sich laut Händlern weiter die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Vortag vor dem Bankenausschuss des US-Senats aus. Dieser sieht nach einer Verringerung des Zinserhöhungstempos künftig wieder grössere Zinsschritte für möglich, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. "Die jüngsten Wirtschaftsdaten sind besser ausgefallen als erwartet, daher wird der Zinsgipfel wahrscheinlich höher ausfallen als bisher angenommen", sagte er.

Entsprechend vorsichtig geworden sind nun die Marktstrategen. "Wenn die US-Arbeitsmarktdaten weiterhin gut sind und sich die Inflation nicht abkühlt, wird das Fed die aktuelle Strategie über den Haufen werfen und die Zinsen wieder in grossen Schritten erhöhen", sagte eine Marktteilnehmerin.

Auch heute gibt es wieder neue Makrozahlen, welche von Analysten in Bezug auf die Implikationen für die Inflation genau unter die Lupe genommen werden dürften. So stehen in den USA unter anderem Zahlen vom Arbeitsmarkt auf dem Programm. Bereits veröffentlicht wurden derweil die neuesten Produktionszahlen der deutschen Industrie, die besser als erwartet ausfielen und damit die Aktienmärkte weiter belasten könnten.

Unter den Einzelwerten stehen Geberit mit der Vorlage der Zahlen für 2022 im Fokus. Das schweizerisch-amerikanische Unternehmen Logitech vermeldet derweil einen zu erwartenden Umsatzrückgang für 2023.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt überwiegt ab Mittag wieder eine freundliche Stimmung.

Der DAX verlor zur Handelseröffnung 0,2 Prozent auf 15'528,81 Punkte. Anschliessend kann sich der deutsche Leitindex langsam, aber sicher wieder über die Nulllinie vorarbeiten.

Freundliche US-Börsen haben am Mittwoch den Dax angeschoben.

Die Arbeitsmarktdaten aus der Privatwirtschaft der USA waren im Februar besser als erwartet ausgefallen. Es wurden deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen. Im Blick steht ausserdem erneut der US-Notenbankchef Jerome Powell. Er wird vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses sprechen. Erfahrungsgemäss ähneln seine Botschaften allerdings denen aus dem Senat vom Vortag. Am Abend veröffentlicht die Notenbank Fed zudem ihren Konjunkturbericht.

Am Morgen noch hatten Befürchtungen vor einem wieder grösseren Zinsschritt in den USA die Anleger vorsichtig gestimmt. Der Zinsgipfel in den USA werde wahrscheinlich höher als bisher angenommen ausfallen, hatte Powell tags zuvor dem Bankenausschuss des US-Senats gesagt. Damit zeichne sich erneut eine längere Periode mit höheren Zinsen ab, hatte die Credit Suisse daraufhin kommentiert.

Unter den Einzelwerten rückten vor allem die Aktien des Duftstoff- und Aromenherstellers Symrise in den Blick. Dieser informierte am Morgen über seine Ziele und rechnet für 2023 unter anderem mit einer Profitabilität am unteren Ende seiner mittelfristigen Zielspanne. Doch das war nicht alles: Die Europäische Kommission untersucht die gesamte Branche wegen eines Verdachts von Preisabsprachen.

WALL STREET

Die US-Märkte starten wenig verändert in die Mittwochssitzung.

Der Dow Jones geht marginale 0,05 Prozent höher in den Handel (Startkurs: 32'872,08 Punkte). Der NASDAQ Composite startet bei 11'553,09 Einheiten und damit 0,2 Prozent fester.

Nach dem deutlichen Rücksetzer vom Vortag eröffnen die Kurse an der Wall Street am Mittwoch stabil.

Die Angst vor schneller steigenden Leitzinsen hatte an den US-Börsen am Vortag einen Kursrutsch ausgelöst. Fed-Chef Jerome Powell hatte erklärt, das endgültige Zinsniveau werde wahrscheinlich höher sein als bisher angenommen und die Fed könne das Tempo bei den Zinserhöhungen anziehen.

Vorbörslich veröffentlichte Daten zur Beschäftigung in der Privatwirtschaft der USA fielen besser als erwartet aus. Am Freitag steht mit dem offiziellen Arbeitsmarktbericht der konjunkturelle Höhepunkt der Woche an. Sollten Beschäftigung sowie Gehälter im Februar stärker gestiegen sein als bislang prognostiziert, könnte das die Zinsängste erneut anfachen und die Aktienmärkte belasten.

ASIEN

Die Börsen in Asien schlossen am Mittwoch überwiegend in Rot - eine Ausnahme bildete Tokio.

In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei zu Handlesende um 0,48 Prozent auf 28'444,19 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite letztlich 0,06 Prozent auf 3'283,25 Einheiten. In Hongkong gab der Hang Seng 2,35 Prozent ab und schloss bei 20'051,25 Zählern.

Die Märkte in Fernost reagierten damit überwiegend negativ auf die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell am Vorabend. "Der oberste Währungshüter zeigte seine Bereitschaft, das Tempo der geldpolitischen Straffung gegebenenfalls wieder zu beschleunigen", hiess es von der Landesbank Baden-Württemberg. "Es erscheint nun wahrscheinlich, dass die US-Notenbank ihr Zielband für den Tagesgeldsatz in der Spitze höher hieven wird als die im Dezember von ihr avisierten 5,00 bis 5,25 Prozent."

Die Wall Street kam angesichts dieser Aussichten unter Druck. "Die US-Märkte preisen jetzt vier weitere Zinsschritte für die kommenden Zinssitzungen ein", so Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Dabei ist die Tür für eine Anhebung um 50 Basispunkte im März jetzt weit offen."

