Ukraine-Krise bleibt weiter Top-Thema: SMI nach starken Schwankungen erneut schwächer -- DAX mit Gegenbewegung nach Vortagessturz -- Asiens Börsen mit roten Vorzeichen

SCHWEIZ

Anleger in der Schweiz fassen am Dienstag zeitweise etwas Mut.

Der SMI verlor zum Auftakt 0,78 Prozent auf 11'116,96 Punkte, die Stimmung dreht im frühen Verlauf aber und das Börsenbarometer schafft es in die Gewinnzone. Am Mittwag schwindet die Zuversicht der Anleger wieder, die Börsen drehen erneut ins Minus.

Bei den Nebenwerteindizes SLI und SPI zeigte sich zunächst eine uneinheitliche Entwicklung, der SLI verlor 0,85 Prozent auf 1'746,49 Punkte und notiert nach einem Ausflug in die Gewinnzone erneut schwächer. Der SPI gewann unterdessen zum Aufakt 0,05 Prozent auf 14'171,32 Zähler und verteidigt die Gewinnzone noch.

Der immer weiter eskalierende Krieg in der Ukraine und die Furcht vor massiven wirtschaftlichen Folgen haben die globalen Finanzmärkte weiter fest im Griff. Nach der gestrigen Achterbahnfahrt geht es heute in ähnlichem Stil weiter. Der SMI hat am Dienstag zwar erneut im roten Bereich eröffnet, sich aber nach wenigen Minuten ins Plus vorgekämpft und die Gewinne schnell ausgebaut. Allerdings sind die Gewinne bereits wieder verflogen.

Die schnelle Erholung nach dem schwachen Start wurde vor allem mit einem sogenannten "Short Squeeze" begründet, da die Wetten auf sinkende Kurse bei Aktien und die Absicherungen gegen fallende Kurse auf einem Höchststand seit mehreren Jahren seien. Die News von der Kriegsfront sind derweil durchzogen. Das russische Militär hat nach eigenen Angaben am Dienstag zwar eine neue Feuerpause in der Ukraine in Kraft gesetzt und "humanitäre Korridore" in fünf Städten geöffnet. Ob Russland die Feuerpause einhält, sei allerdings sehr unsicher, heisst es im Markt. "Es hat aber immerhin ausgereicht, um den Ausverkauf bei risikoreicheren Anlagen vorerst aufzuhalten", meinte ein Händler. Da der jüngste Ausverkauf die Aktienmärkte deutlich verbilligt habe, hielten aber viele Anleger etwas "trockenes Pulver" bereit für den Fall eines signifikanten Durchbruchs.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt knüpfte nur kurzzeitig an seine schwache Vortagesentwicklung an.

Der DAX verlor zum Auftakt 1,25 Prozent auf 12'673,89 Punkte, im frühen Handel kämpft sich das Börsenbarometer aber auf grünes Terrain vor und verteidigt die Gewinnzone im Verlauf weiter. Die Aufschläge schrumpfen am Mittag aber.

Laut Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management sollten Anleger nicht auf eine schnelle Entlastung hoffen: "Störungen auf den Energiemärkten und die Gefahren eines geopolitischen Paradigmenwechsels sorgen für ein höchst unberechenbares Umfeld." In vielerlei Hinsicht scheine sich die Situation angesichts der langen Zeit, die sie schon andauere, und der Möglichkeit, dass alle Seiten ihre Positionen weiter festigten, eher zu verschlechtern als zu verbessern.

Im russischen Angriffskrieg in der Ukraine spitzt sich die Lage der Bevölkerung in umkämpften Städten weiter zu. Eine dritte Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland brachte keinen Durchbruch. Es gebe aber kleine positive Schritte bei der Verbesserung der Logistik für die humanitären Korridore, sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak am Montag. Am Donnerstag soll auf höherer Ebene ein Treffen stattfinden zwischen dem ukrainischen Aussenminister Dmytro Kuleba und seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow.

WALL STREET

Der mit unverminderter Härte geführte Krieg in der Ukraine beschäftigte die Anleger an der Wall Street auch zum Wochenstart.

Der Dow Jones rutschte daraufhin um 2,38 Prozent auf 32'813,56 Punkte ab. Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte im frühen Handel zunächst etwas zulegen, ergab sich im Verlauf aber dem Abwärtstrend und verlor 3,62 Prozent auf 12'830,96 Punkte.

Im Börsenjahr 2022 hat er bislang mehr als ein Fünftel eingebüsst, den grössten Teil davon seit der russischen Invasion in der Ukraine. "Störungen auf den Energiemärkten und die Gefahren eines geopolitischen Paradigmenwechsels sorgen für ein höchst unberechenbares Umfeld", betonte Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management. Anleger sollten noch nicht auf eine schnelle Entlastung hoffen.

Die EU hat die Prüfung des Beitrittsantrags der Ukraine eingeleitet. Die Botschafter der EU-Länder einigten sich in Brüssel darauf, von der EU-Kommission eine erste Stellungnahme zum Kandidatenstatus für die Ukraine einzuholen, wie die französische Ratspräsidentschaft mitteilte. Auch die Anträge Georgiens und Moldaus sollen demnach geprüft werden.

An der belarussisch-ukrainischen Grenze hat eine neue Verhandlungsrunde von Vertretern Russlands und der Ukraine begonnen. Wegen des Krieges in der Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits mehr als 1,7 Millionen Menschen aus dem Land geflohen. Allein 60 Prozent von ihnen flohen nach Polen, wie das UN-Flüchtlingshilfswerk mitteilte. Russland hat die Einrichtung mehrerer "humanitärer Korridore" in der Ukraine angekündigt. In den Städten Kiew, Charkiw, Mariupol, Tschernihiw und Sumy sollen am Dienstag ab 10.00 Uhr lokale Waffenruhen gelten, wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Montagabend nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen ankündigte.

ASIEN

Die Talfahrt der grössten Börsen in Asien setzte sich am Dienstag weiter fort.

In Japan büsste der Leitindex Nikkei 1,71 Prozent ein und schloss bei 24'790,95 Punkten.

Ebenfalls wenig Kauflaune zeigte sich auf dem chinesischen Festland, wo die Anleger dem Börsenparkett fern blieben und den Shanghai Composite um 2,35 Prozent auf 3'293,53 Punkte abwärts schickten. Auch in Hongkong herrschte weiterhin Skepsis vor: Der Hang Seng verlor 1,33 Prozent auf 20'777.10 Punkte.

Der Krieg in der Ukraine und die als eine Folge steigenden Energiepreise haben am Dienstag für eine Fortsetzung der zu Wochenbeginn bereits gesehenen starken Verkäufe gesorgt. Dabei nahm der Verkaufsdruck im Späthandel eher noch etwas zu. Bereits an der Wall Street waren die Indizes praktisch auf den Tagestiefs und sehr schwach aus dem Handel gegangen.

Die Ölpreise zogen wieder an, zuletzt lagen sie rund 3 Prozent höher als am Vorabend in den USA, nachdem Russland nun seinerseits erstmals vor einem Gas-Lieferstopp an den Westen und zudem vor den Folgen eines Ölembargos gewarnt hat. Zu Wochenbeginn hatten die Ölpreise ein 14-Jahreshoch erreicht, ehe sie im Tagesverlauf wieder deutlicher zurückgekommen waren. Marktexperten befürchten von den hohen Ölpreisen negative Folgen für das globale Wirtschaftswachstum.

Zur schlechten Stimmung trug auch bei, dass die jüngste dritte Gesprächsrunde zwischen Delegierten Russlands und der Ukraine praktisch ergebnislos blieb.

Die Anleger gaben weiter sicheren Häfen den Vorzug und trennten sich von Risikopapieren wie Aktien.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires