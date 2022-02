Asiatische Börsen mit gemischten Vorzeichen

SCHWEIZ

Im Schweizer Handel zeigten sich Anleger am Montag optimistisch.

Der SMI begab sich nach einem freundlichen Start zunächst auf Richtungssuche. Letztlich dominierten aber die Bullen und der Leitindex schloss 0,44 Prozent stärker bei 12'193,81 Punkten.

Ganz ähnlich war der Verlauf bei den Nebenwerteindizes SLI und SPI die den Handel schlussendlich mit Zuwächsen von 0,54 Prozent bei 1'948,65 Punkten bzw. 0,32 Prozent bei 15'421,07 Zählern beendeten.

Im Handel war von einer wackligen Stabilisierung die Rede. Während Zinssorgen weiter belasteten, stützten gute Unternehmenszahlen und starke Konjunkturdaten der jüngsten Zeit. Die Vorgaben von den europäischen Nachbarbörsen und aus den USA waren überwiegend positiv. Für Unsicherheit sorgten indes die Spannungen rund um die Ukraine.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt konnte sich am Montag erholen.

So fiel der DAX nach einem freundlichen Start vorübergehend ins Minus, bevor er sich wieder deutlich in die Gewinnzone vorarbeitete. Letztlich ging er dann 0,71 Prozent fester bei 15'206,64 Punkten in den Feierabend.

"Jeder Erholungsversuch in Frankfurt wird schnell für Gewinnmitnahmen genutzt - ein Umstand, den wir so in den vergangenen zwei Jahren nicht gesehen haben", erläuterte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Mit dem schwelenden Ukraine-Konflikt, einem weiter steigenden Ölpreis und einem im Januar überraschend starken US-Arbeitsmarkt, der die US-Notenbank weiter unter Druck setze, häufe die Börse immer mehr Risiken an, die die Anleger an einer Fortsetzung der jahrelangen Hausse zweifeln liessen, sagte Experte Molnar.

WALL STREET

Nach der Achterbahnfahrt in der Vorwoche zeigten sich die US-Börsen am Montag erneut unentschlossen.

Der Dow Jones verabschiedete sich nach starken Schwankungen nahezu unverändert bei 35'090,86 Punkten in den Feierabend. Für den Techwerteindex NASDAQ Composite ging es unterdessen 0,58 Prozent tiefer auf 14'015,67 Zähler.

Der Handel verlief stark volatil. Den überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht für Januar hat der Markt recht gut verkraftet, obwohl er die Zinserhöhungssorgen verschärft hat. Dem stand aber ein zunehmender Konjunkturoptimismus gegenüber.

Der Bericht habe die Chancen auf eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte im März deutlich erhöht, heisst es. "Es wird für die Fed einfach unmöglich, glaubwürdig zu behaupten, dass der Arbeitsmarkt nicht überhitzt ist", sagt Tim Duy, Chefökonom für die USA bei SGH Macro Advisors. Duy meint, die Fed würde wahrscheinlich das "Geschenk" einer Anhebung um 50 Basispunkte im März annehmen, wenn die Märkte dies einpreisen.

Wichtige US-Konjunkturdaten standen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda. Daneben sorgte aber die Berichtssaison weiter für Impulse.

ASIEN

An den grössten Börsen in Asien geht es auch am Dienstag in verschiedene Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt gegen 6:55 Uhr unserer Zeit 0,14 Prozent auf 27'286 Punkte..

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland gibt hingegen zur gleichen Zeit um 0,34 Prozent auf 3'418 Zähler nach. Auch in Hongkong geht es abwärts, dort sackt der Hang Seng derweil um 1,5 Prozent auf 24'210 Einheiten ab.

Im Blickpunkt steht der Stahlsektor. Zum einen haben die USA in einer weiteren Abkehr vom handelspolitischen Konfrontationskurs unter Präsident Trump eine Lockerung der Einfuhrzölle auf Stahl aus Japan angekündigt, zum anderen hat Peking laut den Analysten von KGI Securities das Ziel wiederholt, den Stahlsektor im Land konsolidieren und restrukturieren zu wollen. In China wird der Markt jedoch auch von Sorgen wegen immer wieder ausbrechender Corona-Infektionswellen belastet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires