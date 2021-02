Stimuli-Hoffnung: SMI in grün -- DAX startet auf Rekordhoch -- Nikkei auf Hoch seit 1990

Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt geht es am Montag klar noch oben. An den Aktienmärkten in Fernost sind die Vorzeichen zu Wochenbeginn grün.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte freundlich eröffnen.

Der SMI zeigt sich im frühen Handel mit einem Kursaufschlag.

Der SLI und der SPI dürften der Tendenz des Leitindex folgen.

Damit zeichnet sich zu Beginn der Woche eine Gegenbewegung zum schwachen Freitag ab. Gestützt werden die hiesigen Aktien von positiven Vorgaben sowohl aus den USA vom Freitag als auch aus Japan vom Montagmorgen.

Nach den eher schwachen Arbeitsmarktdaten aus den USA vom Freitag hätten sich die Hoffnungen auf ein baldiges Stimulus-Paket in den USA verstärkt, hiess es in Marktkreisen. So gesehen seien die schlechten Nachrichten vom amerikanischen Arbeitsmarkt gleichzeitig gute Nachrichten. Am Sonntag hatte zudem die neue US-Finanzministerin Janet Yellen für das billionenschwere Hilfspaket geworben. Gleichzeitig beruhigte sie die Märkte hinsichtlich der Inflationsgefahren.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt befindet sich zum Beginn der neuen Woche in Rekordlaune.

Der DAX eröffnet 0,71 Prozent im Plus bei 14'156,84 Zählern und übertrifft damit sein bisheriges Hoch von 14'131,52 Punkten.

Das bisherige Rekordhoch hatte der Dax am 8. Januar bei 14 131 Punkten markiert. In den USA waren der marktbreite US-Index S&P 500 und die Kursbarometer der Technologiebörse Nasdaq in der Vorwoche bereits mit neuen Höchstständen voran gelaufen. "Die Stimmung auf dem Parkett ist weiterhin glänzend", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es vor dem Wochenende ins Plus.

Der Dow Jones ging 0,05 Prozent fester bei 30'737,78 Stellen in den Handel und steigt anschliessend etwas deutlicher. Ins Wochenende ging der Dow letztendlich 0,30 Prozent im Plus bei 31.148,11 Einheiten. Auch der NASDAQ Composite legte zum Start zu, im Tagesverlauf hielt er dieses Niveau und schloss so 0,57 Prozent höher bei 13.856,30 Einheiten.

An der Wall Street herrschte bei Anlegern auch zum Wochenschluss gute Laune. Der jüngste US-Arbeitsmarktbericht gab keinen zusätzlichen Impuls. Die Zunahme der Beschäftigung blieb im Januar etwas hinter den Erwartungen zurück. Allgemein hatte sich die Stimmung an den internationalen Aktienmärkten bereits seit einigen Tagen verbessert. Nachdem in den vergangen Wochen noch Bedenken bezüglich höherer Schwankungen des Gesamtmarktes durch spekulationsgetriebene Käufe bei einzelnen Aktien für Verunsicherung gesorgt hatten, hofften die Anleger nun wieder verstärkt auf positive Impulse aus Washington. Dort verhandeln Demokraten und Republikaner über ein Corona-Konjunkturpaket.

ASIEN

An den wichtigsten Börsen in Asien können am Montag Gewinne verzeichnet werden.

Der japanische Leitindex Nikkei klettert um 2,05 Prozent auf 28'369,44 Indexpunkte hoch und bewegt sich damit auf einem so hohem Niveau wie seit 1990 nicht mehr (07:20 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite währenddessen bei 3'532,16 Punkten 1,02 Prozent im Plus. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil mit plus 0,22 Prozent bei 29'352,04 Zählern freundlich.

Gestützt wird das Sentiment übergeordnet von den Hoffnungen auf weitere Stimulierungsmassnahmen der neuen US-Regierung. Vor allem Aussagen von US-Finanzministerin Janet Yellen kamen bei den Anlegern gut an. Yellen hatte am Wochenende dem TV-Sender CNN gesagt, dass die USA im kommenden Jahr zur Vollbeschäftigung zurückkehren könnte, sollte das von US-Präsident Joe Biden auf den Weg gebrachte Stützungspaket über 1,9 Billionen US-Dollar umgesetzt werden.

Mit der Genehmigung neuer Corona-Impfstoffe steigt zudem die Zuversicht einer schnelleren Erholung der Weltwirtschaft. Daneben stehen einige Geschäftszahlen im Fokus.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires