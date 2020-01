SMI und DAX startet leichter -- Asiens Börsen in Rot

Irans Raketenschlag belastet am Mittwoch den Schweizer Aktienmarkt sowie den deutschen DAX. Die asiatischen Börsen geben im Mittwochshandel nach.

SCHWEIZ

Der Aktienmarkt in der Schweiz hat am Mittwoch mit Verlusten eröffnet.

Zu Handelsbeginn notiert der Leitindex SMI 0,5 Prozent tiefer bei 10'636 Punkten.

Der Raketenschlag der Iraner gegen vom US-Militär genutzte Militärstützpunkte im Irak belastet das Börsensentiment. Nachdem sich die Lage an den Märkten an den Vortagen wieder stabilisiert hatte, kommt der angekündigte Vergeltungsschlag rascher als befürchtet. Die Angst vor einem offenen Krieg nehme damit wieder zu, heisst es in Handelskreisen. "Es besteht die Gefahr, dass sich die Spirale der Gewalt nicht mehr stoppen lässt", so ein Händler.

Für zusätzliche Verunsicherung sorgt der Absturz eines ukrainischen Passagierflugzeugs in der Nähe von Teheran mit möglicherweise bis zu 180 Todesopfern. Entsprechend stehen die Aktien weltweit unter Abgabedruck.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex startete am Mittwoch schwächer.

Zum Handelsauftakt verbucht der DAX ein Minus von 0,65 Prozent bei 13'140,49 Punkten.

Ein iranischer Vergeltungsangriff auf US-Basen im Irak schürt am Mittwoch bei Anlegern erneut die Angst vor einem möglichen neuen Krieg im Nahen Osten. Das Pentagon bestätigte Attacken auf die vom US-Militär genutzten Stützpunkte Ain al-Assad westlich von Bagdad und im nördlich gelegenen Erbil in der Nacht zum Mittwoch. Der Iran bezeichnete die Raketenangriffe als "Akt der Selbstverteidigung" nach der Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani durch einen US-Schlag.

Mit den neuen Ereignissen hat der Konflikt zwischen den USA und dem Iran die Finanzmärkte weiter fest im Griff, Anleger gehen wieder aus dem Risiko.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street blieben am Dienstag in Deckung.

Der Dow Jones konnte sich am Dienstag dem Abwärtstrend nicht entziehen. Am Ende gab der US-Leitindex 0,42 Prozent auf 28'582,80 Indexpunkte nach. Der NASDAQ Composite hielt sich unterdessen besser, was der starken Performance der Chipwerte zu verdanken war. Am Ende ging das Börsenbarometer kaum verändert mit einem minimalen Abschlag von 0,03 Prozent bei 9'068,58 Zählern in den Feierabend.

Das Risiko eines Konflikts mit dem Iran sei eher ein politisches als ein wirtschaftliches, so Holger Schmieding, Chef-Volkswirt von Berenberg. Es stelle nur ein ökonomisches Risiko dar, wenn der Ölpreis nachhaltig nach oben getrieben werde.

Für etwas Verwirrung sorgten Berichte über einen möglichen Rückzug der US-Armee aus dem Irak. Nachdem am Vorabend noch von der Akzeptanz einer entsprechenden Forderung des irakischen Parlaments die Rede gewesen war, hiess es zuletzt von US-Verteidigungsminister Mark Esper, dass "keine Entscheidung getroffen wurde, den Irak zu verlassen".

ASIEN

Asiens Börsen verbuchen am Mittwoch Verluste.

In Tokio schloss der Nikkei 1,57 Prozent leichter bei 23'204,76 Punkte.

Auch in China geht es bergab. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite aktuell (09:10 Uhr) um 1,22 Prozent auf 3'066,89 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong weist mit 28'063,00 Punkten ein Minus von 0,91 Prozent aus.

An den asiatischen Aktienbörsen beruhigt sich die Lage nach der jüngsten Eskalation im Nahen Osten wieder. Zwar zeigen sich die Börsen durch die Bank mit Abgaben, doch haben sich die Aktienkurse auf breiter Front schon wieder deutlich von ihren Tagestiefs erholt.

Der Iran hat als Vergeltung für die Tötung des Generals Kassem Soleimani nach US-Angaben in der Nacht zwei internationale Truppenstützpunkte im Irak mit Raketen attackiert. In den Stützpunkten im nordirakischen Erbil sowie Ain al-Assad im Westirak seien mehr als ein Dutzend Raketen eingeschlagen, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Der Iran hatte zuvor die Angriffe ebenfalls bestätigt. Nach vorläufigen US-Erkenntnissen wurden offenbar keine Soldaten der USA getötet.

Händler verweisen zur teilweisen Erholung der Stimmung darauf, dass die iranischen Angriffe offenbar keine Menschenleben gekostet haben. Daher könne ein umfassender Krieg wohl vermieden werden, so die Hoffnung im Markt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires