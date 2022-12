Zinsängste und Rezessionssorgen: SMI leichter erwartet -- DAX vorbörslich in Rot -- Asiens Börsen im Minus

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wird zur Wochenmitte mit leichten Abgaben erwartet.

Der SMI bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart knapp auf rotem Terrain.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgten am Dienstag der negativen Tendenz des Leitindex und schlossen 0,79 Prozent schwächer bei 14'158,79 Zählern respektive 1,02 Prozent leichter bei 1'694,73 Einheiten.

Nach erneut schwachen US-Vorgaben dürfte auch in Europa die Tendenz nach unten zeigen, wenn auch nicht so deutlich wie an der Wall Street. Dort hatten erneut Spekulationen auf weitere Zinserhöhungen belastet angesichts zuletzt vielfach gut ausgefallener US-Konjunkturdaten. Weil die als besonders zinsempfindlich geltenden Technik- und Wachstumsaktien stark verkauft wurden, könnten in Europa Aktien aus defensiven Sektoren wie Nahrungsmittelerzeugung, Versorgung und Pharma besser als der Breite Markt laufen. Positiv dürften die in China weiter gelockerten Corona-Massnahmen zur Kenntnis genommen werden. Konjunkturseitig stehen die Zahlen zur deutschen Produktion im Oktober im Fokus, nachdem am Vortag die Auftragseingänge besser als gedacht ausgefallen waren.

Der deutsche Leitindex dürfte sich am Mittwoch schwächer präsentieren.

Der DAX tendiert vorbörslich in der Verlustzone.

Verluste an der Wall Street dürften am Mittwoch auch die Stimmung am deutschen Aktienmarkt belasten. Dort bestimmten Sorgen vor einer höher gehenden Zinsspirale weiter das Geschehen. Derweil sind Chinas Exporte im November überraschend stark zurückgegangen.

WALL STREET

Nach dem schwachen Wochenauftakt behielten die grossen US-Aktienindizes am Dienstag ihre negative Tendenz bei.

Der Dow Jones gab um 1,03 Prozent auf 33'596,51 Punkte ab. Der NASDAQ Composite schloss daneben 2,00 Prozent tiefer bei 11'014,89 Zählern.

Anleger verarbeiteten weiter die relativ guten US-Konjunkturdaten, die in den vergangenen Tagen veröffentlicht wurden. Laut Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management, werden solche Nachrichten zuletzt von ihnen als eher schlechte Nachricht für Aktien und Anleihen interpretiert. Schuld daran sei die Schlussfolgerung, dass die US-Notenbank Fed so schnell nicht dazu in der Lage sein wird, angesichts der anhaltend hohen Inflation wieder zu einer weniger strengen Geldpolitik überzugehen. Gleichzeitig gebe es aber auch noch keine wirtschaftlichen Voraussetzungen für einen nachhaltigen Aufschwung.

ASIEN

Die Börsen in Fernost geben am Mittwoch nach.

Der Nikkei verliert in Tokio gegen 07:00 MEZ um 0,63 Prozent auf 27'709,82 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,46 Prozent tiefer bei 3'197,73 Zählern. In Hongkong gibt der Hang Seng marginale 0,05 Prozent auf 19'432,17 Punkte nach.

Die bekannte Kombination aus Zinsängsten und Rezessionssorgen bremst am Mittwoch die asiatischen Börsen. Bereits an der Wall Street hatte diese Kombination am Vorabend für Verkäufe gesorgt, die jedoch in Asien deutlich geringer ausfallen. Die Sorgen über einen wirtschaftlichen Abschwung waren am Vorabend durch entsprechend kritische Äusserungen aus dem Kreise grosser US-Banken geschürt worden. Verstärkt werden diese durch erneute Belege über die wirtschaftliche Schwäche in China bzw. der globalen Konjunktur. Denn die chinesischen Exporte sind im November den zweiten Monat in Folge gefallen - mit zunehmender Dynamik. Die Ausfuhren sanken um 8,7 Prozent im Jahresvergleich nach 0,3 Prozent im Oktober. Der Markt hatte den Rückgang mit lediglich 2 Prozent prognostiziert. Die Importe brachen um 10,6 nach zuletzt 0,7 Prozent Minus ein.

