SMI und DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich freundlich

SCHWEIZ

In Zürich sind die Anleger am Dienstag in Kauflaue.

So eröfnete der SMI 0,67 höher bei 12’457,96 Zählern und liegt auch anschliessend klar in der Gewinnzone.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI legen aktuell deutlich zu.

Auch am Schweizer Aktienmarkt hat die Corona-Variante Omikron klar an Schrecken verloren. Entsprechend zieht der Leitindex SMI weiter an und nimmt nun die Marke von 12'500 Punkten wieder ins Visier. "Die Anleger scheinen die Angst vor der Mutante Omikron abgelegt zu haben und decken sich unmittelbar vor dem Jahresendrally mit Aktien ein", meint ein Händler. Immerhin wolle kein Marktteilnehmer den möglicherweise wieder Fahrt aufnehmenden Börsenzug verpassen. Besonders stark ist die Nachfrage dabei nach zyklischen Aktien.

"Die Marktteilnehmer schauen derzeit doch wieder in die Zukunft mit Fokus auf die Post-Corona-Aera und positionieren sich entsprechend", ergänzt ein weiterer Händler. Während wichtige gelpolitische Schritte des Fed, der EZB und auch der SNB erst in der kommenden Woche anstehen, hat die Entscheidung der chinesischen Zentralbank, die Mindestreserveanforderung für Banken um 50 Basispunkte zu senken, die heutige Marktstimmung zu stützen. Gleichzeitig wägen Investoren mit Blick auf die US-Notenbank derzeit ab, ob diese womöglich in der kommenden Woche ihre pandemische Lockerungspolitik schneller aufgibt und die Zinsen früher als erwartet erhöht. Sie würde damit der anhaltend hohen Inflation Rechnung tragen. Auch die Nachrichtenlage um den kriselnden chinesischen Bauträger Evergrande vermag aktuell keine neue Verkaufswelle auszulösen. Berichten zufolge spitzt sich die Schieflage allerdings zu.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag mit kräftigen Zuwächsen.

So startete der DAX mit einem Gewinn von 1,08 Prozent bei 15'546,770 Zählern und baut diesen im weiteren handelsverlauf noch aus.

Die nachlassende Furcht vor der Coronavirus-Variante Omikron und neue Konjunkturzuversicht haben am Dienstag die Anleger zu weiteren Aktienkäufen animiert.

Die von nicht wenigen Marktteilnehmern bereits für beendet erklärte Jahresendrally am deutschen Aktienmarkt könnte angesichts der jüngsten Kursgewinne noch einmal zünden. Am Dienstag trieben die nachlassende Furcht vor der Coronavirus-Variante Omikron und neue Konjunkturzuversicht den DAX zunächst über die Charthürde bei 15'500 Punkten und im Abschluss auch über die 50-Tage-Durchschnittslinie, die als mittelfristiges Trendbarometer gilt.

Daten zur Industrieproduktion in Deutschland für den Oktober fielen besser aus als erwartet. "Eine gute Nachricht zur richtigen Zeit", schrieb Volkswirt Jens-Oliver Niklasch von der LBBW. "Besonders erfreulich ist, dass auch die Produktion im Automobilsektor offenbar wieder anzieht." Die eingetrübten Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hinterliessen am Aktienmarkt keine negativen Spuren.

WALL STREET

Anleger in den USA wurden am Montag wieder optimistischer.

Der Dow Jones konnte im Montagshandel deutlich zulegen und schloss 1,87 Prozent höher bei 35'227,89 Zählern. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verbesserte sich daneben um 0,93 Prozent auf 15'225,15 Indexpunkte.

An den US-Börsen favorisierten die Anleger am Montag weiter klassische Industriewerte. Laut Marktbeobachtern schichteten Anleger zunehmend von Technologie- und Wachstumswerten in Papiere zyklischer Industriebranchen um. Sie führten dies auf sich mehrende Anzeichen für eine schnellere Rückführung der Anleihekäufe durch die US-Notenbank Fed zurück. Laut der NordLB bereiten sich die Notenbanker vor der nächsten Sitzung Mitte Dezember genau darauf vor.

Die neue Coronavirus-Variante Omikron hat derweil an den Märkten ein wenig von ihrem Schrecken verloren - auch wegen hoffnungsvollerer Nachrichten aus Südafrika, wonach die gesundheitlichen Auswirkungen geringer als befürchtet sein sollen. Die Datenlage zu der neuen Variante gilt aber weiter als dünn.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zogen am Dienstag kräftig an.

In Japan schloss der Nikkei mit einem Gewinn von 1,89 Prozent bei 28'455,60 Punkten.

Auch in China war die Stimmung gut. Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland stieg um 0,16 Prozent auf 3'595,09 Stellen, während der Hang Seng in Hongkong um 2,72 Prozent auf 23'983,66 Zähler kletterte.

Freundliche Vorgaben von der Wall Street haben am Dienstag teils kräftige Aufschläge an den Börsen in Ostasien nach sich gezogen. Dabei stützte die Hoffnung auf einen glimpflichen Verlauf der Corona-Pandemie auch mit der Virusvariante Omikron. In Hongkong zeigten sich Anleger über eine mögliche Restrukturierung der Schulden des angeschlagen Immobilienkonzerns Evergrande und generell stützende Massnahmen für Unternehmen aus dem Immobiliensektor erleichtert.

Zur guten Stimmung trug auch bei, dass die chinesische Notenbank bereits am Vortag die Mindestreserveanforderung für die Banken um 50 Basispunkte gesenkt hatte. Damit steigt die Liquidität im Bankensystem, was die Finanzierungskosten der Unternehmen senkt. Positiv vermerkt wurden daneben stärker als erwartet gestiegene Exporte und Importe Chinas.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires