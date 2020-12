SMI im Plus -- DAX mit Verlust -- Wall Street etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen letztlich überwiegend leichter

Der heimische Markt präsentiert sich am Montag etwas fester, wogegen der deutsche Leitindex abgibt. Der Wall Street-Handel dürfte den Montagshandel etwas leichter beginnen. An den Märkten in Fernost dominierten zum Wochenstart die Bären.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel freundlich.

Der Leitindex SMI eröffnete mit einem kleinen Zuwachs von 0,10 Prozent bei 10’375,02 Punkten, fiel dann aber rasch in die Verlustzone, bevor er wieder ins Plus drehte.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI bewegen sich derzeit im Plus.

Dabei stützen die defensiven Schwergewichte. Insgesamt setzt sich der Konsolidierungstrend der Vorwoche damit fort. Die Stimmung zu Wochenbeginn wird einerseits von guten Konjunkturdaten aus China und Deutschland sowie von den Hoffnungen dank der bald einsetzenden Corona-Impfungen gestützt, andererseits belasten die anhaltend hohen Fallzahlen und die damit verbundenen behördlichen Einschränkungen.

Weiterhin im Blickpunkt stehen auch die zähen Brexit-Verhandlungen. Unter grösstem Zeitdruck versuchen Grossbritannien und die Europäische Union, sich doch noch auf einen Deal zu einigen. EU-Kommissionschefin von der Leyen und der britische Premier Boris Johnson wollen noch am heutigen Montag erneut versuchen, das Szenario eines vertragslosen Zustands abzuwenden. Im Verlauf der Woche rückt die Europäische Zentralbank mit ihrem neuesten Zinsentscheid in den Fokus der Investoren.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt gibt zu Beginn der zweiten Dezemberwoche nach.

Der deutsche Leitindex DAX startete mit einem Verlust von 0,32 Prozent bei 13'255,78 Punkten und vergrössert diesen anschliessend noch.

Dem DAX fehlt weiterhin die Kraft für den ersehnten Befreiungsschlag. Zu sehr lasten das fortgesetzte Brexit-Gezerre, die Verschärfung des Corona-Lockdowns und der zuletzt zum US-Dollar starke Euro auf der Stimmung der Anleger. Die Gemeinschaftswährung liegt zum US-Dollar auf dem höchsten Niveau seit dem Frühjahr 2018. Das kann die im DAX hoch gewichteten deutschen Exporteure belasten.

Derweil nimmt der Zeitdruck bei den festgefahrenen Brexit-Verhandlungen zu. So versuchen Grossbritannien und die Europäische Union, sich doch noch auf einen Handelspakt zu einigen, um nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase zum Jahreswechsel dramatische wirtschaftliche Verwerfungen zu verhindern. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der britische Premier Boris Johnson wollen am Montagabend erneut darüber telefonieren, ob in letzter Minute noch eine Einigung möglich ist. Allerdings hatten beide am Wochenende weiterhin fundamentale Konflikte beklagt.

WALL STREET

An der Wall Street dürften Anleger am Montag Vorsicht walten lassen.

Der Dow Jones weist vorbörslich eine leicht negative Tendenz aus. Der NASDAQ Composite dürfte kaum verändert in den Tag starten.

An der Wall Street droht die Kaufbereitschaft nach den jüngsten Kursrekorden zu erlahmen. Auch angesichts der Angst vor weiteren Lockdown-Massnahmen wegen steigender Corona-Infektionen dürften sich die Anleger am Montag erst einmal zurückhalten.

ASIEN

In Asien wiesen die wichtigsten Indizes am Montag rote Vorzeichen aus.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Verlust von 0,76 Prozent bei 26'547,44 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verbuchte der Shanghai Composite derweil bis Handelsende ein Minus von 0,81 Prozent auf 3'416,60 Einheiten. In Hongkong fiel der Hang Seng daneben um 1,23 Prozent auf 26'506,85 Zähler.

Gegensätzliche Impulse haben am Montag an den asiatischen Börsen für ein gemischtes Bild gesorgt. Die Wall Street lieferte mit neuen Rekordvorgaben Kaufgründe, während die Sorge vor einem Wiederaufflammen der Spannungen zwischen den USA und China belastete. An den Börsen in China und Japan ging es nach unten, während Australien und Südkorea leichte Gewinne verzeichneten.

Einige Händler zeigten sich zuversichtlich, dass die starken Vorgaben aus den USA auf weitere Sicht den Kursen wieder Auftrieb verleihen werden. Von anderer Seite war zu hören, dass zunächst Konsolidierung angesagt sei und neue Impulse für zusätzliche Gewinne nötig wären.

Am japanischen Markt blickten die Teilnehmer besorgt auf die weiter steigende Zahl von Corona-Infizierten. Auf politischer Ebene lasteten Meldungen, dass der Rückhalt des Kabinetts von Premierminister Yoshihide Suga in der Bevölkerung schwindet.

Die chinesische Handelsbilanz wies im November einen Exportüberschuss von gut 75 Milliarden Dollar aus, erwartet wurden rund 54 Milliarden. Dies weckte Sorgen, dass die US-Politik die Schrauben in den Handelsbeziehungen weiter anziehen könnte. Weitere Wirtschaftsdaten im Lauf der Woche könnten die Stärke der chinesischen Ökonomie belegen und dann auch wieder steigende Kurse nach sich ziehen, hiess es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires