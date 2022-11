SMI vorbörslich etwas leichter -- DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenstart etwas schwächer erwartet.

Der SMI bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart leicht im Minus.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI schlossen vor dem Wochenende im Plus: Beim SPI betrugen die Gewinne letztlich 0,81 Prozent (13'757,97 Punkte). Der SLI ging bei 1'625,98 Zählern (plus 1,37 Prozent) aus dem Handel.

In den Blick treten nun die Kongresswahlen in den USA. Hier geht es am Dienstag um die Frage, ob und wie stark die Macht von US-Präsident Joe Biden eingeschränkt wird. "Und anschliessend dürften sich die Blicke auf das Weihnachtsgeschäft richten", sagt Marktanalyst Christoph Geyer.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte am Montag ohne grosse Ausschläge starten.

Der DAX tendiert vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie.

Der DAX dürfte nach der Kursrally vom Freitag zunächst ohne frischen Schwung in die neue Handelswoche starten. Anleger positionieren sich abwartend vor wichtigen Ereignissen im Wochenverlauf, darunter die Zwischenwahlen in den USA und die US-Verbraucherpreise. Anleger folgen in Frankfurt also erst einmal skeptisch dem internationalen Geschehen, nachdem die US-Börsen am Freitag stark gestiegen waren und die Erholungsrally an der Hongkonger Börse am Montagmorgen weiterging. Beim DAX schauen die Anleger weiter auf die 200-Tage-Linie, die seit Februar nicht mehr getestet wurde. Aktuell verläuft dieser Langfristindikator bei 13'636 Zählern.

WALL STREET

Die US-Märkte zeigten sich am Freitag mit Gewinnen.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung höher und zog zunächst weiter an. Im Verlauf fiel er jedoch an die Nulllinie zurück, konnte dann aber wieder zulegen. Letztendlich ging es noch um 1,26 Prozent nach oben auf 32'403,22 Punkte. Der NASDAQ Composite legte zum Start ebenfalls zu. Im Verlauf fiel er in die Verlustzone zurück, zeigt sich dann aber wieder mit Aufschlägen. Letztendlich ging er 1,28 Prozent fester bei 10'475,25 Zählern aus dem Handel.Aufschlägen.

Im Oktober schuf die US-Wirtschaft deutlich mehr Arbeitsplätze als erwartet. Dazu gewann der Lohnanstieg überraschend etwas an Dynamik. Er blieb aber klar hinter der noch höheren Inflationsrate zurück. Helaba-Experte Ulrich Wortberg sprach von einer weiter soliden Arbeitsmarktverfassung. "Daher gibt es für die US-Notenbank auch keinen Grund, den Zinserhöhungsprozess zu beenden. Zwar könnten die Zinsschritte allmählich kleiner werden, das Zinsstop ist aber noch längst nicht erreicht."

Diese Einschätzung deckte sich auch in etwa mit Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell vom Mittwoch. Demnach könnten die Währungshüter schon im Dezember ihre Leitzinsen weniger deutlich als zuletzt anheben. Powell hatte aber auch keinen Zweifel daran gelassen, die Zinserhöhungen fortzusetzen.

ASIEN

Während es an den Märkten in Tokio und Hongkong zum Wochenstart klar nach oben geht, zeigt sich die Börse auf dem chinesischen Festland stabil.

In Tokio legt der Nikkei gegen 07:00 MEZ um 1,28 Prozent auf 27'548,55 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil marginale 0,01 Prozent höher bei 3'070,96 Einheiten. In Hongkong verbucht der Hang Seng erneut kräftige Gewinne und klettert um 2,59 Prozent auf 16'579,26 Zähler nach oben.

Derzeit stützen vor allem Spekulationen über einen Ausstieg Chinas aus der Null-COVID-Politik die Märkte. Wenn dieser erst einmal offiziell bestätigt werde, dürfte es zu Zweitrunden-Effekten kommen und auch die Preise für Industriemetalle und Öl sowie die Währungen anderer asiatischer Länder nach oben treiben, die enge Handelsbeziehungen mit China unterhielten, merkte Stephen Innes von SPI Asset Management an.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires