Anleger nervös vor Arbeitsmarktdaten: SMI und DAX vorbörslich tiefer -- Verluste in Asien

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt ist am Freitag kein frischer Schwung zu erwarten.

Der SMI tendiert vorbörslich in Rot.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex.

Die Frage nach der weiteren Zinspolitik der Notenbanken bestimmt weiterhin massgeblich das Marktgeschehen. Wie der bisherige Wochenverlauf zeigt, sind Investoren derzeit hin- und hergerissen zwischen Hoffen und Bangen. Getragen wurden die Märkte im bisherigen Wochenverlauf von der Hoffnung, dass die Notenbanken aus ihrem Leitzinserhöhungskurs etwas das Tempo herausnehmen.

"Fakten dafür fehlen, mal von dem kleinen Lichtblick einer leicht zurückhaltenden australischen Notenbank zu Wochenbeginn abgesehen", kommentiere ein Händler. Für die weltweite Investorengemeinschaft sei aber entscheidend, welche Geldpolitik in Washington gemacht werde und nicht in Sydney. Und hierfür werde der heute anstehende US-Arbeitsmarktbericht einen wichtigen Indikator liefern.

DEUTSCHLAND

Am Freitag wird der deutsche Aktienmarkt schwächer erwartet.

Der DAX tendiert vor Handelsstart im Minus.

Vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht zeichnet sich im DAX am Freitag kein frischer Schwung ab. Dank des starken Wochen- und Monatsbeginns liegt der DAX auf Wochensicht noch 2,9 Prozent im Plus.

Auch an der Wall Street gab es tags zuvor nach der Erholungsrally den Rückschlag, der in Europa bereits am Mittwoch begonnen hatte. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht für September hätten die Anleger ihre Risiken etwas zurückgefahren, hiess es bei der Commerzbank. Die Signale aus den Reihen der US-Notenbank sprächen weiter klar gegen einen Höhepunkt der Zinswende im Jahr 2023 - oder sogar Zinssenkungen. Von entsprechenden Hoffnungen angesichts schwacher Wirtschaftsdaten hatte zuletzt die Erholungsrally gelebt.

WALL STREET

Am US-Aktienmarkt wurden am Donnerstag tiefere Notierungen beobachtet.

Der Dow Jones ging 1,15 Prozent tiefer aus dem Handel und schloss bei 29'926,47 Punkten. Ebenfalls unterhalb der Nulllinie schloss der technologielastige NASDAQ Composite, für den es 0,68 Prozent auf 11'073,31 Punkte nach unten ging.

Die Perspektive auf die Geldpolitik hat sich bereits wieder geändert. Zu Quartalsbeginn hatte noch die Aussicht auf eine weniger restriktive geldpolitische Haltung der US-Notenbank im Gefolge einiger schwacher Daten und der jüngsten Marktturbulenzen für eine kräftige Erholung der Aktienkurse gesorgt.

"Aber in den letzten 24 Stunden haben solide US-Daten eine Gegenbewegung zu diesem Narrativ ausgelöst, da sie der Fed mehr Spielraum für weitere Leitzinserhöhungen in den kommenden Monaten geben sollten", so Henry Allen, Stratege bei der Deutschen Bank .

So haben denn auch Vertreter der Fed, wie Raphael Bostic, die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen bekräftigt. Ein entscheidender Faktor, der die Überlegungen der Fed beeinflusst, ist die Stärke des Arbeitsmarktes. Folglich wird der am Freitag bevorstehende Bericht über die Beschäftigtenzahlen besonders aufmerksam verfolgt werden. Derweil fiel die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag etwas höher aus als erwartet.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Freitag tiefer.

Der Nikkei verliert zeitweise 0,66 Prozent auf 27'130,79 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland wurde feiertagsbedingt aufgrund der "Goldenen Woche" bis einschliesslich Freitag nicht gehandelt. Der Shanghai Composite verharrte daher auf seinem Schlussstand von Freitag. Da ging es 0,55 Prozent auf 3'024,39 Zähler runter. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng zeigt sich derweil ebenfalls 1,36 Prozent leichter bei 17'767,04 Punkte (08:00 Uhr MEZ).

Nachdem an der Wall Street am Donnerstag erneut falkenhafte und damit weitere deutliche Zinserhöhungen signalisierende Aussagen von US-Notenbankern für Verluste sorgten, geht es am Freitag auch in Asien mit den Aktienkursen nach unten.

In Tokio drücken zusätzlich enttäuschend ausgefallene Ausgaben der privaten Haushalte im August den Nikkei-Index nach unten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires