Asiatische Börsen mit Gewinnen

SCHWEIZ

Kleine Abschläge hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Mittwoch verbucht.

Der SMI gab bereits zur Handelseröffnung nach und verharrte auch anschliessend im Minus. Im Verlauf konnte der SMI seine Verluste jedoch eingrenzen und beendete die Sitzung nur 0,15 Prozent im Minus bei 11'569,39 Punkten.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI präsentierten sich ebenfalls mit Abgaben. Sie gingen 0,36 Prozent schwächer bei 1'868,41 Zählern respektive 0,30 Prozent tiefer bei 14'920,28 Einheiten aus dem Handel.

Am Donnerstag dürften die Anleger auf die wöchentlichen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt schauen. Sie geben einen Hinweis auf den am Freitag anstehenden monatlichen Jobbericht der Regierung. Analysten warten gespannt auf den Bericht, weil mit Auswirkungen auf die kurzfristige Geldpolitik der US-Notenbank Fed zu rechnen ist.

DEUTSCHLAND

Für den DAX ging es am Mittwoch erneut unter die 15'000 Punkte-Marke.

Der DAX begann den Mittwochshandel bereits mit einem deutlichen Minus und rutschte anschliessend tiefer in den roten Bereich. Im Handelsverlauf war der DAX aufgrund zunehmender Inflationsängste um bis zu 2,5 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Mai gefallen. Bis zum Handelsende konnte er seine hohen Verluste etwas verringern und notierte letztlich 1,46 Prozent tiefer bei 14'973,33 Punkten.

Inspiriert durch die späte Erholung an der Wall Street dürfte es der DAX am Donnerstag voraussichtlich wieder zurück über 15'000 Punkte schaffen. In Gang gebracht hat die US-Erholung am Abend das Signal, dass die Republikaner die Verlängerung der Schuldenobergrenze der USA bis Dezember nicht blockieren werden. Unerwartet starke Beschäftigungsdaten aus der Privatwirtschaft hatten zuvor im Vorfeld des offiziellen Arbeitsmarktberichts am Freitag als Wochenhöhepunkt nicht gestützt. Zudem entspannte sich die Lage am Ölmarkt zumindest ein wenig, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin sich für eine Prüfung einer möglichen Erhöhung des Gas-Angebots für die EU ausgesprochen hatte.

Am Donnerstag stehen in Deutschland Produktionszahlen aus der Industrie auf dem Programm. Nach enttäuschenden Auftragsdaten vom Mittwoch deutet sich auch hier eine Enttäuschung an. Die Industrie leidet seit längerem unter erheblichen Engpässen im internationalen Warenhandel, die teilweise eine Folgeerscheinung der Corona-Pandemie sind.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch freundlich.

So eröffnete der US-Leitindex Dow Jones mit einem Verlust von 0,34 Prozent bei 34'198,96 Punkten. Im Verlauf konnte er jedoch ins Plus klettern und beendete die Sitzung 0,30 Prozent höher bei 34'417,98 Punkten. Auch der NASDAQ Composite konnte im Verlauf in die Gewinnzone drehen und notierte zum Handelsende 0,47 Prozent stärker bei 14'501,91 Zählern.

Dies ging einher mit fallenden Preisen für Öl und Gas, nachdem diese anfangs noch weiter gestiegen waren und ihre Mehrjahreshochs ausgebaut hatten. Für den Umschwung und damit für Erleichterung unter den Aktienmarktanlegern sorgte vor allem, dass Russland der wachsenden weltweiten Erdgaskrise entgegentreten will. Zur Stabilisierung der Energiemärkte sollen "Rekordmengen" an Gas nach Europa geliefert werden, was indirekt auch den Bedarf an Rohöl dämpfen würde.

Nach monatelanger Kursrally - insbesondere in den USA - befinden sich die weltweiten Aktienmärkte zunehmend im Würgegriff von Inflations- und Konjunktursorgen und leiden zugleich unter Befürchtungen, dass in Bälde die Zinsen angehoben werden. Die zuletzt kräftig gestiegenen Ölpreise spielen dabei eine wichtige Rolle. Am Montag hatte dann auch noch die Gruppe OPEC+ mitgeteilt, sie werde ihre Fördermenge trotz der weltweiten Ölknappheit nicht stärker als geplant erhöhen.

Die deutlich stärker als erwartet ausgefallenen Beschäftigungsdaten für September aus dem US-Privatsektor, die an diesem Tag veröffentlicht wurden, quittierten die Anleger mit Vorsicht. Dass der Arbeitsmarktdienstleister ADP im Vergleich zum August einen Beschäftigungszuwachs von knapp 570'000 meldete, während Volkswirte nur mit 430'000 neuen Stellen gerechnet hatten, sorgte nicht für Euphorie.

JPMorgan-Volkswirt Ian Shepherdson sieht in ihnen keine zuverlässige Aussagekraft für die am Freitag anstehenden Arbeitsmarktdaten der Regierung. Zudem fehlten Details, aus denen sich folgern liesse, warum die Schätzungen der Volkswirte so deutlich übertroffen wurden. "Wir wissen nicht, ob das Überschiessen nur modellgetrieben oder tatsächlich stärkeren Beschäftigungsdaten der ADP-Kunden zu verdanken ist", gab Shepherdson zu bedenken.

ASIEN

An den Märkten in Fernost zeigen sich die Kurse am Donnerstag erholt.

Der japanische Leitindex Nikkei steigt gegen 6:55 Uhr unserer Zeit um 0,71 Prozent auf 27'725 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland befindet sich der Shanghai Composite weiterhin in einer Feiertagspause. Am vergangenen Donnerstag wurde zuletzt gehandelt, da legte er um 0,90 Prozent auf 3'568,17 Einheiten zu. Der Hang Seng steigt am Donnerstag gegen 6:55 Uhr unserer Zeit um 2,41 Prozent auf 24'543 Zähler.

Nach der schlechten Stimmung der vergangenen Tagen sind die Börsen in Asien am Donnerstag stramm auf Erholungskurs. Dazu trägt bei, dass es im Schuldenstreit in den USA Bewegung gibt und sich andere Belastungsfaktoren zunächst zumindest nicht intensiviert haben. Die oppositionellen Republikaner im Senat haben nun eine Übergangslösung bis Dezember vorgeschlagen und wollen eine Erhöhung des Schuldendeckels für die laufenden Ausgaben bis Dezember zulassen. Damit dürfte zumindest die drohende Zahlungsunfähigkeit der USA zunächst abgewendet sein.

Eine positive Entwicklung gibt es auch mit Blick auf die angespannten Energiemärkte. So hätten die USA und Russland zugesichert, genügend Energie bereitstellen zu können, um negative Auswirkungen auf die Konjunktur zu vermeiden. Die Ölpreise geben darauf moderat nach. Daneben stützt die im Tagesverlauf am Vortag zu sehende kräftige Erholungsbewegung an der Wall Street.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires