US-Indizes schliessen höher -- SMI beendet den Handel tiefer -- DAX schliesst im Plus -- Asiens Börsen letztlich ohne gemeinsame Richtung

Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Verluste. Der deutsche Leitindex schaffte noch den Sprung in die Gewinnzone. An den asiatischen Märkten konnten sich Anleger am Mittwoch nicht auf eine klare Richtung einigen. An der Wall Street wurden Gewinne verbucht.

SCHWEIZ

Am heimischen Markt dominierten am Mittwoch die Bären.

Der Leitindex SMI ging marginal tiefer in den Handelstag. Zeitweise konnte er leichte Gewinne verbuchen, im Verlauf fiel er jedoch wieder auf rotes Terrain zurück. Er beendete den Handel mit einem Abschlag von 0,44 Prozent bei 10'187,88 Punkten.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI eröffneten den Handel ebenfalls nahezu unverändert und schlossen sich der Tendenz des Leitindex an. Sie gingen mit minus 0,08 Prozent bei 1'564,15 Zählern respektive minus 0,38 Prozent bei 12'721,04 Indexeinheiten aus der Sitzung.

Einmal mehr dominierten die Nachrichten aus den USA auch das Geschehen am Schweizer Aktienmarkt. Dass der Leitindex SMI nicht noch tiefer fiel, begründeten Börsianer damit, dass das heiss ersehnte Konjunkturpaket nicht endgültig vom Tisch sei. Vielmehr habe US-Präsident Donald Trump mit seinen Aussagen am Vortag signalisiert, dass es nun erst nach den Präsidentschaftswahlen kommen soll.

Am Markt überwog allerdings Unverständnis über diese Entscheidung. So hatte etwa US-Notenbankchef Jerome Powell erst am Dienstag nochmals eindringlich appelliert, dass die US-Wirtschaft dringend weitere Unterstützung von Seiten der Fiskal- und Geldpolitik brauche. Langfristige Auswirkungen dürfte auch der Untersuchungsbericht des US-Wettbewerbsausschusses haben, hiess es am Markt.

Der deutsche Leitindex schaffte am Mittwoch letztlich den Sprung in die Gewinnzone.

Der DAX notierte zum Start kaum verändert. Nach einem Ausflug ins Plus fiel er im Verlauf auf rotes Terrain zurück. Bis zum Handelsende konnte er aber wieder über die Nulllinie klettern und beendete den Handel schliesslich 0,17 Prozent höher bei 12'928,57 Zählern.

Das moderate Auf und Ab im deutschen Leitindex dürfte sich noch eine Weile fortsetzen, erwartet Chartexperte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel. Auf kurze Sicht lägen zwei Widerstandsmarken bei etwa 12'900 und 13'000 Zählern, während der DAX zugleich bei 12'800 Punkten unterstützt werde. Ein Handel in dieser engen Spanne werde daher vorerst an der Tagesordnung bleiben, hiess es.

Die Gelassenheit der Anleger angesichts der jüngsten Anweisung Trumps, bis nach der Präsidentschaftswahl im November nicht mehr mit den Demokraten über weitere Hilfsmassnahmen zur Bewältigung der Viruskrise zu verhandeln, begründeten Marktteilnehmer mit zweierlei Argumenten. Nur wenige hätten noch mit einem Deal vor der Wahl gerechnet, sagte Axi-Analyst Milan Cutkovic. Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda sieht in Trumps Vorgehen indes nur die "übliche Verhandlungstaktik" des US-Präsidenten: die Gegenseite verschrecken, um so bessere Bedingungen für sich zu erreichen.

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich am Mittwoch freundlich.

Der Dow Jones eröffnete mit einem Gewinn von 0,72 Prozent bei 27.971,36 Punkten und baut diesen anschliessend noch deutlich aus. In den Feierabend ging das Börsenbarometer schlussendlich 1,91 Prozent höher bei 28'303,39 Punkten. Auch der NASDAQ Composite verliess den Handel 1,88 Prozent stärker bei 11'364,60 Einheiten.

Nach der Ernüchterung vom Vortag schwenkten die US-Aktienmärkte am Mittwoch wieder auf Erholungskurs. Am Dienstag waren die US-Börsen auf Tauchstation gegangen, nachdem Präsident Donald Trump entschieden hatte, bis zur Präsidentschaftswahl am 3. November nicht mehr mit den Demokraten über ein weiteres Corona-Konjunkturpaket zu verhandeln. Dies machte die Hoffnungen der Anleger auf eine weitere, vorzeitige Wirtschaftsbelebung zunichte. Dafür versprach Trump, dass es sofort nach seinem Wahlsieg ein grosses Konjunkturpaket geben werde.

Zudem kündigte der Präsident nach der Ankündigung zum Stopp der Gespräche auf Twitter an, mit mehreren kleineren Massnahmen Soforthilfe zu leisten, etwa für die angeschlagenen Airlines oder für kleinere Unternehmen.

Marktteilnehmer sahen in Trumps Gesprächsstopp mit den Demokraten auch Verhandlungstaktik. Der Präsident wolle wie üblich die Gegenseite verschrecken, um so bessere Bedingungen für sich zu erreichen, sagte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. In den Umfragen zur Wahl liegt Trump derzeit hinter seinem Herausforderer Joe Biden.

ASIEN

Anleger in Asien waren sich zur Wochenmitte uneinig.

Der japanische Leitindex Nikkei verlor am Mittwoch 0,05 Prozent auf 23'422,82 Punkte.

An den Börsen auf dem chinesischen Festland fand aufgrund der "Goldenen Woche" kein Handel statt. Erst am Donnerstag öffnen hier die Aktienmärkte wieder. Der Shanghai Composite gab am vergangenen Mittwoch zuletzt um 0,2 Prozent auf 3'218,05 Zähler nach.

In Hongkong ging es für den Hang Seng heute um 1,09 Prozent nach oben auf 24'242,86 Einheiten.

Die Aktienmärkte in Asien zeigten sich zur Wochenmitte uneinheitlich, nachdem ein rasches weiteres staatliches Hilfspaket in den USA erst einmal vom Tisch war. Präsident Donald Trump hatte einem solchen zumindest noch vor der Wahl Anfang November eine Absage erteilt. US-Notenbanker wie auch Fed-Chef Jerome Powell forderten seit Wochen neue staatliche Hilfsmassnahmen. Noch unmittelbar vor der Mitteilung Trumps hatte Powell diese Forderung wiederholt.

Zunächst folgten die Börsen den schwachen US-Vorgaben, erholten sich im Verlauf aber weitgehend wieder. Die Börsianer hatten bis zuletzt auf eine Einigung noch vor den Präsidentschaftswahlen gehofft. Dass früher oder später Stimulierungsmassnahmen kommen dürften, gelte jedoch als ausgemachte Sache, heisst es von Marktteilnehmern.

