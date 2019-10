Leichte Verluste in Japan - China-Börsen geschlossen

Zum Wochenauftakt prägen in Japan rote Vorzeichen das Bild.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt erholte sich im Nachmittagshandel wieder.

Der Leitindex SMI eröffnete noch höher und hielt sich zunächst auch weiter auf grünem Terrain, bis er am frühen Mittag zurück an seinen Vortageschluss fiel. Nach dem US-Arbeitsmarktbericht ging es am Nachmittag dann aber wieder aufwärts. So beendete er den Freitagshandel 0,69 Prozent höher bei 9'827,72 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI verbuchten im Verlauf schliesslich wieder Zuwächse. Während sich der SLI mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 1'495,59 Zählern ins Wochenende verabschiedete, gewann der SPI 0,74 Prozent auf 11'970,07 Einheiten.

Der Schweizer Aktienmarkt hat eine schwache Woche mit Gewinnen beendet. Im Blickpunkt standen im Wochenverlauf US-Konjunkturdaten. Zunächst belastete ein extrem schwacher ISM-Index für die Produktion und führte den Markt am Dienstag und Mittwoch steil abwärts. Am Freitag erholten sich die Kurse etwas, nachdem die Arbeitslosenquote in den USA auf den niedrigsten Stand seit 50 Jahren gefallen ist. Dennoch wird am Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 80 Prozent eine Zinssenkung Ende Oktober eingepreist. In den kommenden Wochen dürften daneben die Unternehmensberichte zum dritten Quartal den Markt bestimmen.

DEUTSCHLAND

Am Freitag konnte der heimische Aktienmarkt nach dem US-Arbeitsmarktbericht zulegen.

Der DAX startete im Plus, tendierte lange Zeit um die Nulllinie, bevor er am Nachmittag wieder Zuwächse verzeichnete. Zum Erklingen der Schlussglocke blieb so ein Aufschlag von 0,73 Prozent auf 12'012,81 Punkte an der Kurstafel stehen.

Der unverändert robuste Arbeitsmarkt in den USA hat den deutschen Aktien am Freitagnachmittag Rückenwind verliehen. Die Rückkehr über die runde Marke von 12'000 Zählern gelang dem Leitindex damit wieder.

Die Zunahme der Beschäftigung erreichte im vergangenen Monat zwar nicht ganz die Schätzung von Volkswirten. Die entsprechenden Werte für August und Juli wurden aber nachträglich nach oben revidiert, so dass der Arbeitsmarkt Börsianern zufolge unter dem Strich unverändert ein solides Bild abgibt.

Zuletzt hatten schwache Konjunkturdaten aus den USA die Stimmung an den Börsen verhagelt. An den ersten beiden Handelstagen im Oktober hatte der DAX die gesamten Gewinne vom Monat September wieder eingebüsst. Am Donnerstag zeigte sich in den USA, dass die Schwäche der Industrie zunehmend auch auf die Dienstleister übergreift.

WALL STREET

Am Freitag ging es an der Wall Street nochmal bergauf.

Der Dow Jones startete bereits fester in den Handel und gewann anschliessend noch weiter hinzu. Sein Schlussstand: plus 1,42 Prozent bei 26'573,72 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete den Tag ebenfalls mit einem Plus und verblieb auch weiterhin auf grünem Terrain. Er beendete den Handelstag 1,4 Prozent fester bei 7'982,47 Einheiten.

Die US-Arbeitsmarktdaten für den Monat September waren robust ausgefallen. Für eine Überraschung sorgte insbesondere die gesunkene Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent. Dies ist der tiefste Stand seit 50 Jahren. Zwar wurden ansonsten etwas weniger Jobs als erwartet geschaffen, allerdings wurden die Daten für die beiden Vormonate nach oben korrigiert. Die Situation bleibt demnach solide. Nach den schwachen Konjunkturdaten zum Wochenbeginn machte sich aufgrund dessen Erleichterung am Markt bemerkbar.

ASIEN

Mit Verlusten begrüsst der japanische Aktienmarkt die neue Handelswoche.

In Japan hält sich das Minus allerdings in Grenzen, der Nikkei verliert nur leicht.

Auf dem chinesischen Festland findet feiertagsbedingt weiterhin kein Handel statt. Zuletzt war der Shanghai Composite am Montag vergangener Woche um 0,92 Prozent auf 2'905,19 Zähler gefallen. In Hongkong verlor der Hang Seng am gleichen Tag 1,11 Prozent auf 25'821,03 Punkte - auch hier bleiben die Märkte heute geschlossen.

Die starke Entwicklung an den US-Börsen am Freitag schlägt sich an den Märkten kaum durch. Eine überraschend niedrige Arbeitslosenquote in den USA hatte Rezessionsängste etwas vermindert, ohne die Hoffnung auf Zinssenkungen einzutrüben. Sollte sich der US-Arbeitsmarkt weiter positiv entwickeln, würde dies Konjunkturimpulse von Konsumseite hervorrufen, was die US-Ökonomie im Gegensatz zu anderen Ländern weiter stärken würde.

Nun geraten die in dieser Woche anstehenden Handelsgespräche zwischen den USA und China in den Blick. Bereits leise Hinweise auf die Entwicklung der Gespräche dürften die Märkte in Bewegung bringen. Derweil hat Bloomberg am Sonntag berichtet, dass chinesische Vertreter den Umfang der zu besprechenden Themen reduziert haben, was die Chancen für eine breite Vereinbarung vermindert.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires