SMI und DAX notieren höher -- Asiens Börsen letztlich mit roten Vorzeichen

Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt sind die Vorzeichen am Montag grün. An den Aktienmärkten in Fernost ging es dagegen ins Minus.

SCHWEIZ

An den heimischen Börsen ist die Stimmung freundlich.

Der Leitindex SMI startete mit einem Aufschlag in Höhe von 0,57 Prozent bei 10'211,95 Punkten in die neue Handelswoche und klettert anschliessend weiter.

Bei den Nebenwerte-Indizes SLI und SPI ist ein identisches Bild zu beobachten.

Das Geschäft verläuft laut Händlern allerdings mit unterdurchschnittlichen Umsätzen. Auslöser der Aufwärtsbewegung sind erfreuliche Konjunkturzahlen und die Erholung an den US-Börsen, die sich am Freitag im späten US-Handel noch angebahnt hatte. Die Nervosität habe sich wieder merklich gelegt, sagt ein Händler. Das Angstbarometer der Börse, der Volatilitätsindex des SMI, ist denn auch zeitweise um zehn Prozent gefallen.

Positiv sei, dass sich die deutsche Industrie im Juli, zwar langsamer als erwartet, aber dennoch weiter erholt und dass sich die Konjunkturstimmung der Anlegern weiter aufgehellt habe, heisst es am Markt. "Die konjunkturelle Erholung nach dem Corona-bedingten Einbruch der Weltwirtschaft setzt sich fort", so Sentix. Die Rezession sei aber noch nicht überwunden.

DEUTSCHLAND

Zum Start der neuen Woche sind die Vorzeichen an der deutschen Börse positiv.

Zum Handelsstart am Montag notierte der DAX 0,69 Prozent im Plus bei 12'931,40 Einheiten. Im Verlauf kann er seine Gewinne ausbauen.

Der DAX hat seinen Kursrutsch vor dem Wochenende am Montag mit Gewinnen gekontert. Der Leitindex nahm den mittlerweile schon Wochen andauernden Kampf um die Marke von 13'000 Punkten wieder auf.

Experten zufolge gibt es Argumente dafür, dass der jüngste Kursrutsch des DAX auf ein Tief seit zwei Wochen eher eine Korrektur war. "Im Bullenmarkt geht es mit der Rolltreppe nach oben und im Aufzug nach unten", fand Anlagestratege Ulrich Stephan im Namen der Postbank eine Begründung für die Rasanz, in der Ende der Vorwoche vor allem die heiss gelaufenen US-Technologiewerte gefallen waren.

"Es gibt jedoch wie immer Hoffnung: Die letzte NASDAQ-Korrektur mit zehn Prozent Verlust wurde Anfang Juni in gut 24 Stunden absolviert, danach ging es mit der Rolltreppe wieder nach oben", blickt Stephan ermutigt voraus. Laut dem Chartanalysten Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel hat der DAX am Freitag bereits die Basis für einen stabilen Wochenauftakt geschaffen, indem er eine wichtige Unterstützungsmarke bei 12'800 Punkten letztlich gehalten hat.

Anleger warten nun gespannt darauf, was ab Dienstag an den US-Börsen passiert. Neue Impulse wird es zum Wochenauftakt von dort nicht geben, weil der Handel in New York heute wegen eines Feiertags pausiert.

WALL STREET

An der Wall Street findet am Montag wegen des Feiertags Labor Day kein Handel statt.

Der Dow Jones wies am Freitag zum Börsenstart leichte Gewinne aus und verblieb zunächst auch im Plus. Im Verlauf fiel er dann aber auf rotes Terrain zurück und beendete die Sitzung 0,56 Prozent schwächer bei 28'133,58 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete vor dem verlängerten Wochenende bereits leichter und rutschte im weiteren Verlauf tiefer in die Verlustzone. Zum Ertönen der Schlussglocke verbuchte er einen Abschlag von 1,27 Prozent auf 11'313,13 Indexpunkte.

Trotz überraschend guter Arbeitsmarktdaten blieb am Freitag die ersehnte Erholung von den heftigen Vortagesverlusten aus. Ausserhalb der Landwirtschaft wurden in den USA im August 1,37 Stellen geschaffen. Volkswirte hatten mit einem Beschäftigungsaufbau von 1,32 Millionen gerechnet. Der für Juli gemeldete Wert wurde auf plus 1,73 Millionen nach unten revidiert. Die Arbeitslosenquote sank auf 8,4 Prozent von 10,2 im Juli. Hier war ein Wert von 9,8 Prozent erwartet worden.

Anleger kämen mehr und mehr zu dem Schluss, dass die aktuellen Bewertungen durch die mässige Konjunkturerholung nicht zu rechtfertigen sei, hiess es. In den vergangenen Wochen sei der Handel bestimmt gewesen von neueren Technologiewerten, dieser habe aber nicht auf viel Handfestem gefusst, sagte Chefökonom Samy Chaar von Lombard Odier. "Wir haben das Schlimmste des (wirtschaftlichen) Schocks gesehen. Aber was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass wir auch das Beste der Erholung bereits gesehen haben."

ASIEN

Zum Start der neuen Woche zeigten sich die asiatischen Indizes schwächer.

In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei um 0,50 Prozent auf 23'089,95 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite zum Handelsende 1,87 Prozent tiefer bei 3'292,59 Punkten. Auch in Hongkong herrschte Zurückhaltung: Der Hang Seng schloss 0,43 Prozent tiefer bei 24'589,65 Einheiten.

Für etwas Verunsicherung bei den Teilnehmern sorgten die jüngsten teils massiven Einbussen bei US-Aktien. Allerdings konnten diese zumindest am Freitag im Handelsverlauf zum Teil wieder wettgemacht werden. Marktteilnehmer beruhigten sich aber damit, dass es sich wohl lediglich um Gewinnmitnahmen gehandelt haben dürfte nach dem starken Lauf der US-Aktien, besonders im Technologiesegment.

Neue Export- und Importdaten aus China sorgten für einen durchwachsenen Impuls. Während die Exporte deutlich höher ausfielen als von Experten im Vorfeld geschätzt, enttäuschten die Importe mit einer grösseren Schrumpfung als erwartet.

In Tokio warteten die Anleger auf Schadensberichte nach dem über Japan hinweggezogenen Taifun "Haishen", der sich nun weiter in Richtung Südkorea fortbewegt. In Japan wurden nach Angaben der Behörden mehrere Dutzend Menschen durch den Sturm verletzt. Die Behörden hatten mehr als sieben Millionen Menschen dazu aufgerufen, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. "Haishen" führte zu Stromausfällen in hunderttausenden Haushalten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires