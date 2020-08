SMI zum Handelsstart kaum verändert -- DAX steigt zur Eröffnung leicht -- Asiens Börsen auf Talfahrt

Am heimischen Markt fällt der Handelsstart am Freitag kaum bewegt aus. Am deutschen Aktienmarkt sind hingegen kleine Startgewinne zu sehen. An den asiatischen Börsen herrscht zum Wochenausklang Einigkeit in Bezug auf die Kursrichtung: Es geht klar nach unten. Die US-Börsen bewegten sich im Donnerstagshandel auf grünem Terrain.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt kommt zum Start in den Freitagshandel kaum vom Fleck.

Der Leitindex SMI zeigt sich in den ersten Handelsminuten bei 10'061,60 Punkten um lediglich 0,05 Prozent tiefer.

Händler hatten vorbörslich nichts anderes erwartet. Vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts um 14.30 Uhr hielten sich die Anleger in der Regel ja zurück, heisst es. Die Analysten erwarten, dass die Zahl der Beschäftigten im Juli deutlich gestiegen ist und sich somit ein Stück weit vom Einbruch in der Corona-Krise erholt hat. Dass der Handelsstreit der USA mit China wieder stärker in den Vordergrund rückt, dürfte den Anlageappetit der Anleger auch nicht steigern, heisst es weiter.

Doch gibt es auch positive Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Anleger ihre Baissepositionen vor dem Wochenende noch glattstellen könnten. Dafür sprächen zum Beispiel die Gerüchte aus Washington. Demnach habe es in der Hängepartie beim Schnüren eines weiteren Hilfspakets eine Annäherung bei der Anschlussfinanzierung für die staatliche Unterstützung gegeben. Dies könnte dann, wenn auch die Jobdaten noch gut ausfallen sollten, zu steigenden Kursen führen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag mit kleinen Zugewinnen in den Handel gestartet.

Der DAX steigt zur Eröffnung um 0,34 Prozent auf 12'634,79 Zähler.

Am Freitag dürfte der deutsche Leitindex in der üblichen Handelsspanne der vergangenen Tage bleiben. Nach dem Auf und Ab um die Marke von 12'600 Punkten der vergangenen Tage steuert der Leitindex dank des starken Montags auf ein Wochenplus von mehr als zwei Prozent zu. Den Kursgewinnen im New Yorker Handel stehen am Freitag die insgesamt schwächeren Asienbörsen gegenüber. Laut Marktbeobachter Stephen Innes vom Broker Axicorp prägten dort die Spannungen zwischen den USA und China das Bild, weil US-Präsident Donald Trump mit einer neuen Verfügung offenbar den Verkauf des US-Geschäfts der beliebten chinesischen Video-App TikTok erzwingen will.

Neben den Dauerthemen Corona-Infektionen blicken die Anleger nun gespannt in die USA, wo am Nachmittag der offizielle Arbeitsmarktbericht für Juli kommt. In Corona-Zeiten wird diesem als Indikator für die Wirtschaftslage in den USA ganz besondere Beachtung geschenkt. Nach dem jüngsten Bericht des Dienstleisters ADP sieht Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners keine guten Anzeichen. "Sollte der offizielle Bericht ebenfalls zeigen, dass die US-Wirtschaft im Juli kaum neue Stellen geschaffen hat, wäre das eine herbe Enttäuschung."

Im Blick bleibt in Washington auch die Hängepartie beim Schnüren eines weiteren Hilfspakets. "Es gehen Gerüchte um, wonach es eine Annäherung bei der Anschlussfinanzierung für die staatliche Unterstützung gegeben habe", sagte Marktbeobachter Jochen Stanzl von CMC Markets am Vorabend. Gemeinsam mit guten Jobdaten könnte ein Vollzug der Börse zu Wochenschluss nochmals neuen Schub geben, erwartet er.

Nach einer der heftigsten Wochen der Berichtssaison ist der Kalender diesbezüglich für den Tag vergleichsweise leer.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag erneut fester.

Der Dow Jones zeigte sich zunächst verhalten, im Verlauf nahm der Handel aber Fahrt auf und das Börsenbarometer schloss mit einem Plus von 0,68 Prozent bei 27'387,18 Punkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite schaffte es auf grünes Terrain und erreichte bei 11'121,19 Punkten sogar ein neues Allzeithoch. Mit einem Plus von 1,0 Prozent ging es bei 11'108,07 Punkten in den Feierabend.

Der US-Arbeitsmarkt hat sich ein wenig entspannt. In vergangenen Woche fiel die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 249'000 auf 1,186 Millionen. Volkswirte hatten im Schnitt mit 1,4 Millionen Anträgen gerechnet. Die Zahl der Erstanträge befindet sich aber weiter auf einem hohen Niveau.

Die US-Regierung will auf breiter Front "nicht vertrauenswürdige" Apps aus China von Smartphones der Amerikaner fernhalten. "Apps aus der Volksrepublik China bedrohen unsere Privatsphäre, verbreiten Computerviren und streuen Propaganda und Falschinformationen", erklärte US-Aussenminister Mike Pompeo in der Nacht zum Donnerstag. Sie sollten aus den App Stores in den USA entfernt werden.

Damit könnte der Streit beider Länder in die nächste Runde gehen. Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank führte die wieder zunehmende Risikoscheu an den Börsen auf die andauernden Spannungen zwischen den USA und China zurück. Diese hätten Kursverluste an den grossen asiatischen Handelsplätzen nach sich gezogen. Diese Verluste weiteten sich an Europas Handelsplätzen aus.

ASIEN

Am letzten Handelstag der Woche sind an den wichtigsten asiatischen Börsen rote Vorzeichen zu sehen.

In Tokio wies der Nikkei zur Schlussglocke bei 22'329,94 Punkten einen Verlust in Höhe von 0,39 Prozent aus.

Auf dem chinesischen Festland sackt der Shanghai Composite gegen 9:00 Uhr unserer Zeit um 0,86 Prozent auf 3'357 Stellen ab. In Hongkong befindet sich der Hang Seng ebenfalls auf Talfahrt und büsst 1,76 Prozent auf 24'492 Zähler ein.

Im Blick stehen neben der "zweiten Welle" der Corona-Epidemie die Spannungen der USA mit China. US-Präsident Donald Trump hat den Druck auf den chinesischen Inhaberkonzern von Tiktok zum Verkauf der populären Videoplattform an ein US-Unternehmen massiv erhöht. Trump unterzeichnete am Donnerstag ein Dekret, das auf ein Verbot von Tiktok in anderthalb Monaten hinausläuft, sollte die Plattform bis dahin nicht verkauft werden.

Auch der angekündigte Besuch des US-Gesundheitsministers in Taiwan sorgt für Wirbel in den Beziehungen. Dass bei dem anberaumten Treffen hochrangiger Vertreter beider Länder Mitte des Monats eine Beilegung der diversen Streitpunkte erfolgt, dürfte eher unwahrscheinlich sein. Unsicherheit herrscht auch wegen der am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für den Juli. Die Hoffnung auf ein neues US-Stimuluspaket, das noch in der laufenden Woche geschnürt werden soll, sorgt kaum für Entspannung.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires