SMI deutlich im Plus -- DAX legt zu -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich leichter

Der heimische Aktienmarkt kann am Mittwoch Punkte gutmachen. Auch der DAX legt derweil kräftig zu. In Asien zeigten sich die Märkte am Mittwoch mit negativer Tendenz.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt kann am Mittwoch deutliche Zugewinne verbuchen.

Der Leitindex SMI startete mit einem marginalen Minus von 0,04 Prozent bei 9'549,93 Punkten, schafft anschliessend aber den Sprung über die Nulllinie und legt im Verlauf kräftiger zu.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI bewegen sich klar auf grünem Terrain. Der SLI startete 0,12 Prozent höher bei 1'457,84 Zählern, während der SPI nahezu unverändert bei 11'642,06 Punkten eröffnete.

Dem Schweizer Aktienmarkt ist zur Wochenmitte nach einem zögerlichen Start die Gegenbewegung gelungen. Im Verlauf des Vormittags hat der Leitindex SMI seine Kursgewinne sukzessive ausgebaut und bewegt sich aktuell auf Tageshöchstkursen. Händler sprechen von einer Stabilisierung, nachdem Sorgen um den US-chinesischen Handelsstreit an den vorangegangenen beiden Handelstagen die Stimmung eingetrübt hatten.

Zwar haben Investoren die Lage zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt auch weiterhin im Blick, allerdings wurde die generelle Gesprächsbereitschaft beider Seiten als Hoffnungsschimmer gewertet. Am Morgen war das Fixing des Dollar mit 6,9996 Yuan wieder nur sehr knapp unter der wichtigen 7er-Marke ausgefallen. Dennoch wird es als Zeichen gewertet, dass China nicht an einem Währungskrieg interessiert ist.

Der Fokus der Anleger richtet sich unter anderem auf Novartis. Die US-Gesundheitsbehörde FDA wirft dem Schweizer Pharmakonzern das Verschweigen manipulierter Testdaten vor der Zulassung der Gen-Therapie Zolgensma vor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt erholt sich am Mittwoch weiter.

Der DAX wies zum Handelsstart einen Zuwachs von 0,59 Prozent auf 11'636,34 Punkte aus und klettert im Anschluss weiter. Bis zum Mittag kann er starke Gewinne verbuchen.

Überwiegend positiv aufgenommene Unternehmenszahlen sowie eine deutliche Kurserholung an der Wall Street haben dem deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte einen festeren Handelsstart beschert.

Eine durchgreifende Erholung ist jedoch erst einmal nicht in Sicht. Die jüngste Eskalationsspirale im Handelskrieg zwischen den USA und China hatte den DAX in den vergangenen Tagen deutlich nach unten gezogen.

Aus Unternehmenssicht steht die Berichtsaison mit zahlreichen Quartalszahlen im Anlegerfokus. Allein aus dem DAX öffneten der Reifenhersteller Continental, der Rückversicherer Munich Re, der Energiekonzern E.ON und der Bezahldienstleister Wirecard ihre Bücher.

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen im Dienstagshandel positive Vorzeichen aus.

Der US-Leitindex Dow Jones hielt sich im Verlauf auf grünem Terrain und schloss 1,22 Prozent höher bei 26'030,40 Punkten. Daneben zeigte sich der NASDAQ Composite ebenfalls stärker und verbuchte zum Handelsschluss einen Zuschlag von 1,39 Prozent auf 7'833,27 Zähler.

Von ihrem bislang schlimmsten Tag des Jahres zum Wochenbeginn hatten sich die New Yorker Aktienmärkte am Dienstag etwas erholt. Standardwerte wie Tech-Aktien verzeichneten gleichermassen Kursgewinne.

Gestützt wurde der Markt von der Massnahme der chinesischen Zentralbank, den Mittelkurs des Yuan etwas höher festzulegen und so die Abwertung der Landeswährung zu bremsen. Zuvor hatte die US-Regierung China beschuldigt, den Kurs zu manipulieren, um sich unfaire Vorteile im internationalen Wettbewerb zu sichern. China hatte am Montag den Yuan abgewertet und damit die Eskalationsspirale im Handelskrieg mit den USA weiter angetrieben. An den Börsen hatte dies Verkaufswellen ausgelöst.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch etwas schwächer.

In Japan gab der Leitindex Nikkei bis zum Handelsende 0,33 Prozent nach auf 20'516,56 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite ebenfalls leichter: Er wies ein Minus von 0,32 Prozent auf 2'768,68 Zähler aus. In Hongkong notierte der Hang Seng derweil marginale 0,08 Prozent höher bei 25'997,03 Indexeinheiten.

An den asiatischen Aktienmärkten hat sich am Mittwoch letztlich eine mehrheitlich negative Tendenz durchgesetzt. Händler sprachen von einer Abwertungswettlauf regionaler Zentralbanken der Region, nachdem die Zinssenkung in Neuseeland überraschend deutlich ausgefallen war. In der Folge wertete die Landeswährung deutlich ab. Auch die Zentralbanken in Indien und Thailand warteten mit Zinssenkungen auf. Thailand überraschte die Märkte mit der ersten Zinsreduzierung seit vier Jahren. Volkswirte hatten überwiegend unveränderte Zinsen erwartet.

Die chinesische Geldpolitik im Zusammenhang mit dem US-chinesischen Handelsstreit bleibe aber das zentrale Thema. Anleger täten sich schwer, die richtigen Schlüsse zu ziehen, hiess es. Die chinesische Zentralbank hatte den Wechselkurs des Dollar zum Renminbi am Morgen mit 6,9996 Yuan gefixt. Laut Händlern fiel der Referenzkurs, um den der Wechselkurs 2 Prozent in beide Richtungen pendeln darf, etwas niedriger als erwartet aus. Positiv wurde vermerkt, dass China offenbar die psychologisch wichtige 7-Yuan-Marke für den US-Dollar verteidigen wolle. Als der Dollar am Montag über dieser Marke lief, löste dies einen globalen Ausverkauf bei Aktien aus.

