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Geändert am: 07.07.2026 08:38:14

SMI etwas fester erwartet -- DAX vorbörslich etwas tiefer -- Asiens Börsen mit Verlusten

Der heimische Markt dürfte sich am Dienstag etwas höher präsentieren, der deutsche Leitindex wird derweil mit kleinen Abschlägen erwartet. An den Märkten in Asien geht es am Dienstag abwärts.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag leicht zulegen.

Der SMI zeigt sich vorbörslich moderat im Plus.
Die Nebenwertindizes SPI und strong>SLI dürften sich der Tendenz des Leitindex anschliessen.

Händler sehen hinter den Vorgaben keine klare Marschrichtung. Technologiewerte in den USA erholten sich deutlich von vorherigen Verlusten. Am Nachmittag rückt dort SpaceX in den Fokus mit der Aufnahme in den Nasdaq-100-Index. Dies zwingt passive Indexfonds zunächst zu Käufen der Aktie, die danach üblicherweise abflauen und die Neueinsteiger oft unter Druck setzen. Von Unternehmensseite stehen keine wichtigen Termine an. Bei den Konjunkturdaten wird etwas auf die US-Handelsbilanz für Mai geblickt. Der laufende Nato-Gipfel in der Türkei rückt Rüstungswerte in den Mittelpunkt. Mit Spannung wird auf die weitere Entwicklung um den Milliardenauftrag von Kanada an die U-Bootwerft TKMS geblickt. Dieser gilt als klares politisches Signal in Richtung Europa und Nordpolar-Flotte, da auch Norwegen den selben U-Boot-Typ kauft.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag mit leichten Verlusten erwartet.

Der DAX verliert vorbörslich.

Am Donnerstag noch hatte der Leitindex seinen fast sechs Monate alten Höchststand getoppt, am Freitag erstmals die Marke von 25'800 Punkten übersprungen und am Montag die Marke von 25'900 Punkten erstmals getestet. In Asien war der südkoreanische KOSPI, zuletzt zum Sinnbild der KI-Rally geworden, zeitweise um 8 Prozent abgesackt. Zuletzt stand ein Minus von 6 Prozent zu Buche, vor allem ausgelöst durch einen Kursrutsch der Samsung-Aktie nach Eckzahlen zum zweiten Quartal. Zwar sei das Zahlenwerk auf den ersten Blick hervorragend, doch die Aktie bereits so hoch bewertet, dass bereits alle erdenklich positiven Erwartungen eingepreist gewesen seien, erklärte Marktbeobachter Stephen Innes. Der "erste KI-Stresstest" sei damit fehlgeschlagen.

Hinzu komme, dass die US-Bank Morgan Stanley einen Wandel im KI-Markt sieht: weg von Chips und hin zu Hyperscalern, ergänzte er. Das leicht verdiente Geld mit wachstumsgetriebenen Chip- und Speicheraktien dürfte zunehmend einer breiteren zyklischen Rotation weichen, die durch den Iran-Krieg unterbrochen worden sei. Nun aber fielen die Ölpreise wieder und die Zinsen stabilisierten sich.

WALL STREET

Die US-Börsen starteten nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende mit stärkeren Tendenz in die neue Börsenwoche.

Der Dow Jones Industrial eröffnete etwas leichter und drehte direkt danach ins Plus, wobei er bei 53'060,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreichte. Nach einem Ausflug unter die Nulllinie gelang ihm wieder der Sprung zurück auf grünes Terrain. Schlussendlich ging er 0,3 Prozent stärker bei 53'056,80 Punkten in den Feierabend.
Dagegen startete der Techwerteindex NASDAQ Composite mit einem kräftigen Gewinn und baute diesen anschliessend sogar noch aus. Er beendete die Sitzung 1,12 Prozent fester bei 26'121,16 Zählern.

Halbleiterwerte legten teils kräftig zu - in einer Woche, in der die südkoreanischen Speicherchip-Giganten Samsung und SK hynix den KI-Boom erneut auf die Probe stellen dürften. Samsung wird am Dienstag seine Geschäftszahlen vorlegen. Dem folgt die US-Börsennotierung von SK Hynix mit einem Volumen von rund 28 Milliarden US-Dollar. Diese Ereignisse gewinnen in einer Woche zusätzlich an Bedeutung, die kaum wichtige Wirtschaftsdaten bereithält und in der die US-Berichtssaison noch nicht wirklich anläuft.

ASIEN

Die Börsen in Asien geben am Dienstag nach.

In Tokio bewegt sich der Nikkei 225 1,92 Prozent nach unten auf 68'396,81 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil 1,04 Prozent auf 3'999,03 Zähler ab.

Verluste werden auch aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng 0,42 Prozent auf 23'517,70 Indexpunkte abwärts geht.

Schwere Verluste in Seoul dominieren am Dienstag das Geschehen an den Börsen in Ostasien und Australien. Der in den vergangenen Wochen teils extrem volatile KOSPI sackt um 7,7 Prozent ab. Der Index gilt als stark technologielastig und leidet einmal mehr unter Gewinnmitnahmen bei Technologietiteln. Samsung Electronics rutschen kräftig ab, obwohl das Unternehmen einen 19-fachen Anstieg des operativen Gewinns im zweiten Quartal in Aussicht gestellt hat und damit eine Fortsetzung der Rekordgewinnserie inmitten des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) und der Nachfrage nach Chips für KI-Infrastrukturen und -Anwendungen. Konkret rechnet Samsung umgerechnet mit 58,47 Milliarden Dollar. Damit würde der operative Gewinn aus dem Vorquartal um 56 Prozent übertroffen. Der Quartalsumsatz soll sich der Prognose zufolge mehr als verdoppeln.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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