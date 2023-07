Zins- und Konjunkturängste belasten: SMI und DAX eröffnen nahe Nulllinie -- Börsen in Fernost geben nach

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt geht stabil in den Freitagshandel.

Der SMI eröffnet nahe des Vortagesschlusskurses, kann damit die kräftigen Verluste der letzten Handelstage nicht eindämmen.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI beginnen die Sitzung mit neutraler Tendenz.

Nach den deutlichen Verlusten vom Vortag zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt zum Wochenschluss ein Stabilisierungsversuch ab. An dem insgesamt schwachen Start in das zweite Semester ändert dies aber nichts. Die Vorgaben aus Übersee liefern allerdings wenig Unterstützung. Die Wall Street hatte am Vortag klar im Minus geschlossen und in Asien überwiegen am Freitag auch die Abgaben.

Die Gretchenfrage für die Märkte sei derzeit, wie weit Fed, EZB und Co noch gingen, heisst es in einem aktuellen Kommentar. Im weiteren Handelsverlauf dürften die Märkte eine etwas klareres Bild darüber haben. Nach den überraschend starken ADP-Arbeitsdaten vom Donnerstag folgt im Tagesverlauf der monatliche Jobreport. Die ADP-Zahlen untermauerten, wie robust der US-Arbeitsmarkt weiterhin ist. Dies habe Leitzinsangst geschürt.

DEUTSCHLAND

Die deutschen Anleger agieren zum Sitzungsstart am Freitag weiterhin äusserst vorsichtig.

Der DAX eröffnet 0,09 Prozent im Minus bei einem Stand von 15'515,00 Punkten.

Am Ende einer sehr schwachen Woche versucht der DAX eine Stabilisierung. In den vergangenen vier Handelstagen ist er um 3,8 Prozent abgerutscht, unter seine 100-Tage-Linie auf das tiefste Niveau seit Anfang April. Die Anleger müssen sich darauf einstellen, dass die Zinsen wohl noch länger steigen werden. "Die Stimmung liegt am Boden", kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners. "Mit einem Verlaufstief unter 15'500 Punkten hat der DAX gestern ein Niveau erreicht, auf dem er Anfang Februar in diesem Mal erstmals stand. Das ist gleichbedeutend mit fünf Monaten ohne Kursgewinne."

WALL STREET

Am Donnerstag knüpfte die Wall Street an ihre Vortagesverluste an.

Der Dow Jones Index ging tiefer in die Sitzung und fiel im Handelsverlauf weiter zurück. Letztendlich verlor er 1,07 Prozent auf 33'922,26 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite gab zum Handelsstart ebenfalls nach und bewegte sich auch im Anschluss deutlich in der Verlustzone. In den Feierabend ging der Tech-Index schliesslich mit einem Minus von 0,82 Prozent auf 13'679,04 Zähler.

Noch immer belastete das recht deutliche Bekenntnis der US-Notenbank, die Zinsen weiter erhöhen zu wollen, wie das Protokoll der zurückliegenden Sitzung offenbart hatte. Aktuelle Daten untermauern die Sicht der Fed. Derzeit preist der Zinsterminmarkt eine weitere Leitzinsanhebung im Juli um 25 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 89 Prozent ein. Ein solcher Wert gilt in Marktkreisen als sichere Annahme.

Einen klaren Abwärtsschub verbuchten die Aktienmärkte mit einem extrem starken ADP-Arbeitsmarktbericht. Im Juni wurden im privaten Sektor mehr als doppelt so viele Stellen geschaffen wie prognostiziert. "Der Bericht schreit förmlich nach weiteren Zinserhöhungen", sagte ein Marktakteur. Die wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen setzten kaum Akzente, sie sind wie erwartet ausgefallen.

ASIEN

Die wichtigsten Indizes in Fernost fahren am letzten Handelstag der Woche Verluste ein.

In Tokio fällt der japanische Leitindex Nikkei derzeit um 0,55 Prozent zurück auf 32'593,76 Punkte.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland verliert 0,35 Prozent auf 3'194,20 Zähler, während es für den Hang Seng in Hongkong um 1,03 Prozent auf 18'341,37 Einheiten nach unten geht.

Die Zinsängste aus den USA und Europa schwappen am Freitag nach Asien und belasten die dortigen Börsen einmal mehr. Denn bereits am Vortag hatten entsprechende Sorgen die Kurse gedrückt. Ein extrem starker ADP-Arbeitsmarktbericht in Kombination mit weiteren starken US-Konjunkturdaten und falkenhaften Äusserungen aus dem Kreise der Fed hatten an der Wall Street, vor allem aber in Europa für Zingsängste gesorgt und die Börsen auf Talfahrt geführt. Die Anleiherenditen schossen im Gegenzug nach oben. Doch erreichen die Abgaben in Asien nicht das europäische Ausmass, sondern folgen eher den bescheideneren Verlusten der Wall Street. Händler halten die Abgaben in Europa auch für übertrieben und verweisen auf den Umstand, dass die asiatischen Börsen bereits am Vortag mit Zinssorgen vorgelegt hatten. Zum offiziellen US-Arbeitsmarktbericht nach Börsenschluss in Asien heisst es, dass höchstens eine negative Überraschung nach den positiven ADP-Daten bewegen könnte.

Ebenfalls nicht zu Käufen animiert die wirtschaftliche Situation in China. Der Markt wartet weiterhin auf ein umfassendes Konjunkturprogramm, nachdem Premierminister Li die Lage der konjunkturellen Erholung als kritisch eingestuft und umfangreiche Massnahmen angekündigt hatte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires