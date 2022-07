Nach Fed-Protokoll: Asiatische Börsen gespalten

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt kam es nach dem Ausverkauf am Vortag zu einer Gegenbewegung.

Der SMI ging stärker in den Handel und bewegte sich auch anschliessend auf grünem Terrain. Der Schweizer Leitindex schloss mit einem Plus von 1,29 Prozent auf 10'840,60 Einheiten.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI folgten der positiven Tendenz des Leitindex und gingen mit einem Plus 1,42 Prozent auf 1'655,37 Zähler bzw. 1,31 Prozent auf 13'978,00 Punkte höher aus dem Handel.

Mit weiter steigenden Kursen rechnen Marktteilnehmer am Donnerstag. "Der Markt sieht die Notenbanken zunehmend entspannter", so ein Marktteilnehmer. Nach dem kräftigen Rückgang der Öl- und anderer Rohstoffpreise könnten die Notenbanken die Inflation zähmen, ohne dass sie die Weltwirtschaft in eine tiefere Rezession stürzten, ergänzt er.

Am Donnerstag dürften die Anleger zum einen auf zahlreiche Redner aus den Notenbanken achten. Zum anderen stehen in Deutschland Produktionszahlen aus der Industrie auf dem Programm. In den USA werden unter anderem die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt erwartet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigte am Mittwoch einen Stabilisierungsversuch.

Der DAX eröffnete die Sitzung am Mittwoch höher, hielt sich im Verlauf des Tages in der Gewinnzone. Zur Schlussglocke stand ein Plus von 1,56 Prozent bei 12'597,52 Zählern an der Tafel.

Der DAX dürfte am Donnerstag mit weiteren Gewinnen an seine Vortagserholung anknüpfen. Obwohl die US-Notenbank Fed angesichts der hohen Inflation weitere grössere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt hat, dürfte der Leitindex nach seinem Rückfall auf ein Tief seit November 2020 nochmals etwas Boden gut machen.

Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners ist der gefallene Ölpreis eine Unterstützung für den Aktienmarkt. "Denn ein niedrigerer Ölpreis wird auch die Inflation bremsen. Von daher dürften die Notenbanken den Rückgang des Ölpreises mit Wohlwollen verfolgen", sagte der Experte. Bislang seien am Aktienmarkt aber lediglich Schnäppchenjäger unterwegs. "Den Überzeugungskäufern mangelt es weiterhin an Argumenten."

WALL STREET

Der amerikanische Aktienmarkt beendete den Mittwochshandel freundlich.

Der Dow Jones ging bei 31'037,68 Punkten um 0,23 Prozent fester aus dem Handel. Er hatte mit einem minimalen Minus von 0,03 Prozent bei 30'957,30 Punkten eröffnet, war dann etwas weiter ins Minus gefallen, bevor nach Veröffentlichung des Fed-Protokolls schliesslich Gewinne eingefahren werden konnten. Der technologielastige NASDAQ Composite schloss bei 11'361,85 Zählern um 0,35 Prozent höher. Er hatte den Handel, der ebenfalls von einem Auf und Ab geprägt war, um 0,14 Prozent höher bei 11'337,90 Zählern eröffnet.

Nach der Veröffentlichung des Notenbank-Protokolls ging es an den US-Börsen am Mittwoch zeitweise deutlich nach oben. Die Währungshüter hatten darin ihre Bereitschaft zu weiteren deutlichen Zinsschritten signalisiert. Für die Investoren ist das allerdings eine zweischneidige Angelegenheit. Sie sind besorgt, dass die aggressiven Zinsschritte der Fed die Wirtschaft abwürgen und in die Rezession treiben könnten. Die Notenbank dagegen sieht sich angesichts der hohen Inflation zum Gegensteuern gezwungen.

Rezessionsängste sorgten daher nach wie vor für hohe Nervosität und eine insgesamt gedrückte Stimmung. Die etwas besser als erwartet ausgefallenen ISM-Daten des Dienstleistungssektors trugen zur Nervosität der Anleger bei.

Die Helaba verwies darauf, dass die Vorgaben für den ISM Einkaufsmanagerindex Dienste eigentlich negativ gewesen seien. Dennoch gab er im Juni weniger deutlich als prognostiziert nach. Positiv sei zudem, dass er - ebenso wie der viel beachtete ISM für die Industrie - weiter im Wachstumsbereich liege, hiess es.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich.

In Tokio klettert der Nikkei gegen 7:00 Uhr unserer Zeit um 1,19 Prozent auf 26'420 Punkte. Nach dem jüngsten Rückgang der Ölpreise habe die Angst vor steigenden Treibstoffkosten trotz der ungewissen Konjunkturaussichten etwas nachgelassen, heisst es.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,51 Prozent auf 3'372 Stellen zu. Der Hang Seng in Hongkong verliert derweil 0,41 Prozent auf 21'499 Einheiten. Hier bremsen die neuen chinesischen Corona-Massnahmen, wie Händler sagen. Sie verweisen auch auf den starken US-Dollar, der viele Anleger zum Abzug von Geldern aus Hongkong veranlasse.

Marktteilnehmer verweisen auf die etwas festeren Vorgaben der US-Börsen. Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbank hatte nichts Neues erbracht - aber auch keine negativen Überraschungen. Es bestätigte vielmehr den von der Fed angekündigten Zinserhöhungskurs und die Inkaufnahme einer vorübergehenden Abschwächung der Konjunktur. Eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte bei der anstehenden Fed-Sitzung in diesem Monat gilt am Markt als eingepreist.

In den Blick der Anleger rückt nun zunächst der US-Arbeitsmarktbericht für Juni am Freitag. Die am Mittwoch veröffentlichten Mai-Daten zu den offenen Stellen in den USA zeugten davon, dass die US-Wirtschaft nach wie vor dringend Arbeitskräfte sucht: Trotz eines leichten Rückgangs gab es im Mai immer noch fast doppelt so viele unbesetzte Stellen wie Arbeitssuchende.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires