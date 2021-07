SMI vorbörslich höher -- Zurückhaltung bei DAX-Anlegern erwartet -- Asiens Börsen rot - China-Festland gegen den Trend fester

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt dürften sich zum Handelsauftakt am Mittwoch zunächst kleine Gewinne zeigen.

Der SMI hatte am Vortag 0,02 Prozent leichter bei 11'965,22 Punkten geschlossen.

Bei den Nebenwerte-Indizes SLI und SPI ging es um 0,22 Prozent auf 1'935,43 Zähler bzw. 0,11 Prozent auf 15'376,70 Indexpunkte abwärts.

Entspannung kommt von der Zinsseite, in den USA ist die Rendite der Treasuries auf 1,35 Prozent gefallen, und damit auf den niedrigsten Stand seit Februar. Auch vom Öl geht leichte Entspannung aus, handelt Brent pro Barrel am Terminmarkt doch knapp unter 75 Dollar. Neue Impulse dürfte erst die Berichtssaison zum zweiten Quartal liefern, die in der kommenden Woche in den USA mit den Banken startet.

DEUTSCHLAND

In Deutschland dürften sich die Anleger zur Wochenmitte weiter in Zurückhaltung üben.

Der DAX hatte am Vortag mit einem Minus von 0,96 Prozent bei 15'511,38 Punkten geschlossen.

Die technische Situation hat sich ein wenig eingetrübt, ist der DAX doch mit dem Minus am Vortag an das untere Ende der jüngsten Konsolidierungsspanne zwischen knapp 15'500 und gut 15'800 Punkten gerutscht. Nach der Kursschwäche am Vortag dürfte der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte auf der Stelle treten. Die Vorgaben von der Wall Street und von den fernöstlichen Börsen sind überwiegend negativ. So rutschte beispielsweise der Hang Seng Index in Hongkong auf den niedrigsten Stand seit Ende März ab. Den DAX taxierte der Broker IG am Mittwoch rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn mit 15'510 Punkten kaum verändert zum Schlusskurs am Vortag. "Der DAX fährt im Schlafwagen", konstatierte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen. Der deutsche Leitindex verharre in einer schon fast sieben Wochen andauernden Handelsspanne zwischen etwa 15'300 und 15'800 Punkten. Gleichzeitig werde die Zahl der Anleger, die Angst vor einem Ausbruch deDax nach unten aus dieser Handelsspanne haben, immer grösser.

Die Konjunkturdaten aus Deutschland hatten sich jüngst leicht eingetrübt, so geht es auch zur Wochenmitte weiter: Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im Mai schwächer als ursprünglich prognostiziert entwickelt und ist - wie nach schwachen Industrieumsatzzahlen zu erwarten war - leicht gesunken.

WALL STREET

An den US-Börsen wurden am Dienstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.

Der Dow Jones startete kaum bewegt und rutschte dann tiefer ins Minus. Er beendete die Sitzung 0,6 Prozent niedriger bei 34'577,37 Zählern. Der NASDAQ Composite verzeichnete daneben ein anfängliches Plus und konnte dieses in den Feierabend retten. Er schloss 0,17 Prozent im Plus bei 14'663,64 Indexeinheiten. S&P 500 sowie NASDAQ 100 vermochten es derweil neue Rekordstände aufzustellen.

Die Standardwerte im wohl bekanntesten US-Index, dem Dow Jones Industrial, hinkten von Beginn an hinterher. Nachdem der Handel zu Wochenbeginn wegen des nachgezogenen "Independence Day" pausiert hatte, startete das Kursbarometer der Wall Street schwach in die neue Woche.

Die Schere zwischen Technologie- und Standardwerten ging auch wegen frischer Wirtschaftsdaten auseinander. Das am ISM-Index abgeleitete Stimmungsbild im Dienstleistungssektor konnte die Prognosen nicht erfüllen. Anleger schichteten von zyklischen Werten zurück in Technologie und Wachstum um.

ASIEN

An den Börsen in Asien übernehmen am Mittwoch mehrheitlich die Bären.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert zur Wochenmitte deutlicher und gibt gegen 08:00 Uhr MEZ 1,04 Prozent auf 28'345,37 Punkte ab.

Zeitgleich verliert der Hang Seng in Hongkong 0,87 Prozent auf 27'829,40 Zähler. Gegen den Trend fester präsentiert sich unterdessen der Markt auf dem chinesischen Festland. Dort gewinnt der Shanghai Composite 0,69 Prozent auf 3'554,59 Zähler. !-- sh_cad_14

In Tokio wird als Bremsfaktor auf den erneut etwas festeren Yen verwiesen. Klar auf der Verliererseite finden sich in Tokio Aktien aus dem Finanzsektor.

Verluste verzeichnen in der gesamten Region Aktien aus dem Ölsektor. Die Ölpreise waren am Vortag deutlich von ihren jüngsten Mehrjahreshochs zurückgekommen, weil sich zunehmend Unsicherheit über das weitere Förderverhalten der Opec+ breitmacht, nachdem sich die Organsisation zuletzt nicht auf moderate Förderausweitungen verständigen konnte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires