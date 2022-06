SMI fester -- DAX im Minus -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt ist mit freundlichen Notierungen in die verkürzte Handelswoche gestartet.

Der SMI präsentiert sich nach seiner Feiertagspause freundlich. Er eröffnete die Sitzung 0,3 Prozent höher bei 11'563,68 Punkten und hält sich auch aktuell in der Gewinnzone.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex, nachdem sie 0,25 Prozent fester bei 14'839,73 Punkten bzw. 0,36 Prozent höher bei 1'806,44 Zählern gestartet sind.

Davor waren die US-Aktien am Pfingstmontag nach einer Reihe positiver Nachrichtenmeldungen über China, auch über die Lockerung einiger COVID-Einschränkungen, gestiegen. Doch an der Wall Street waren die Kursgewinne gegen Handelsende zusammengeschmolzen, nachdem der Anstieg der Rendite der zehnjährigen US-Anleihen die zuvor gute Laune der Anleger wieder etwas gedämpft hatte.

Ausgelöst wurde die jüngste Zinsrally am Freitag vom stärker als gedacht ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht. Mit der näherrückenden Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag und den US-Inflationsdaten am Freitag steht das Thema Inflation- und Zinsen weiter im Fokus. In Australien hat die Notenbank die Zinsen erneut angehoben, diesmal in einem grossen Schritt um 50 Basispunkte.

DEUTSCHLAND

Nach dem starken Pfingstmontag macht der DAX am Dienstag wieder einen Rückschritt.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,58 Prozent schwächer bei 14'569,30 Punkten und gibt anschliessend weiter nach.

An der Wall Street waren am Vorabend bereits die Kursgewinne wieder geschmolzen, weil der Anstieg der Rendite der zehnjährigen US-Anleihen den Anleger die gute Laune verdarb. Dies schwappte über nach Asien mit einer dort ebenfalls wieder vorsichtigeren Grundstimmung. "Einmal mehr machen sich Investoren Sorgen darüber, wie hoch die Zinsen steigen könnten", urteilte Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets.

Zu den Sorgen trug auch Australiens Notenbank bei, die ihre Geldpolitik mit der Anhebung des Leitzinses um einen halben Prozentpunkt stärker als erwartet straffte. Am Donnerstag wird gespannt auf die nächste Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) gewartet, weil auch bei den Europäern die Aussicht auf baldige geldpolitische Straffungen besteht. In dieser Woche wird aber noch nicht mit einem Drehen der Zinsschraube durch die EZB gerechnet.

"Die Stimmung an den Finanzmärkten hat sich zuletzt zwar erholt und Aktien konnten zulegen, die Aussicht auf eine weniger expansive Geldpolitik der EZB und Beendigung der Netto-Anleihekäufe sorgt aber für Verspannungen an den Rentenmärkten", kommentierte am Dienstag die Helaba. Charttechnisch attestierten die Experten der Landesbank dem DAX eigentlich gute Voraussetzungen: Durch das Vortagshoch sei der Weg frei geworden bis zum markanten Hoch von Ende März bei 14 925 Punkten.

WALL STREET

Nach anfänglichem Optimismus hielten sich Anleger in den USA am Montag zurück.

Der Dow Jones begann die Sitzung fester und gewann dann zunächst weiter, fiel dann aber an die Nulllinie zurück. Dort beendete er den Handel auch 0,05 Prozent im Plus bei 32'915,78 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte zum Start deutlich höher. Im weiteren Verlauf behielt er sein grünes Vorzeichen, gab einen Grossteil seiner Gewinne aber wieder ab. Letztendlich ging es um 0,40 Prozent aufwärts auf 12'061,37 Zähler.

"Der Arbeitsmarkt ist weiter angespannt und das Beschäftigungswachstum ist stabil. Daher kann die US-Notenbank die Zinsen weiter anheben", sagte Jeffrey Roach, Chefökonom bei LPL Financial. Es wird erwartet, dass die US-Notenbank auf ihren Sitzungen im Juni und Juli die Zinsen jeweils um 50 Basispunkte erhöht. Was sie dann im September tun wird, ist noch nicht sicher, aber der Arbeitsmarktbericht vom Freitag hat nicht viel dazu beigetragen, die Meinung derjenigen an der Wall Street zu ändern, die glauben, dass die Fed noch eine Menge Arbeit vor sich hat, um eine überhitzte Wirtschaft abzukühlen.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten war zu Wochenbeginn leer. Die Blicke der Investoren richteten sich zudem bereits auf die Verbraucherpreise für Mai, die am Freitag veröffentlicht werden und weiteren Aufschluss über die Inflationsentwicklung liefern werden.

Bei den Einzelwerten stand die Amazon-Aktie mit dem Aktiensplit im Verhältnis 1:20 im Fokus. Dieser schon länger angekündigte Schritt wurde nun umgesetzt, die Anleger werden also jeweils 20 mal so viele Amazon-Aktien in ihren Depots haben wie zuvor.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich am Dienstag mehrheitlich in Grün.

In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei letztlich 0,10 Prozent auf 27'943,95 Punkte.

Der Shanghai Composite legt zeitweise um 0,12 Prozent auf 3'240,19 Zähler zu. Der Hang Seng gibt dagegen um 0,55 Prozent auf 21'534,43 Einheiten nach.

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich am Dienstag die asiatischen Aktienmärkte. Die Analysten von Central China Securities erwarten, dass sich der Erholungstrend in Schanghai naher Zukunft fortsetzen dürfte, da die Regierung weiter Konjunkturmassnahmen ergreift und die Pandemie-Beschränkungen weiter gelockert werden dürften.

Kein wesentlicher Impuls kommt von der Wall Street, wo die Indizes nach kräftigen Gewinnen im Handelsverlauf lediglich ein leichtes Plus ins Ziel retten konnten. Der überraschend starke US-Arbeitsmarktbericht für Mai schürt weiter die Sorgen vor kräftig steigenden Zinsen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires