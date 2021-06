Wall Street mit Abschlägen -- SMI kaum bewegt -- DAX erklimmt neuen Rekord -- Börsen in Fernost schliessen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart nach anfänglichen Abschlägen nur wenig verändert.

Der SMI fiel zu Handelsbeginn um 0,30 Prozent auf 11'535,88 Punkte, kann seine Verluste allerdings schon bald darauf eingrenzen und bewegt sich nun mit einem leichten Minus in der Verlustzone.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI zeigen sich aktuell uneinheitlich. Während der SPI um seinen Schlusskurs von Freitag tendiert, verbucht der SLI moderate Gewinne. Zuvor verlor der SLI zum Start 0,14 Prozent auf 1'886,52 Zähler, während der SPI um 0,19 Prozent auf 14'889,73 Einheiten nachgab.

Die Anleger halten sich laut Marktkreisen angesichts des rekordhohen Kursniveaus mit weiteren Engagements zurück. "Die Anleger sind fürs erste gut investiert", sagte ein Händler. Aber sie verkauften auch keine Papiere, da sie mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends rechneten und da es im aktuellen Umfeld nach wie vor keine Alternativen zu den Beteiligungspapieren gebe. Daher seien die Umsätze aber auch dünn.

Gebremst wird der der Markt zudem von den Verlusten der Pharmaschwergewichte. Trotz guter Neuigkeiten im Zusammenhang mit dem Onkologiekongress Asco könnten sie ihre unterdurchschnittliche Kursentwicklung nicht aufholen, so der Händler. Nach wie vor würden zyklische und Technologietitel nämlich bevorzugt. Daran könnten auch die nicht so gut wie erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktzahlen nicht viel ändern, heisst es weiter. Im Mai wurden weniger neue Stellen geschaffen als vorhergesagt. Dies dämpft laut Händlern aber auch die Angst vor einem baldigen Richtungswechsel in der US-Geldpolitik.

Der deutsche Leitindex ist am Montag auf Rekordjagd.

Der DAX stand zur Eröffnung bei 15'661,58 Zählern um 0,2 Prozent unter seinem Freitagsschluss. Im Verlauf schaffte er jedoch den Sprung in die Gewinnzone und markierte bei 15.732,06 Punkten zeitweise ein neues Rekordhoch.

Nach der starken Vorwoche konnte der DAX zum Wochenstart ein neues Allzeithoch erklimmen. Derweil fielen die Auftragseingänge der deutschen Industrie im April schlechter aus als von Volkswirten erwartet. Das leichte Minus könne aber verschmerzt werden, denn vermutlich spiele beim Rückgang die Materialknappheit eine Rolle, analysierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank die Daten. Die deutlich nach oben revidierten Vormonatsdaten relativierten das geringfügige Minus im April einmal mehr.

In den USA waren die Börsen vor dem Wochenende in Gang gekommen, nachdem der durchwachsene Arbeitsmarktbericht zumindest die Zinssorgen nicht verstärkt hatte. "Solange Wirtschaftsdaten - so wie der Arbeitsmarktbericht vom Freitag - maximal mittelmässig ausfallen, hat an der Börse keiner Angst vor einem massiven Zinsanstieg", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen. Auch Äusserungen von US-Finanzministerin Janet Yellen, die Zinsen sollten leicht steigen, hinterliessen keinen Schrecken mehr, so Altmann.

WALL STREET

Die Wall Street präsentiert sich im Montagshandel ohne grosse Impulse.

Der Dow Jones begann den Handel 0,03 Prozent fester bei 34'766,20 Punkten. Im fortlaufenden Handel gelang es dem Down Jones vorerst seine Gewinne zu halten, anschliessend taucht er aber ins Minus ab. Der NASDAQ Composite ging derweil mit einem Minus von 0,08 Prozent auf 13'802,82 Zähler und pendelt im anschliessenden Handel um die Nulllinie.

Für Gesprächsstoff sorgen zu Wochenbeginn Aussagen von Janet Yellen vom Sonntag. Die US-Finanzministerin hatte gesagt, Präsident Joe Biden sollte seine Ausgabenpläne zur Stützung der Konjunktur in der Corona-Krise vorantreiben, selbst wenn diese eine Inflation auslösen könnten, die bis ins nächste Jahr anhält. Zudem fügte Yellen hinzu, dass ein "etwas höheres" Zinsumfeld ein "Plus" für die USA wäre. Höhere Zinsen aber lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren in einem schlechteren Licht erscheinen.

Mit einem leichten Zinsanstieg könnten die Börsen ganz gut leben, schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Und die Angst vor einem starken Zinsanstieg sei erst einmal verflogen. Diese werde erst mit stärkeren Wirtschaftsdaten zurückkehren. Solange die Konjunkturdaten aber - so wie der Arbeitsmarktbericht vom Freitag - maximal mittelmässig ausfielen, habe an den Börsen keiner Angst vor einem massiven Zinsanstieg.

Derweil sollen grosse Digitalkonzerne wie Apple oder Google nach dem Willen der führenden Industrienationen künftig weltweit mindestens 15 Prozent Steuern zahlen. Nach jahrelangen Verhandlungen einigten sich die Finanzminister der G7-Staaten auf eine globale Steuerreform. Yellen geht von einer positiven Wirkung der Reform auf die Weltwirtschaft aus, weil Unternehmen unter gleichen Bedingungen konkurrieren und investieren könnten.

ASIEN

Zum Wochenstart waren die Vorzeichen an den wichtigsten asiatischen Aktienmärkten uneinheitlich.

In Tokio schloss der Nikkei um 0,27 Prozent höher bei 29'019,24 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ist der Shanghai Composite im Handelsverlauf in die Gewinnzone gedreht und schliesslich um 0,21 Prozent höher bei 3'599,54 Einheiten in den Feierabend gegangen. Beim Hang Seng in Hong Kong stand zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 0,45 Prozent auf 28'787,28 Punkte an der Kurstafel.

Laut Händlern sorgten in Japan die mit nachlassenden Inflationssorgen weiter gesunkenen Renditen in den USA für positive Stimmung. Hintergrund sei der nicht so stark ausgefallene Anstieg neu geschaffener Stellen in den USA im Mai. Dass der Dollar parallel dazu deutlich nachgab gegenüber Freitag, der Yen also an Stärke gewann, bremste den Anstieg des Nikkei-Index allerdings etwas.

Dass die chinesischen Exporte und Importe im Mai die Erwartungen nicht ganz erreichten, sorgte für keinen stärkeren negativen Impuls auf dem chinesischen Festland. Die jeweilige Wachstumsrate gegenüber dem Vorjahr fiel immer noch sehr hoch aus, so legten beispielsweise die Exporte um fast 28 Prozent zu. Ökonom Zhiwei Zhang von Pinpoint Asset Management vermutete, dass das Auftreten neuer COVID-19-Fälle in der Provinz Guangdong dabei eine massgebliche Rolle gespielt haben dürfte und auch im Juni der Umschlag in den dortigen Häfen gedämpft bleiben dürfte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires