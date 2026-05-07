SMI und DAX vor positivem Start -- Asiens Börsen in Grün - Starke Gewinne in Tokio

SCHWEIZ

Anleger in der Schweiz dürften sich am Donnerstag erneut in Kauflaune zeigen.

Der SMI sowie die Nebenwertindizes SPI und SLI werden mit Aufschlägen erwartet.

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag höher präsentieren.

Gestützt wird das Sentiment weiter von neuen Hoffnungsschimmern aus dem Nahen Osten sowie vom Optimismus hinsichtlich der Firmengewinne im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Hinsichtlich des Iran-Kriegs bleibt US-Präsident Trump optimistisch, und hält eine Vereinbarung mit den Mullahs in den kommenden Tagen für möglich. Die tags zuvor abgesackten Ölpreise stabilisierten sich am Morgen dennoch ein wenig.

DEUTSCHLAND

In Deutschland wird mit einem positiven Handelsstart gerechnet.

Der DAX wird im Plus erwartet.

Ölpreise stabilisierten sich am Morgen dennoch ein wenig.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen griffen am Mittwoch zu.

Der Dow Jones Industrial konnte ein Plus von 1,24 Prozent auf 49'910,16 Punkte generieren. Der NASDAQ Composite erreichte bei 25'850,19 Punkten im Handelsverlauf ein neues Rekordhoch und schloss 2,02 Prozent fester bei 25'838.94 Zählern.

Nachdem die Indizes an den Börsen in Asien und Europa am Mittwoch teils stark zugelegt hatten, liessen sich auch für die Wall Street feste Kurse beobachten.

Der Hauptimpuls kam von stark fallenden Ölpreisen, nachdem US-Präsident Donald Trump wieder einmal Hoffnungen auf eine Beilegung des Nahost-Konflikts geschürt hat. "Es wurden grosse Fortschritte auf dem Weg zu einer vollständigen und endgültigen Einigung mit Vertretern des Iran erzielt", so Trump. Zugleich teilte er mit, das "Project Freedom" kurz zu unterbrechen, bei dem es darum ging, Handelsschiffe durch die Strasse von Hormus zu schleusen. Dies hatte zuletzt wieder für Gewaltausbrüche gesorgt.

Brent-Öl verbilligte sich um über 9 Prozent, der Preis fiel zeitweise unter die 100-Dollar-Marke, auch wenn die Strasse von Hormus aktuell weiter blockiert ist. Mit den sinkenden Ölpreisen ebben Inflationssorgen ab.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Donnerstag fester.

In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise um 5,78 Prozent auf 62'950,15 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,25 Prozent im Plus bei 4'170,75 Zählern.

In Hongkong klettert der Hang Seng zwischenzeitlich um 1,56 Prozent auf 26'623,94 Punkte.

In Asien meldete sich Japans Nikkei 225 mit einem Kursfeuerwerk aus der Feiertagspause zurück und spielte damit sein vom KI-Boom Nachholpotenzial aus. Er stieg kurz vor dem Handelsende um 5,9 Prozent. Zudem setzen Anleger auf eine Lösung des Iran-Krieges. Südkoreas Kospi geriet dagegen nach einem neuerlichen Höchststand im Verlauf ins Stocken.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires