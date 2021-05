SMI mit Gewinnen erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen im Plus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich zum Ende der Woche vor Handelsstart optimistisch.

Der SMI tendiert vorbörslich im Plus

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI folgen dem gleichen Trend.

Die positive Entwicklung an den US-Börsen und das Rekordhoch des Dow Jones Industrial könnten dem Schweizer Handel Aufwind verleihen. Auch der US-Arbeitsmarktbericht, der am frühen Nachmittag erscheinen soll, wird mit Spannung erwartet.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt wird ebenfalls eine leichte Erholung erwartet.

Der DAX notiert vorbörslich auf grünem Terrain.

Eine späte Kurs-Rally an den US-Börsen dürfte am Freitag dem deutschen Aktienmarkt ein wenig Auftrieb verleihen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte sich am Vortag erst spät auf den Weg zu einem Rekordhoch gemacht. Davon dürfte auch der deutsche Aktienindex DAX profitieren. Allerdings geht es im Unterschied zur Wall Street hierzulande aber im Trend nicht mehr aufwärts, seit Wochen schon pendelt der deutsche Leitindex zwischen etwa 14'800 Punkten und dem Rekordhoch von gut 15'501 Zählern auf und ab. Den möglicherweise letzten Impuls dieser Woche könnte der US-Arbeitsmarktbericht für den Monat April setzen, der am frühen Nachmittag veröffentlicht wird.

WALL STREET

Der US-Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag freundlich.

So eröffnete der Dow Jones wenig bewegt, konnte anschliessend jedoch zulegen und dabei zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch bei 34'561,29 Punkten erreichen. Er verabschiedete sich schliesslich 0,92 Prozent stärker bei 34'546,10 Punkten in den Feierabend. Dagegen startete der NASDAQ Composite gab zum Start etwas nach und bewegte sich auch anschliessend auf rotem Terrain. Bis zum Handelsende schaffte er jedoch den Sprung in die Gewinnzone und notierte letztlich mit plus 0,37 Prozent bei 13'632,84 Zählern.

Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben am Donnerstag nach anfänglicher Zurückhaltung wieder zugegriffen. Angesichts erneut robuster Signale vom US-Arbeitsmarkt, welche wieder Zins- und Inflationssorgen begünstigten, hielt sich die Kaufbereitschaft aber in Grenzen. Zudem wurden Unternehmensnachrichten überwiegend negativ aufgenommen.

In der letzten Aprilwoche war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich zurückgegangen, wobei das US-Arbeitsministerium den Wert der Vorwoche nach oben revidierte. Bereits am Mittwoch hatte der Arbeitsmarktdienstleister ADP für den April den stärksten monatlichen Stellenzuwachs in der Privatwirtschaft seit September 2020 berichtet. Analysten hatten zwar mit einem noch stärkeren Anstieg gerechnet. Allerdings fiel der Stellenaufbau im März noch höher aus als zunächst ermittelt.

ASIEN

Die Börsen in Asien sind zeigen sich am Freitag fester.

In Tokio tendiert der Nikkei zurzeit (07:05 MESZ) mit 0,14 Prozent im Plus bei 29'371,52 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,42 Prozent nach oben auf 3'455,79 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng 0,52 Prozent zu auf 28'787,11 Punkte.

Gute Vorgaben von der Wall Street haben die Stimmung an den Börsen Asiens am Freitag ein wenig gehoben.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires