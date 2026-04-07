Iran-Krieg im Fokus: SMI legt zu -- DAX in Rot -- Asiens Börsen letztlich ohne grosse Ausschläge

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt hat im Verlauf des Dienstagvormittags das Vorzeichen gewechselt und notiert nun klar im Plus.

Der SMI startete marginale 0,03 Prozent höher bei 12'986,45 Punkten. Nach seinem verhaltenen Start drang er klar in die Gewinnzone vor.

Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI legen inzwischen ebenfalls zu. Zuvor waren sie 0,01 Prozent fester bei 18'125,93 Punkten bzw. 0,13 Prozent stärker bei 2'070,26 Zählern gestartet.

Als Grund nennen Börsianer den leicht gesunkenen Ölpreis. Dieser war zeitweise bis auf 109,08 Dollar pro Fass gesunken und damit relativ deutlich unter die 110er-Marke. Gleichzeitig kursierten Gerüchte über verstärkte Bemühungen für einen Waffenstillstand. Marktteilnehmer warnen allerdings vor allzu viel Euphorie: Die Anleger seien nach wie vor hoch nervös und schienen nach jedem Strohhalm zu greifen, meinten sie.

Über das Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump seine Warnung vor einer "völligen Zerstörung" aller iranischen Kraftwerke und Brücken bekräftigt, falls Teheran nicht bis Mittwochnacht 2.00 Uhr MESZ die Strasse von Hormus öffnet. Im Gegenzug verspottete ein Sprecher der iranischen Militärführung dies als "haltlose Drohungen" eines "wahnhaften" Präsidenten.

Händler sprachen von einem "Ritt auf der Rasierklinge". Das geopolitische Pulverfass im Nahen Osten halte Anleger und Investoren weiterhin im Würgegriff. "Von einer plötzlichen diplomatischen Lösung bis hin zur extremen Eskalation scheint derzeit jedes Szenario denkbar", so ein Börsianer. Die Schwankungen dürften durchaus zunehmen, während das Ende des Ultimatums immer näher rückt. Die im Tagesverlauf anstehende Konjunkturdaten böten zwar eigentlich interessante Marktimpulse, seien aktuell aber zweitrangig.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex bewegt sich nach dem verlängerten Osterwochenende auf rotem Terrain.

Der DAX eröffnete die Sitzung marginale 0,06 Prozent höher bei 23'181,65 Punkten und drehte anschliessend ins Minus. Zwischenzeitlich notierte er jedoch klar im Plus, bevor er wieder in die Verlustzone rutscht.

Der Iran-Krieg geht inzwischen in die sechste Woche und sorgt für stark gestiegene Ölpreise und im Gegenzug für deutliche Verluste an den Aktienmärkten. Seit dem letzten Handelstag in Deutschland am Gründonnerstag hat sich die Öl-Referenzsorte Brent mit Auslieferung im Juni um zwei Prozent auf etwas mehr als 111 US-Dollar verteuert. Seit Kriegsbeginn zog der Ölpreis um etwas mehr als die Hälfte an. Die Ölpreise sind derzeit der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt.

Im Fokus steht das Ultimatum des US-Präsidenten Donald Trump an Teheran. Vor seinem Ablauf am Mittwoch um 2.00 Uhr zeichnet sich keine Einigung ab. Trump bekräftigte seine Warnung vor einer "völligen Zerstörung" aller iranischen Kraftwerke und Brücken, falls Teheran nicht die Strasse von Hormus öffnet.

Die Meerenge ist einer der global wichtigsten Transportwege - nicht nur für Öl und Flüssiggas. Ein Sprecher der iranischen Militärführung reagierte mit Spott auf Trumps Drohung.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zum Start der neuen Woche mit Gewinnen.

So zeigte sich der Dow Jones zur Startglocke minimal tiefer, schaffte im weiteren Verlauf aber den Sprung über die Nulllinie. Letztlich verabschiedet er sich 0,36 Prozent fester bei 44'669,82 Punkten in den Feierabend.

Der NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung hingegen fester und baute seine Gewinne im Verlauf weiter aus. Auch er beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,54 Prozent bei 21'996,34 Zählern.

An der Wall Street überwog am Ostermontag Zurückhaltung. Hintergrund sind geopolitische Spannungen zwischen den USA und dem Iran. US-Präsident Donald Trump hält an seiner Frist fest und droht mit Konsequenzen, sollte der Iran nicht einlenken. Teheran hat sowohl einen Waffenstillstandsvorschlag als auch Forderungen zur Öffnung der Strasse von Hormus abgelehnt und einen eigenen Plan vorgelegt.

Makrodaten lieferten kaum Impulse: Der US-Arbeitsmarkt entwickelte sich deutlich stärker als erwartet, ohne die Märkte zu bewegen. Auch der ISM-Index für den Dienstleistungssektor zeigte zwar Wachstum, dieses fiel jedoch schwächer aus als zuvor.

ASIEN

Anleger an den Börsen in Asien hielten sich am Dienstag zurück.

In Tokio notierte der Nikkei 225 zum Handelsende marginale 0,03 Prozent fester bei 53'429,56 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite um 0,26 Prozent auf 3'890,17 Zähler.

In Hongkong verabschiedete sich der Hang Seng am Vortag mit einem Minus von 0,70 Prozent bei 25'116,53 Punkten aus dem Handel. Am Dienstag blieb die Börse in Hongkong geschlossen.

Trotz einer leicht positiven Vorgabe aus dem Ostermontagshandel an der Wall Street dominierte am Dienstag im Handelsverlauf an den ostasiatischen Börsen Zurückhaltung. Trump hat Iran ein Ultimatum gesetzt, das in der Nacht zu Mittwoch ausläuft, die wichtige Wasserstrasse von Hormus freizugeben, andernfalls komme es zu schweren Angriffen auf Energieanlagen des Landes und es werde "in die Steinzeit zurückgebombt". Zugleich soll Iran ein Angebot für einen befristeten Waffenstillstand, das Pakistan als Vermittler unterbreitete, abgelehnt haben.

"Jede Umsetzung der Drohungen, Irans Energieinfrastruktur ins Visier zu nehmen, würde eine erhebliche Eskalation bedeuten und das Risiko von Vergeltungsmassnahmen erhöhen, die die Energieanlagen am Golf weiter stören könnten", sagte Anlagestratege Vasu Menon von OCBC in Singapur. An den Märkten herrschen somit weiter Stagflationssorgen, also die Angst, dass die Inflation steigt und das Wirtschaftswachstum bremst. US-Daten vom Montag zeigten, dass das Wachstum im Dienstleistungssektor im März nachliess, während die von Unternehmen für Vorleistungen gezahlten Preise so stark stiegen wie seit über 13 Jahren nicht mehr - ein frühes Anzeichen dafür, dass der andauernde Krieg mit dem Iran den Inflationsdruck erhöht.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires