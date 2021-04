SMI zurückhaltend erwartet -- DAX vorbörslich wenig verändert -- Märkte in Fernost überwiegend mit Abgaben

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird zur Wochenmitte mit wenig veränderter Tendenz erwartet.

Der SMI bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um den Vortagesschluss.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI treten vorbörslich mehr oder weniger auf der Stelle.

Auf einen typischen Konsolidierungstag richten sich Händler an den europäischen Aktienmärkten ein. Weder von den Vorlagen aus den USA noch von den Vorlagen aus Asien kommen nennenswerte Impulse.

DEUTSCHLAND

Marktteilnehmer in Deutschland dürften sich zunächst zurückhalten.

Der DAX kommt vorbörslich nicht recht vom Fleck.

Nach dem Vortagessprung des DAX auf ein Rekordhoch dürften es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zunächst etwas ruhiger angehen lassen. Am Vortag war der DAX getrieben von starken US-Wirtschaftsdaten erstmals über die Marke von 15'300 Punkten geklettert. Experten sehen kurzfristig durchaus weiteres Potenzial nach oben, warnen aber auf dem aktuell hohen Kursniveau vor zu viel Euphorie. Noch gebe es abgesehen von einer Überhitzung keine weiteren Warn- oder Umkehrsignale für den Markt, sagte Andreas Büchler von Index-Radar. Einen "leicht ungesunden Touch" bekomme die Rally aber schon. Die Blicke der Investoren richten sich nun auf die Veröffentlichung des Protokolls der Sitzung der US-Notenbank Fed von Mitte März am Abend.

WALL STREET

Die US-Börsen hielten sich am Montag auf erhöhtem Niveau.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung marginale tiefer und bewegte sich auch anschliessend in einer engen Range unterhalb der Nulllinie, bis er 0,29 Prozent im Minus bei 33'430,84 Einheiten schloss. Der Techwerteindex NASDAQ Composite notiert etwa höher, nachdem er nahezu unverändert gestartet war. Er gab schlussendlich 0,05 Prozent auf 13'698,38 Einheiten ab. Einen neuen Rekord verbucht derweil der S&P 500: Das Allzeithoch liegt aktuell bei 4'086,23 Stellen, aus dem Handel ging der Index allerdings 0,10 Prozent schwächer bei 4'073,95 Punkten.

Auch nach den neuerlichen Kursrekorden an der Wall Street am Ostermontag haben die Anleger am Dienstag auf grössere Gewinnmitnahmen verzichtet. Im mittel- und langfristigen Bereich zeige der Trendpfeil beim Dow eindeutig aufwärts, schrieb der Charttechnik-Experte Franz-Georg Wenner von Index Radar. In den kommenden Tagen sollten Anleger aber etwas Geduld mitbringen.

Eine überraschend starke Zunahme der Beschäftigung in den USA im März hatte sowohl den Dow als auch den marktbreiten S&P 500 am Vortag auf Höchststände getrieben.

"Die Wachstumsimpulse kommen aus der COVID-19-Krise, denn der Anteil der Geimpften steigt", schrieb Analyst Chris Hussey von Goldman Sachs. Er sprach von zuletzt beeindruckenden Konjunktursignalen in den USA. Anzeichen für eine Überhitzung oder Inflationssorgen seien nicht auszumachen.

ASIEN

Moderate Einbussen prägen das Bild an den Märkten in Asien am Mittwoch.

Während der japanische Leitindex Nikkei 0,11 Prozent zulegen kann auf 29'729,44 Punkte, sieht es an den anderen Plätzen in Asien am Mittwoch weniger positiv aus.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,45 Prozent nach auf 3'467,36 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng um 0,66 Prozent nach auf 28'747,72 Einheiten.

Die Vorgaben aus den USA geben wenig her, Dow & Co. hatten nach den jüngsten Gewinnen leicht nachgegeben. Erstmals wieder gehandelt wird nach den Osterfeiertagen in Hongkong. Die Analysten von Ping An Securities rechnen mit einer zunehmenden Volatiltät, sollte dem Markt Liquidität durch die chinesische Notenbank entzogen werden vor dem Hintergrund einer potenziell anziehenden Inflation und dadurch ausgelösten restriktiveren Geldpolitik.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires