Vor EZB-Zinsentscheid: SMI und DAX im Minus -- Asiatische Indizes zum Handelsschluss tiefer

SCHWEIZ

An der Schweizer Börse sind am Donnerstag tiefere Kurse zu sehen.

Der SMI verlor zur Eröffnung 0,47 Prozent auf 11'492,67 Punkte und bleibt auch weiter auf rotem Terrain.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigen sich uneinheitlich: Der SPI notiert um seinen Vortagesschluss, während der SLI leicht nachgibt. Zum Start hatte der SPI 0,07 Prozent auf 15'014,59 Zähler gewonnen, der SLI war um 0,26 Prozent auf 1'875,75 Einheiten gefallen.

AAn der Schweizer Börse geht es im frühen Handel erst einmal abwärts. Hierfür ist aber vor allem der Dividendenabgang beim Schwergewicht Novartis verantwortlich. Ansonsten wird das Handelsgeschehen sowohl durch die wichtigsten Notenbanken als auch die Berichtssaison bestimmt. Im Tagesverlauf wird die EZB ihre jüngsten Entscheidungen zum geldpolitischen Kurs veröffentlichen. Da sei im Vorfeld nicht mit allzu grossen Bewegungen zu rechnen, sind sich die Marktteilnehmer einig. Die EZB dürfte ihren Leitzins weiter auf hohem Niveau halten und sich mit Fragen zur mittelfristigen Ausrichtung konfrontiert sehen.

In den USA wird Notenbankchef Jerome Powell seine halbjährliche Anhörung vor dem Kongress fortsetzen. Bereits am Vortag sagte Powell, dass der Leitzins seinen "Höhepunkt in diesem Straffungszyklus" erreicht habe. Gleichzeitig bekräftigte er, dass das Fed noch nicht bereit sei, mit einer Zinssenkung zu beginnen. In Japan sorgt derweil ein BOJ-Vorstandsmitglied für Spekulationen, die dortige Nationalbank könnte noch in diesem Monat die ihren ultralockeren Kurs beenden. Die jüngsten Exportdaten aus China wiederum sorgten kaum für Bewegung.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Donnerstag mit leichten Verlusten.

Der DAX gab zur Eröffnung um 0,38 Prozent auf 17'648,89 Punkte nach und bleibt schwach.

"Es ist wieder EZB-Tag", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins anfassen werde, gelte zwar als ausgeschlossen, dennoch sei die Sitzung wichtig für die Kapitalmärkte. Besondere Beachtung dürften die aktualisierten Prognosen für Wachstum und Inflation in der Eurozone finden, denn daraus könne abgeleitet werden, ob die aktuell eingepreiste erste Zinssenkung im Juni eine realistische Option für die EZB sei. Gleichfalls bedeutend sei die Wortwahl von EZB-Präsidentin Christine Lagarde während der Pressekonferenz.

Damit dürfte die EZB den Leitzins wohl zum vierten Mal in Folge unverändert beibehalten, nachdem sie ihn bis September vergangenen Jahres wegen der stark gestiegenen Inflation rasch und deutlich auf das aktuelle Niveau angehoben hatte. Seither hält die EZB still, während die grosse Frage zugleich lautet, wann die Zinsen wieder sinken werden.

In den USA hatte erst am Vortag Fed-Chef Jerome Powell bekräftigt, dass man es mit Zinssenkungen nicht eilig habe. Erst müsse mehr Zutrauen herrschen, dass die Inflation weiter und dauerhaft zurückgehe.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte höher.

Der Dow Jones Index schloss mit einem Plus von 0,20 Prozent bei 38'661,51 Punkten. Der NASDAQ Composite konnte ebenfalls zulegen und schloss 0,58 Prozent höher bei 16'031,54 Zählern.

Nach zwei Verlusttagen erholten sich die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte. In den USA zeichnen sich zwar nach wie vor keine raschen Zinssenkungen ab. Im Laufe des Jahres dürfte die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik aber lockern, bekräftigte deren Chef Jerome Powell laut Redetext vor dem Bankenausschuss des Repräsentantenhauses. Er besänftigte damit die Anleger, die sich am Vortag vorsichtiger positioniert hatten.

Der vorbörslich veröffentlichte ADP-Arbeitsmarktbericht für Februar fiel mit einem Stellenplus von 140'000 leicht unter der Prognose einer Zunahme um 150.000 aus. Allerdings wurde der Januar-Wert leicht nach oben revidiert. Um 16 Uhr werden die ebenfalls stark beachteten Jolts-Daten veröffentlicht.

"Das Stellenwachstum bleibt solide. Die Lohnzuwächse sind tendenziell rückläufig, liegen aber immer noch über der Inflation", sagte ADP-Chefvolkswirtin Nela Richardson. "Kurz gesagt, der Arbeitsmarkt ist dynamisch, stellt aber keinen Auslöser für eine Zinsentscheidung der Fed dar." Daneben wurde im späteren Verlauf auch der Konjunkturbericht der Fed, das "Beige Book", veröffentlicht. Die US-Währungshüter sehen eine leichte Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität in den USA.

ASIEN

An den Börsen in Fernost gaben die Kurse am Donnerstag nach.

In Tokio verlor der Nikkei 225 bis zur Schlussglocke 1,23 Prozent auf 39'598,71 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite um 0,41 Prozent schwächer bei 3'027,40 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong ging um 1,27 Prozent tiefer bei 16'229,78 Zählern aus dem Handel.

Nach einer festeren Eröffnung war der Nikkei am Donnerstag deutlich ins Minus gedreht und konnte die 40.000er Marke nicht mehr verteidigen. Grund waren Zinserhöhungsspekulationen. Die japanische Notenbank ist optimistisch, dass die Inflation nachhaltig anzieht und das Ziel der Bank of Japan erreicht. Die japanische Notenbank werde entscheiden, ob sie die Steuerung der Zinskurve revidieren sollte, wenn ein nachhaltiges Erreichen des Inflationsziels in Sicht ist, sagte Notenbanker Junko Nakagawa.

Aus China kamen indessen starke Aussenhandelszahlen. Chinas Exporte sind im Zeitraum Januar bis Februar mit 7,1 Prozent stärker gestiegen als im Dezember mit 2,3 Prozent und auch viel deutlicher als mit 3,0 Prozent erwartet. Die Importe wuchsen um 3,5 Prozent und damit ebenfalls stärker als das prognostizierte Plus von 2,2 Prozent.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires