Ölpreise im Höhenflug: SMI und DAX vorbörslich schwer belastet -- Asiens Börsen sacken deutlich ab

SCHWEIZ

Anleger in der Schweiz dürften am Montag das Börsenparkett meiden.

Der SMI steht vorbörslich im Minus.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI werden leichter erwartet.

Laut Marktteilnehmern geht am Markt die grosse Sorge vor einer starken Verknappung der Energievorräte und einem weiteren Anstieg der Energiepreise um. Zum Wochenauftakt kletterten die Preise für Öl zeitweise mehr als zehn Prozent auf den höchsten Stand seit 2008. US-Aussenminister Antony Blinken hatte neue Strafmassnahmen gegen Moskau ins Spiel gebracht: Washington berate mit europäischen Verbündeten über einen möglichen Importstopp für Öl aus Russland. "Wir sprechen jetzt mit unseren europäischen Partnern und Verbündeten, um auf koordinierte Weise die Aussicht auf ein Verbot der Einfuhr von russischem Öl zu prüfen", sagte Blinken am Sonntag.

DEUTSCHLAND

Der Handel in Frankfurt dürfte am Montag von grossen Abgaben bestimmt sein.

Der DAX steht vorbörslich tief im Minus.

Der immer weiter eskalierende Krieg in der Ukraine und die Furcht vor massiven wirtschaftlichen Folgen dürften den deutschen Aktienmarkt am Montag weiter schwer belasten. Damit dürfte sich die heftige Talfahrt der vergangenen Handelstage fortsetzen. Bis zum Freitag summierten sich die Verluste seit der Invasion Russlands in die Ukraine bereits auf etwas mehr als zehn Prozent. Ein möglicher Importstopp für Öl aus Russland hatte die Ölpreise am Montagmorgen auf den höchsten Stand seit 2008 getrieben. Dies drückt zusätzlich auf die Stimmung.

WALL STREET

Vor dem Wochenende tendierten die US-Börsen schwächer, schlossen aber signifikant über ihren Tagestiefs.

Der Dow Jones zeigte sich am Freitag etwas schwächer und verlor 0,53 Prozent auf 33'614,80 Punkte. Deutlich stärker verlor der Techwerteindex NASDAQ Composite an Wert und schloss gegenüber dem Vortag 1,66 Prozent tiefer auf 13'313,44 Zählern.

Die Angst vor einer nuklearen Katastrophe im Zuge des Krieges in der Ukraine hat die US-Aktienmärkte zum Ende einer turbulenten Börsenwoche in Mitleidenschaft gezogen. Am Freitag hatten Kämpfe beim europaweit grössten Atomkraftwerk in der Nähe der ukrainischen Grossstadt Saporischschja stattgefunden, auf dem Gelände war Feuer ausgebrochen. Die Öl- und Rohstoffpreise hielten sich auf hohem Niveau und nährten Rezessions- und Inflationsängste.

Wenig Beachtung finden derweil die US-Arbeitsmarktdaten für Februar, die vor Börsenstart veröffentlicht wurden. Nicht nur entstanden mit 678.000 zusätzlichen Stellen deutlich mehr Jobs als zuvor angenommen auch sank die Arbeitslosenquote auf 3,8 Prozent.

ASIEN

Anleger in Asien verlassen das Börsenparkett am Montag.

In Japan gibt der Leitindex Nikkei zeitweise 3,01 Prozent auf 25'203.63 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 1,85 Prozent auf 3'383,82 Einheiten. In Hongkong verbucht der Hang Seng unterdessen einen Abschlag von 3,19 Prozent auf 21'206,55 Zähler.

Massiv steigende Ölpreise sorgen am Montag an den Aktienmärkten in Asien für nochmals zunehmenden Verkaufsdruck. Brentöl macht einen Satz um über 10 Prozent nach oben auf über 130 Dollar je Barrel und damit das höchste Niveau seit 2008. Hintergrund ist, dass die USA und die EU offenbar darüber diskutieren, den Bezug von Öl aus Russland zu verbieten, was die Ukraine schon länger fordert um den Druck auf Russland zu erhöhen, die Angriffe gegen die Ukraine zu beenden.

Es gebe "sehr aktive Diskussionen" zu dem Thema, sagte US-Aussenminister Blinken dem US-Sender CNN. "Wir sprechen mit unseren europäischen Partnern und Verbündeten, um auf koordinierte Weise die Idee eines Importverbots für russisches Öl zu erwägen." Dabei gehe es auch darum, "gleichzeitig dafür zu sorgen, dass auf den Weltmärkten noch genügend Ölvorräte vorhanden sind".

Dass die chinesischen Exporte und Importe im Februar jeweils stärker gestiegen sind als erwartet, spielt in diesem Umfeld ebenso praktisch keine Rolle, wie das Ziel Chinas, dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 5,5 Prozent zu erreichen. Es ist der niedrigste Wert seit 1991 und den Auswirkungen der Corona-Pandemie, Einbrüchen in der chinesischen Immobilienbranche und den Unsicherheiten geschuldet, die mit dem Ukraine-Krieg für die Weltwirtschaft verbunden sind.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires