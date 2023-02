Zinssorgen weiter bestimmendes Thema: SMI-Anleger vorbörslich unentschlossen -- DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen auf Richtungssuche - Hongkong etwas fester

SCHWEIZ

Der heimische Leitindex zeigt sich im vorbörslichen Handel wenig verändert.

Der SMI verlor am Vortag 0,58 Prozent auf 11'283,25 Einheiten.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgten der tieferen Tendenz des Leitindex und schlossen unterhalb der Nulllinie. Beim SPI betrugen die Verluste letztlich 0,64 Prozent (Schlussstand: 14'555,93 Punkte), beim SLI 0,86 Prozent (Schlussstand: 1'787,38 Zähler).

Neu entfachte Zinssorgen dürften auch den Handel am Dienstag weiter bestimmen. Die Vorgaben von der Wall Street und aus Asien sind durchwachsen. An den US-Börsen hatten die Techwerte etwas Federn lassen müssen, in Asien zeichnet sich unterdessen keine klare Tendenz ab. .

DEUTSCHLAND

Der Frankfurter Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich wenig bewegt.

Der DAX schloss am Vortag 0,84 Prozent tiefer bei 15'345,91 Punkten.

Nach dem schwachen Wochenstart dürfte der DAX am Dienstag kaum verändert ins Rennen gehen. Am Dienstag steht eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell auf der Agenda, bei der die Marktteilnehmer angesichts neuerlicher Zinssorgen wohl besonders genau zuhören werden.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Montag bergab.

Der Dow Jones verlor 0,11 Prozent auf 33'889,63 Punkte. Der NASDAQ Composite verlor daneben 1,0 Prozent auf 11'887,45 Zähler.

Zum Start in die neue Woche lasteten einmal mehr die Befürchtungen vor höheren Zinsen auf den Aktien-Indizes in New York. Der starke Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag wirke noch nach, hiess es am Markt. Anleger fürchteten am Montag weiterhin, dass die US-Notenbank Fed angesichts des robusten Jobmarktes restriktiver als zuvor gedacht gegen die hohe Inflation vorgehen könnte. Zudem drücken geopolitische Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China auf die Stimmung, nachdem ein mutmasslicher Spionage-Ballon vor der Küste der USA durch amerikanisches Militär abgeschossen worden war.

ASIEN

An den grössten Börsen in Asien ist die Richtung im Dienstagshandel unklar.

In Tokio zeigte sich der japanische Leitindex Nikkei nahezu unverändert und schloss mit einem marginalen Abschlag von 0,03 Prozent bei 27'685,47 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen zeitweise um 0,15 Prozent auf 3'243,67 Zähler nach oben. In Hongkong fallen die Bewegungen etwas deutlicher aus: Der Hang Seng gewinnt zeitweise 0,48 Prozent auf 21'324,09 Indexpunkte.

China gibt zu, den über Lateinamerika entdeckten Ballon gestartet zu haben, und beschrieb ihn mit ähnlichen Worten wie den mutmasslichen Überwachungsballon, den die USA am Wochenende abgeschossen haben. Das Pentagon behauptete am Wochenende, der zweite Ballon sei über Mittel- und Südamerika gesehen worden, und bezeichnete ihn als Teil einer Flotte von Überwachungsballons, die von China betrieben werden. Diese Ankündigung folgte auf die Entscheidung, einen anderen Ballon dieser Art, der am Samstag über den USA flog, abzuschiessen. Die Trümmerteile dieses Ballons sollen nicht an China zurückgegeben werden, wie der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, sagte. Vielmehr erhofften sich die USA von der Untersuchung der geborgenen Teile weitere Erkenntnisse zu dem Ballon.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires