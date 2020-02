Asiens Börsen geben leicht nach -- SMI schliesst erstmals über 11'000 Punkten -- DAX letztlich mit weiteren Gewinnen

An Asiens Börsen kommt es vor dem Wochenende zu Gewinnmitnahmen. Die Hoffnung auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus stützte die heimische und die deutsche Börse auch am Donnerstag. An der Wall Street wurden neue Rekord verbucht.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag freundlich.

Der Leitindex SMI eröffnete stärker und verblieb auch anschliessend in der Gewinnzone. Nachdem er sich am Mittwoch erstmals über die 11'000-Punkte-Marke schob, verbuchte er auch am Donnerstag einen neuen Höchststand. Er schloss 0,17 Prozent höher bei 11'012,36 Indexpunkten.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI zogen nach einem höheren Start im Verlauf weiter an. Der SLI verabschiedete sich 0,22 Prozent im Plus bei 1'686,15 Einheiten, während der SPI letztlich 0,1 Prozent auf 13'297,95 Punkte zulegte.

Nach den kräftigen Kursgewinnen der vergangenen Tage hat sich der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag verhaltener präsentiert. Dennoch schloss er erstmals in seiner Geschichte über 11'000 Punkten. Nun werde die Luft nach oben dünn, zumal auch die Vorgaben der Wall Street am Donnerstag moderat ausfielen, so Marktbeobachter. Allerdings scheine die Coronaepidemie allmählich an Schrecken zu verlieren, weil immer mehr Teilnehmer auf einen glimpflichen Verlauf setzen. In den Fokus gerieten dafür wieder stärker Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wies am Donnerstag Zuwächse aus.

Der DAX startete höher und stand auch im weiteren Handelsverlauf klar im Plus. Er verliess den Börsentag 0,72 Prozent fester bei 13'574,82 Punkten aus.

Noch immer verbreitet sich das Coronavirus mit jedem Tag schneller. "Mittlerweile beginnen die Börsen aber, auf einen Durchbruch bei der Bekämpfung der Krankheit zu hoffen", kommentierte Analyst Tobias Basse von der NordLB. Die Hoffnung ist medizinischer Art: Wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, wurde das amerikanische Anti-Virus-Medikament Remdesivir zur Behandlung von Erkrankten für klinische Versuche zugelassen.

Im US-chinesischen Handelsstreit wurde positiv gewertet, dass China mit einer Verringerung von US-Strafzöllen auch die Abgaben auf US-Waren im Wert von 75 Milliarden US-Dollar halbieren will.

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen waren am Donnerstag zunächst unentschlossen, griffen dann jedoch zu.

Der Leitindex Dow Jones ging mit grünen Vorzeichen in den Tag und markierte früh ein neues Allzeithoch. Dann fiel er jedoch an die Nulllinie zurück. Letztlich gewann das Börsenbarometer dann 0,3 Prozent auf 29'379,77 Punkte. Das neue Rekordhoch liegt nun bei 29'408,05 Zählern. Auch der Techwerte-Index NASDAQ Composite wies zur Schlussglocke einen Aufschlag von 0,67 Prozent auf 9'572,15 Einheiten aus.

Chinas nächster Schritt zur Entspannung des Handelskonflikts mit den USA bescherte dem wichtigsten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial ein neues Rekordhoch. "Die Herabsetzung von bestehenden Strafzöllen auf US-Waren ist ein klares Signal an die USA", sagte Marktbeobachter Andreas Lipkow von der comdirect Bank. Der "Risk-On-Modus" bleibe somit vorerst bestehen. Zugleich rückten die Sorgen über eine Coronavirus-Epidemie weiter in den Hintergrund, nachdem die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, dass das amerikanische Anti-Virus-Medikament Remdesivir zur Behandlung von Erkrankten für klinische Versuche zugelassen wurde. Es habe bereits gute Ergebnisse bei anderen Coronaviren wie Sars oder Mers und zumindest auf Zellebene auch bei dem neuen Virus gezeigt, hiess es.

ASIEN

Nach der fulminanten Erholung der beiden vorigen Tage geben die asiatischen Börsen am Freitag nach.

In Tokio verliert der Nikkei aktuell (07:10 Uhr) 0,16 Prozent auf 23'834,58 Punkte.

Auch in China dominieren die Bären. Auf dem chineschen Festlang fällt der Shanghai Composite um 0,36 Prozent auf 2'856,22 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng um 0,71 Prozent nach auf 27'297,75 Einheiten.

Hatten die Kurse zuletzt von der Hoffnung profitiert, dass bald eine Therapie gegen das neuartige Coronavirus zur Verfügung stehen wird, rücken nun wieder die Fallzahlen in den Blick. Mittlerweile sind 31.000 Menschen mit dem Virus infiziert.

