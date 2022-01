SMI und DAX geben vor US-Arbeitsmarktbericht nach -- Börsen in Asien letztlich ohne gemeinsame Richtung

SCHWEIZ

Der heimische Markt gibt am Freitag nach.

Der SMI ging bei 12'754,41 Punkten um 0,3 Prozent tiefer in den Handel und bleibt weiter in der Verlustzone.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI zeigen sich ebenfalls schwächer. Der SLI verlor zur Eröffnung 0,28 Prozent auf 2'048,58 Zähler, der SPI gab zum Start um 0,39 Prozent auf 16'236,49 Einheiten nach.

Der Schweizer Aktienmarkt notiert zu Wochenschluss nach dem jüngsten Kursrutsch erneut leichter. Der vom Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung ausgegangene Zinsschreck hatte zuvor die Dividendenpapiere rund um den Globus nach unten geschickt. Die Anleger nehmen laut Händlerangaben erneut kräftige Umschichtungen und Sektorrotationen vor. Das Einpreisen einer restriktiveren Zinslandschaft in den USA werde noch eine Zeit dauern.

Vor dem konjunkturellen Höhepunkt der Woche gingen die Anleger am Freitag in Wartestellung, hiess es im Handel. Denn am frühen Nachmittag wird der Bericht über den US-Arbeitsmarkt im Dezember veröffentlicht. Von ihm erwarten sich die Börsianer weiteren Aufschluss über die Lage der Beschäftigung sowie über Löhne und Gehälter. Sollten die Zahlen die Erwartungen übertreffen, könnten die zuletzt wieder hochgekochten Zinssorgen zunehmen und auf die Aktienkurse drücken.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am letzten Handelstag der Woche mit Verlusten.

Der DAX gab zur Eröffnung um 0,33 Prozent auf 15'999,02 Punkte nach und rutscht im Anschluss weiter ab.

Vor neuen Arbeitsmarktdaten aus den USA verzeichnet der deutsche Aktienmarkt am Freitag Verluste. Am frühen Nachmittag werden die US-Daten für Dezember veröffentlicht. Von ihnen erwarten sich die Börsianer weiteren Aufschluss über die Lage der Beschäftigung sowie über Löhne und Gehälter. Sollten die Zahlen die Erwartungen übertreffen, könnten die zuletzt wieder hochgekochten Zinssorgen zunehmen und auf die Aktienkurse drücken.

Die Sorge um schnell steigende Zinsen hatte dem hiesigen Leitindex DAX am Vortag einen Rückschlag verpasst, nachdem er am Mittwoch nur knapp an einem Rekordhoch vorbeigeschrammt war. Damit zeichnet sich für die erste Handelswoche im neuen Jahr ein moderates Plus ab.

Für Diskussionsstoff sorgen am Freitag auch auf den ersten Blick enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland. Hierzulande ist die Produktion der Industrieunternehmen im November zwar überraschend wieder gesunken. Ökonomen verweisen aber auf einen deutlichen Anstieg der Produktion in der Autoindustrie.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich im Donnerstagshandel schwächer.

Der Dow Jones hatte kaum bewegt eröffnet und fiel anschliessend zurück. Zum Schlussläuten stand dann ein Minus 0,47 Prozent bei 36'236,34 Punkten auf der Kurstafel. Daneben konnte der Techwerteindex NASDAQ Composite seinen anfänglichen Verlust eingrenzen und schloss nur noch 0,13 Prozent leichter bei 15'080,86 Zählern.

Nachdem das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed schon am Mittwochabend für grosse Abschläge an den US-Börsen gesorgt hatte, ging es auch am Donnerstag abwärts. "Die Minutes haben die Märkte überrascht, da sie eine recht aggressive geldpolitische Sicht der Notenbanker offenbaren", meinte Analystin Birgit Henseler von der DZ Bank laut Dow Jones Newswires. Das Protokoll hatte offenbart, dass die Währungshüter nicht nur über ein schnelleres Tapering und Zinserhöhungen, sondern auch über die Reduzierung der Fed-Bilanz diskutiert hatten.

Starke Auftragseingangsdaten aus der Industrie und wenn auch etwas schwächer als erwartete, aber immer noch starke ISM-Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungsgewerbe verstärkten die Zurückhaltung der Anleger. Denn: Wachstumszweifel seien auch nach diesen Daten "nicht angebracht", zitierte die dpa Analyst Ulrich Wortberg von der Helaba. Zwar forcierten die Daten die Erwartungen an bald steigende Zinsen in den USA nicht zusätzlich, allerdings seien "diese bereits deutlich ausgeprägt".

ASIEN

Die asiatische Aktienmärkte wiesen am Freitag gemischte Vorzeichen auf.

Der japanische Leitindex Nikkei ging um nur 0,03 Prozent tiefer bei 28'478,56 Punkten ins Wochenende.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite mit einem Minus von 0,18 Prozent bei 3'579,54 Zählern. In Hongkong legte der Hang Seng bis zur Schlussglocke um 1,82 Prozent auf 23'493,38 Stellen zu.

Zum Wochenausklang setzte sich an den Börsen in Asien keine einheitliche Tendenz durch. Einige Handelsplätze erholten sich etwas von den Vortagesverlusten, an anderen Märkten überwog die Vorsicht, denn im späteren Tagesverlauf, wenn die Börsen der Region längst geschlossen sind, wird der stark beachtete offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Dezember veröffentlicht.

Investoren zeigten sich gespannt darauf, ob ein starker Beschäftigungsaufbau ebenfalls für eine rasche geldpolitische Straffung spricht, nachdem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung am Mittwoch signalisiert hat, dass die Fed die Zügel früher als bislang erwartet anziehen will.

In Tokio gewannen derweil Pandemie-Sorgen die Oberhand. Wegen hoher COVID-19-Fallzahlen erwägt die japanische Regierung, in einigen Präfekturen die Öffnungszeiten der Restaurants einzuschränken. Ausserdem steht in Japan ein langes Feiertagswochenende an. Die dortigen Börsen bleiben am Montag geschlossen - auch dies dürfte für viele Anleger ein Grund gewesen sein, sich zurückzuhalten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires