Ereignisse in den USA wohl auch bei SMI & Co. im Fokus -- DAX voraussichtlich weiter auf Rekordjagd -- Asiens Börsen mehrheitlich grün - Nikkei auf 30-Jahre-Hoch

Der heimische Aktienmarkt dürfte zum Start insbesondere die jüngsten Ereignisse in den USA im Fokus haben. Am deutschen Aktienmarkt ist mit einer Fortsetzung der Rally zu rechnen. Keine einheitliche Richtung ist an den Märkten in Fernost auszumachen.

SCHWEIZ

An der Schweizer Börse werden die jüngsten Ereignisse in den USA wohl die Marktteilnehmer bewegen.

Der SMI hatte am Vortag 0,5 Prozent höher bei 10'747,08 Punkten geschlossen.

Auch bei den Nebenwerte-Indizes SLI und SPI kam es zu Schwankungen - letztlich konnten sie sich aber in der Gewinnzone festsetzen. Sie kletterten bis zum Handelsende um 1,01 Prozent auf 1'704,69 Zähler respektive um 0,27 Prozent auf 13'355,93 Indexeinheiten.

Insbesondere die Tatsache, dass die US-Demokraten es wohl geschafft haben, eine hauchdünne Mehrheit im US-Senat zu erreichen, könnte für Bewegung an den heimischen Parketts sorgen. Diese Tatsache macht das Regieren für den gewählten US-Präsidenten Joe Biden deutlich einfacher.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt könnte sich die Rekordrally am Donnerstag fortsetzen.

Der DAX hatte erst am Mittwoch bei 13'919,23 Punkten ein neues Allzeithoch erklommen und den Handel mit einem Plus von 1,76 Prozent bei 13'891,97 Zählern beendet.

Die Aussicht auf einen Sieg der Demokraten beim Rennen um die Senatsposten für den US-Bundesstaat Georgia und die damit verbundene Erwartung weiterer Hilfen für die gebeutelte Wirtschaft in der Corona-Pandemie wirkt an den Börsen unverändert als Treiber der Aktienkäufe. Denn mit einem solchen Sieg würden die US-Demoraten den Senat praktisch kontrollieren und der designierte US-Präsident Biden könnte durchregieren. Der Broker IG indizierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Start ein Drittelprozent höher auf 13 940 Punkte. "Die 15'000 Punkte bleiben ein realistisches Ziel für das Börsenjahr 2021", sagte Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel mit Blick auf den DAX. Noch im Verlauf dieser Woche könne der Leitindex die Marke von 14'000 Zählern "knacken".

WALL STREET

Der US-Leitindex konnte zur Wochenmitte zulegen, während es für die Techwerte abwärts ging.

Der Dow Jones startete leichter in die Sitzung am Mittwoch. Anschliessend konnte er jedoch ins Plus drehen und seine Gewinne bis zum Handelsende auf 1,44 Prozent bei 30'829,40 Punkten ausbauen. Zwischenzeitlich erreichte er ein neues Rekordhoch bei 31'022,65 Indexeinheiten und überschritt damit erstmals die 31'000-Punkte-Marke.

Der NASDAQ Composite gab anfänglich nach. Zwischenzeitlich konnte er seine Verluste wettmachen und zulegen, um dann erneut auf rotes Terrain abzurutschen. Letztlich stand ein Minus von 0,61 Prozent bei 12'740,79 Zählern an der Tafel.

Zweigeteiltes Bild am US-Aktienmarkt: Während die Standardwerte-Indizes am Mittwoch auch dank starker Bankentitel erneut Rekorde erreichten, ging es an der Technologiebörse etwas bergab. Offensichtlich befürchteten die Anleger, dass die nach einer Stichwahl in Georgia sich abzeichnende demokratische Senatsmehrheit zu einer stärkeren Besteuerung und Regulierung vor allem der grossen Technologiekonzerne führen könnte, sagten Experten.

Bei der Stichwahl in Georgia konnte sich der Demokrat Raphael Warnock Prognosen der US-Medien zufolge gegen die republikanische Senatorin Kelly Loeffler durchsetzen. Im zweiten Rennen lag der Demokrat Jon Ossoff demnach sehr knapp vor dem bisherigen Amtsinhaber David Perdue. US-Medien hielten sich zunächst dennoch mit Prognosen zum Ausgang der Stichwahl zurück, unter anderem weil bis Freitag noch mehrere tausend Briefwahlstimmen aus dem Ausland eintreffen können.

Sollten die Demokraten beide Rennen für sich entscheiden, hätten sie im Senat de facto eine Mehrheit und würden damit künftig beide Parlamentskammern und das Weisse Haus kontrollieren.

ASIEN

An den grössten Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich grüne Vorzeichen

In Japan dominieren Käufer den Markt: Der Nikkei legt um 08 Uhr MEZ 1,60 Prozent zu und notiert bei 27'490.13 Indexpunkten. Zwischenzeitlich hatte das Börsenbarometer bei 27.625 Zählern den höchsten Stand seit 30 Jahren erreicht. Vor allem die Finanz- und Bauwerte schieben den Markt an. Zur Hoffnung auf ein weiteren Corona-Hilfspaket in den USA, was mit den neuen Machtverhältnissen in Senat und Repräsentantenhaus jetzt wahrscheinlicher wird, trägt auch die Erwartung verstärkter Infrastrukturausgaben aus.

Auf dem chinesischen Festland waren zunächst Verluste zu sehen, im späten Verlauf dreht die Stimmung aber: Der Shanghai Composite liegt 0,26 Prozent bei 3'560,25 Zählern im Plus. Schwächer präsentiert sich daneben der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng 0,46 Prozent auf 27'565,16 Zähler einbüsst.

Die Ereignisse in Washington mit der Erstürmung des Kapitols durch Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump haben keine negativen Auswirkungen. Die Zertifizierung der Wahl von Joe Biden wird ungeachtet der Vorfälle fortgesetzt. Zudem haben die Demokraten die Senats-Stichwahlen in Georgia gewonnen und ermöglichen damit dem neuen US-Präsident ein "Durchregieren".

Damit verbindet sich die Hoffnung auf neue US-Hilfspakete zur Bewältigung der weiter wütenden Corona-Pandemie. Allerdings ist die demokratische Mehrheit im Senat nur hauchdünn. Zudem könnten mit weiteren staatlichen Hilfen Steuererhöhungen einhergehen. Ausserdem gelten die Demokraten als deutlich regulierungswilliger.

Die zeitweise schwächere Entwicklung an den China-Börsen begründeten Marktteilnehmer mit weiteren Regulierungen. Angeblich erwägen US-Behörden, Investoren aus den USA zu verbieten, Aktien von Alibaba und Tencent zu erwerben. Es wäre eine weitere Eskalation in den Bemühungen der scheidenden Trump-Administration, die Beteiligung von US-Investoren an chinesischen Unternehmen zu verhindern. Das Aussen- und Verteidigungsministerium hätten in den vergangenen Wochen über die Ausweitung einer "schwarzen Liste" von Unternehmen diskutiert, die für US-Investoren wegen angeblicher Verbindungen zu Chinas Militär und Sicherheitsdiensten verboten sind, so mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires